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    AMD'nin iptal edilen Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar ortaya çıktı

    AMD'nin iptal edildiği söylenen RDNA 4 grafik mimarisine sahip üst düzey Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar ortaya çıktı. Görünüşe göre kart, ciddi yükseltmelerle gelecekti.
    AMD'nin iptal edilen Radeon RX 8900 XTX kartından yeni detaylar Tam Boyutta Gör
    Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen RDNA 4 tabanlı AMD Radeon RX 8000 serisinde üst sınıfa hitap eden premium bir ekran kartının olmayacağı uzunca bir süredir çeşitli kaynaklar tarafından iddia ediliyor. Dolayısıyla Radeon RX 8000 ailesinde Radeon RX 7900 XTX’in halefinin olması beklenmiyor. Ancak kısa bir süre önce iptal edilen Radeon RX 8900 XTX için yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    İptal edilen Radeon RX 8900 XTX oldukça güçlü olacaktı

    Aktarılanlara göre iptal edilen Radeon RX 8900 XTX, Radeon RX 7900 XTX’nin kalbinde yer alan Navi 31 GPU’sundan yüzde 50 oranında daha fazla Shader Engine birimine sahip olacaktı. Üst seviye en üst Navi 4X veya Navi 4C GPU’sunun 9 Shader Engine'e sahip olacağı belirtiliyor.

    AMD, RDNA 3 ailesi için iki ayrı konfigürasyon yapmıştı: Navi 31'de Shader Engine başına 16 Hesaplama Birimi (WGP başına Çift Hesaplama Birimi) ve toplam 96 Hesaplama Birimi (Compute Unit) bulunuyordu. Navi 32'de ise Shader Motoru başına 20 Hesaplama Birimi (WGP başına Çift Hesaplama Birimi) ve toplam 64 Hesaplama Birimi bulunuyordu.

    RDNA 4'ün Navi 31 ve Navi 32 ile aynı Shader Engine konfigürasyonunu mu izleyeceği yoksa tamamen farklı bir rota mı izleyeceği bilinmiyor ancak durum böyle olsaydı 180 Hesaplama Birimi görebilecektik. Hatta bazı konfigürasyonlar 216 Hesaplama Birimi ile Radeon RX 8000’in güçlü bir konuma yükselmesini mümkün kılabilirdi. Dolayısıyla AMD’nin üst seviyeye yönelik bir ürün çıkarmayacak olması en hafif tabirle hayal kırıklığı diyebiliriz.

    Bu yılın sonlarına doğru hem AMD hem de Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi, AMD, üst seviden ziyade ana akım sınıfında boy gösterecek. Nvidia ise Blackwell tabanlı RTX 50 serisini üst seviye modellerden başlayarak piyasaya sürecek. AMD’nin üst seviyedeki cevabını görmek için ise RDNA 5’e kadar beklemek gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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