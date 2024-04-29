AMD'nin iptal edilen Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar ortaya çıktı

İptal edilen Radeon RX 8900 XTX oldukça güçlü olacaktı
Aktarılanlara göre iptal edilen Radeon RX 8900 XTX, Radeon RX 7900 XTX’nin kalbinde yer alan Navi 31 GPU’sundan yüzde 50 oranında daha fazla Shader Engine birimine sahip olacaktı. Üst seviye en üst Navi 4X veya Navi 4C GPU’sunun 9 Shader Engine'e sahip olacağı belirtiliyor.
AMD, RDNA 3 ailesi için iki ayrı konfigürasyon yapmıştı: Navi 31'de Shader Engine başına 16 Hesaplama Birimi (WGP başına Çift Hesaplama Birimi) ve toplam 96 Hesaplama Birimi (Compute Unit) bulunuyordu. Navi 32'de ise Shader Motoru başına 20 Hesaplama Birimi (WGP başına Çift Hesaplama Birimi) ve toplam 64 Hesaplama Birimi bulunuyordu.
RDNA 4'ün Navi 31 ve Navi 32 ile aynı Shader Engine konfigürasyonunu mu izleyeceği yoksa tamamen farklı bir rota mı izleyeceği bilinmiyor ancak durum böyle olsaydı 180 Hesaplama Birimi görebilecektik. Hatta bazı konfigürasyonlar 216 Hesaplama Birimi ile Radeon RX 8000’in güçlü bir konuma yükselmesini mümkün kılabilirdi. Dolayısıyla AMD’nin üst seviyeye yönelik bir ürün çıkarmayacak olması en hafif tabirle hayal kırıklığı diyebiliriz.
Bu yılın sonlarına doğru hem AMD hem de Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi, AMD, üst seviden ziyade ana akım sınıfında boy gösterecek. Nvidia ise Blackwell tabanlı RTX 50 serisini üst seviye modellerden başlayarak piyasaya sürecek. AMD’nin üst seviyedeki cevabını görmek için ise RDNA 5’e kadar beklemek gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.