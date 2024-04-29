AMD'nin iptal edilen Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen RDNA 4 tabanlı AMD Radeon RX 8000 serisinde üst sınıfa hitap eden premium bir ekran kartının olmayacağı uzunca bir süredir çeşitli kaynaklar tarafından iddia ediliyor. Dolayısıyla Radeon RX 8000 ailesinde Radeon RX 7900 XTX’in halefinin olması beklenmiyor. Ancak kısa bir süre önce iptal edilen Radeon RX 8900 XTX için yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İptal edilen Radeon RX 8900 XTX oldukça güçlü olacaktı

Aktarılanlara göre iptal edilen Radeon RX 8900 XTX, Radeon RX 7900 XTX’nin kalbinde yer alan Navi 31 GPU’sundan yüzde 50 oranında daha fazla Shader Engine birimine sahip olacaktı. Üst seviye en üst Navi 4X veya Navi 4C GPU’sunun 9 Shader Engine'e sahip olacağı belirtiliyor.

AMD, RDNA 3 ailesi için iki ayrı konfigürasyon yapmıştı: Navi 31'de Shader Engine başına 16 Hesaplama Birimi (WGP başına Çift Hesaplama Birimi) ve toplam 96 Hesaplama Birimi (Compute Unit) bulunuyordu. Navi 32'de ise Shader Motoru başına 20 Hesaplama Birimi (WGP başına Çift Hesaplama Birimi) ve toplam 64 Hesaplama Birimi bulunuyordu.

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RDNA 4'ün Navi 31 ve Navi 32 ile aynı Shader Engine konfigürasyonunu mu izleyeceği yoksa tamamen farklı bir rota mı izleyeceği bilinmiyor ancak durum böyle olsaydı 180 Hesaplama Birimi görebilecektik. Hatta bazı konfigürasyonlar 216 Hesaplama Birimi ile Radeon RX 8000’in güçlü bir konuma yükselmesini mümkün kılabilirdi. Dolayısıyla AMD’nin üst seviyeye yönelik bir ürün çıkarmayacak olması en hafif tabirle hayal kırıklığı diyebiliriz.

Bu yılın sonlarına doğru hem AMD hem de Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi, AMD, üst seviden ziyade ana akım sınıfında boy gösterecek. Nvidia ise Blackwell tabanlı RTX 50 serisini üst seviye modellerden başlayarak piyasaya sürecek. AMD’nin üst seviyedeki cevabını görmek için ise RDNA 5’e kadar beklemek gerekecek.

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AMD'nin iptal edilen Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar