Bu yıl Nvidia rekor satış yapacak, Intel’in ise şansı yok

Nvidia silip süpürüyor
Bloomberg tarafından hazırlanan analize göre 2024 yılında da yapay zekâ trendinin hız kesmesi beklenmiyor. Nvidia yıl boyunca yaklaşık 40 milyar dolarlık AI grafik yongası satışı yaparak yeni bir rekor kıracak.
Yıllardır yapay zekâ hızlandırıcılarına yatırım yaparak adeta bugünleri gören Nvidia, rakiplerine nefes alma fırsatı bile vermiyor. Raporda AMD’nin toplam 3.5 milyar dolar, Intel’in ise 500 milyon dolarlık GPU satışı yapacağı ön görülmüş.
En yakın rakibine 10 kattan fazla fark atan Nvidia, sektörün adeta kaymağını yiyor. AMD ve Intel kendi yapay zekâ hızlandırıcıları ile pastadan pay almaya çalışsa da Nvidia hızlandırıcıları karşısında neredeyse şansı yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.