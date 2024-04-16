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    RTX 4090’lar erimeye devam ediyor: Her ay yüzlerce arıza yaşanıyor

    Nvidia’nın en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 4090’lardaki kablo soketinin erime sorunu görünüşe göre devam ediyor. Bir tamir atölyesi ise her ay yüzlerce kartı tamir ettiğini belirtiyor.
    Nvidia GeForce RTX 4090’lar erimeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia GeForce RTX 4090’lardaki erime sorunu görünüşe göre herkesin umduğu gibi ortadan kalkmış değil. GPU tamir servisi NorthridgeFix, dünya çapındaki müşterilerinden yanmış RTX 4090'lar almaya devam ettiğini ve söz konusu GPU'ları her gün onardığını bildirdi. Kartın güç konektörlerinin yüksek ısı nedeniyle eridiği bu senaryoda NorthridgeFix, her ay 200 adet RTX 4090'ı tamir ettiğinin altını çiziyor.

    RTX 4090’larda erime sorunu sürüyor

    GeForce RTX 4090’da bulunan 12VHPWR güç konektörlerinin ilk versiyonları veya bunlar için tasarlanan üçüncü taraf konektörlerin sorunlu olduğunu biliniyor. NorthridgeFix tarafından tamir edilen çok sayıda RTX 4090'ın CableMod güç konektörlerini kullandığı belirtiliyor. Tamir servisi, eriyen CableMod konektörlerinin aslında üretiminin resmi olarak durdurulduğunu ve firma tarafından bunların geri çağrıldığının altını çiziyor. NorthridgeFix, bu konektörlerin ilk tasarımlar olduğu ve yanlış temel üzerine inşa edildiğini söylüyor.

    Nvidia GeForce RTX 4090’lar erimeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan RTX 4090'ların halen her gün erimeye devam etmesi talihsiz bir durum. Bununla birlikte, Nvidia'nın son iki yılda ürettiği yüz binlerce RTX 4090 kartında bu sorunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği artık çok açık. Bu erime sorununun yeni 12V-2x6 güç konektörü ile değil, orijinal 12VHPWR güç konektörü ile gelen RTX 4090'larda olacağını da belirtelim.

    RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ve orijinal RTX 40 serisi kartların güncel sürümlerinde 12V-2x6 güç konektörlerini kullanıyor. Bu revize edilmiş güç konektörü aşırı ısınmaya çok daha az duyarlı ve şimdiye kadar bu konektörlere sahip olan herhangi bir RTX 4090’ın eridiğine dair bir vaka görülmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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