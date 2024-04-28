Bu yıl Nvidia rekor satış yapacak, Intel’in ise şansı yok

Tam Boyutta Gör Özellikle üretken yapay zekâ ürünleri sayesinde patlama yapan grafik hızlandırıcı sektöründe söz sahibi olabilmek için Intel yıllardır yatırım yapıyor. ABD hükümeti tarafından da 13 milyar dolar hibe verilen Intel maalesef hedeflerinden çok uzak.

Nvidia silip süpürüyor

Bloomberg tarafından hazırlanan analize göre 2024 yılında da yapay zekâ trendinin hız kesmesi beklenmiyor. Nvidia yıl boyunca yaklaşık 40 milyar dolarlık AI grafik yongası satışı yaparak yeni bir rekor kıracak.

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Yıllardır yapay zekâ hızlandırıcılarına yatırım yaparak adeta bugünleri gören Nvidia, rakiplerine nefes alma fırsatı bile vermiyor. Raporda AMD’nin toplam 3.5 milyar dolar, Intel’in ise 500 milyon dolarlık GPU satışı yapacağı ön görülmüş.

En yakın rakibine 10 kattan fazla fark atan Nvidia, sektörün adeta kaymağını yiyor. AMD ve Intel kendi yapay zekâ hızlandırıcıları ile pastadan pay almaya çalışsa da Nvidia hızlandırıcıları karşısında neredeyse şansı yok.

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