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    Çin’de ABD yasağını delen güçlü ve özel Nvidia A100 GPU’ları ortaya çıktı

    Nvidia, Çin’deki ABD ihracat kısıtlamalarını aşmak için kırpılmış özelliklere sahip yapay zeka GPU’ları üretiyor, ancak ilginç bir şekilde Çin pazarında daha güçlü Nvidia A100 GPU’ları bulunuyor.
    Çin’de ABD yasağını delen güçlü Nvidia A100 GPU’ları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia aylardır Çin'deki ABD ihracat kısıtlamalarını aşmak için kırpılmış özelliklere sahip yapay zeka GPU’ları üretiyor. Ancak görünüşe göre firmanın yapay zeka GPU’ları bir şekilde modifiye edilerek Çin pazarında ortalıkta geziyor. Ortaya çıkan bilgilere göre normalinden çok daha güçlü Nvidia A100 GPU’ları, Çin’in ikinci el pazarında bir süredir satılıyor.

    Gelişmiş Nvidia A100 GPU’ları Çin’de satışa çıktı

    Bilmeyenler için Nvidia’nın Ampere mimarisine dayanan A100 GPU’ları üretken yapay zeka teknolojilerinde kullanılan en popüler donanımlardan birisi. Ancak bu GPU, Hopper H100 ve ardından gelen H200 ve Blackwell GB200’e oranla daha düşük özelliklere sahip. A100 GPU’lar artık güçsüz olsa da ABD’nin ihracat kısıtlamalarına takılıyorlar ve Çin’de satışları yasak.

    Çin’de ABD yasağını delen güçlü Nvidia A100 GPU’ları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla bu kartın Çin’de satılması bile büyük bir sorun. Bu sorunu daha da büyüten olay ise normalde hiç görmediğimiz yeni bir versiyonun Çin’de satılıyor olması. Üstelik bu yeni versiyon normalinden çok daha güçlü. Şimdilik bu yapay zeka hızlandırıcısının Nvidia’nın kendi laboratuvarlarından sızdırılan mühendislik örnekleri mi yoksa yonga üreticisinin belirli bir müşteri için geliştirdiği özelleştirilmiş modeller mi olduğu belirsiz. Her ne olursa olsun, bu kartlar gerçekler ve ABD ihracat düzenlemelerinin izin verdiğinden çok daha güçlüler.

    Gelişmiş özelliklere rağmen A100 7936SP (gerçek adı değil; bu isim CUDA çekirdek sayısını ifade ediyor) normal A100 ile aynı GA100 GPU kalıbını kullanıyor, ancak yüzde 15 daha fazla CUDA çekirdeğine sahip. Normal A100'de 124 SM (Streaming Multiprocessors) bulunurken, yeni A100 7936SP'de toplam 128 SM bulunuyor. Daha fazla SM, aynı zamanda daha fazla Tensor çekirdeği anlamına da geliyor. Dolayısıyla bu özel GPU’nun normal versiyona kıyasla yapay zekada yüzde 15 daha hızlı olduğunu varsayabiliriz.

    Hem bellek hem de GPU açısından daha güçlü

    Çin’de ABD yasağını delen güçlü Nvidia A100 GPU’ları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İşler bellek tarafında da farklı. Standart A100 AI GPU'daki 80GB HBM2e'ye kıyasla yeni A100 7936SP'de 96GB HBM2e bellek bulunuyor. Nvidia, Ampere A100 için 40 GB ve 80 GB seçeneklerini sunuyordu. Yeni A100 7936SP’de ise hem 40GB, hem 80GB hem de 96GB varyantları bulunuyor.

    Bellek miktarıyla birlikte 7936SP 40GB varyantı, standart modele göre saat hızında yüzde 59’luk bir artışla (1215 MHz) çalışıyor. Öte yandan, A100 7936SP 96GB, normal A100'e kıyasla yüzde 18 daha hızlı temel saat hızına sahip. VRAM tarafında da farklılıklar bulunuyor. Üst seviye A100 7936SP 96GB, 2,16TB/sn'ye kadar bellek bant genişliğine sahip 6144-bit bellek veri yoluna yayılmış 96GB HBM2e belleğe sahip. Standart A100 80GB modelinde ise 5120-bit bellek veri yolu ve 1,94TB/sn bellek bant genişliği bulunuyor. Dolayısıyla hem bellek hem de bant genişliği açısından bir artış söz konusu.

    Yeni A100 7936SP varyantlarının güç tüketim değerleri bilinmiyor ancak daha fazla CUDA ve bellek nedeniyle normal versiyonlardan daha fazla güç tüketimine sahip olduklarını varsayabiliriz. Bu arada mevcut A100 80GB ve A100 40GB AI GPU'ları sırasıyla 300W ve 250W TDP'ye sahip. Fiyat konusunda ise Çinli satıcıların A100 7936SP 96GB modelini 18.000 ila 19.800 dolar arasında satıyor.

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