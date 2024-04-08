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    Anlık Bildirim

    TSMC yetmedi: Nvidia, yapay zeka GPU’ları için Samsung’u devreye soktu

    Nvidia’nın yoğun talep gören yapay zeka GPU’ları için gelişmiş çip paketleme süreçlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda Samsung’un artık Nvidia için üretim yapacağı bildirildi.
    Nvidia, yapay zeka GPU’ları için Samsung’u devreye soktu Tam Boyutta Gör
    Samsung bir süredir Nvidia’yı müşterisi yapmak için yoğun bir çapa sarf ediyor ve görünüşe göre bunda başarılı oldu. Yeni bir rapora göre Samsung’un Nvidia’dan firmanın yapay zeka GPU'ları için gelişmiş çip paketleme siparişi aldığı belirtiliyor. Nvidia, gelişmiş çip paketleme süreçlerini GPU’ların da üreticisi olan TSMC bünyesinde gerçekleştiriyordu. Ancak görünüşe göre TSMC’nin paketleme kapasitesi yeterli değil.

    Nvidia, Samsung’un müşterisi oldu

    TheElec'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Samsung’un Advanced Package (AVP) ekibi, Nvidia’ya interpose ve I-Cube'u yani 2.5D paketleme desteği sunacak. Ancak Samsung, Nvidia’nın en azından şimdilik GPU veya HBM üretimini gerçekleştirmeyecek. Bunlar diğer şirketler tarafından üretilecek, 2.5D paketleme sürecinde ise çip kalıpları (CPU, GPU, I/O, HBM ve diğerleri) Samsung tarafından interpozer üzerine yerleştirecek.

    Nvidia, yapay zeka GPU’ları için Samsung’u devreye soktu Tam Boyutta Gör
    Bu arada bilmeyenler için Samsung, 2.5D paketleme teknolojisini I-Cube olarak adlandırırken, TSMC 2.5D paketlemesini CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) olarak adlandırıyor. Bu gelişmiş yonga paketleme teknolojileri Nvidia'nın A100, H100 ve yeni nesil Blackwell B200 GPU’ları için kullanılıyor. Öte yandan Samsung ise geçen yıldan beri 2.5D paketleme hizmetine müşteri bulmak için çalışıyordu.

    Teknoloji devi, müşterilerine kendi interposer plaka tasarımını sunarken Samsung'un Nvidia için üzerine dört HBM yongası yerleştirilmiş bir 2.5D paketi sağlayacağı belirtiliyor. Güney Koreli teknoloji devinin halihazırda sekiz HBM çipi yerleştirecek paketleme teknolojisine sahip olduğunun da altı çiziliyor.

    Bununla birlikte Nvidia'nın Samsung’u da kullanacak olması TSMC'nin CoWoS kapasitesinin yetersiz kaldığının bir göstergesi olabilir. TSMC, CoWoS üretimini bu yıl iki katına çıkaracak olsa da Nvidia ve diğerleri yapay zeka çipleri için yoğun talep görmeye devam ediyor. Nvidia halihazırda A100, H100, H200 çözümlerinin üretimini yeni nesil B100 ve B200 GPU’ları çıkmış olsa bile devam ettiriyor. Dolayısıyla TSMC'nin CoWoS tarafında yetersiz kalması büyük bir sürpriz değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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