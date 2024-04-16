RTX 4090’lar erimeye devam ediyor: Her ay yüzlerce arıza yaşanıyor

RTX 4090’larda erime sorunu sürüyor
GeForce RTX 4090’da bulunan 12VHPWR güç konektörlerinin ilk versiyonları veya bunlar için tasarlanan üçüncü taraf konektörlerin sorunlu olduğunu biliniyor. NorthridgeFix tarafından tamir edilen çok sayıda RTX 4090'ın CableMod güç konektörlerini kullandığı belirtiliyor. Tamir servisi, eriyen CableMod konektörlerinin aslında üretiminin resmi olarak durdurulduğunu ve firma tarafından bunların geri çağrıldığının altını çiziyor. NorthridgeFix, bu konektörlerin ilk tasarımlar olduğu ve yanlış temel üzerine inşa edildiğini söylüyor.
RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ve orijinal RTX 40 serisi kartların güncel sürümlerinde 12V-2x6 güç konektörlerini kullanıyor. Bu revize edilmiş güç konektörü aşırı ısınmaya çok daha az duyarlı ve şimdiye kadar bu konektörlere sahip olan herhangi bir RTX 4090’ın eridiğine dair bir vaka görülmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)