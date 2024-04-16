RTX 4090’lar erimeye devam ediyor: Her ay yüzlerce arıza yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Nvidia GeForce RTX 4090’lardaki erime sorunu görünüşe göre herkesin umduğu gibi ortadan kalkmış değil. GPU tamir servisi NorthridgeFix, dünya çapındaki müşterilerinden yanmış RTX 4090'lar almaya devam ettiğini ve söz konusu GPU'ları her gün onardığını bildirdi. Kartın güç konektörlerinin yüksek ısı nedeniyle eridiği bu senaryoda NorthridgeFix, her ay 200 adet RTX 4090'ı tamir ettiğinin altını çiziyor.

RTX 4090’larda erime sorunu sürüyor

GeForce RTX 4090’da bulunan 12VHPWR güç konektörlerinin ilk versiyonları veya bunlar için tasarlanan üçüncü taraf konektörlerin sorunlu olduğunu biliniyor. NorthridgeFix tarafından tamir edilen çok sayıda RTX 4090'ın CableMod güç konektörlerini kullandığı belirtiliyor. Tamir servisi, eriyen CableMod konektörlerinin aslında üretiminin resmi olarak durdurulduğunu ve firma tarafından bunların geri çağrıldığının altını çiziyor. NorthridgeFix, bu konektörlerin ilk tasarımlar olduğu ve yanlış temel üzerine inşa edildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan RTX 4090'ların halen her gün erimeye devam etmesi talihsiz bir durum. Bununla birlikte, Nvidia'nın son iki yılda ürettiği yüz binlerce RTX 4090 kartında bu sorunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği artık çok açık. Bu erime sorununun yeni 12V-2x6 güç konektörü ile değil, orijinal 12VHPWR güç konektörü ile gelen RTX 4090'larda olacağını da belirtelim.

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RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ve orijinal RTX 40 serisi kartların güncel sürümlerinde 12V-2x6 güç konektörlerini kullanıyor. Bu revize edilmiş güç konektörü aşırı ısınmaya çok daha az duyarlı ve şimdiye kadar bu konektörlere sahip olan herhangi bir RTX 4090’ın eridiğine dair bir vaka görülmedi.

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Nvidia GeForce RTX 4090’lar erimeye devam ediyor