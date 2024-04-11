AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek: RX 8000 yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarındaki rekabet, yapay zekâ teknolojilerinin dahil olmasıyla büyük oranda hız kazandı. Bu bağlamda tüm gözler yaklaşmakta olanRTX 50 ve Radeon RX80 GPU'lara çevrildi diyebiliriz. Mevcut sızıntılar ise, kullanıcıları biraz üzebilir. Radeon RX80 serisi bu yıl sonunda geliyor. Ancak AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek.

AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek

Kaçıranlar için AMD, yakın tarihte Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte RDNA3+ mimarisini doğruladı ve 2024 yılının ikinci yarısına kadar Strix Point APU'lara güç vereceğini duyurdu. Asya pazarından gelen son bilgiler ise, AMD'nin RDNA3.5 (RDNA3+) grafik mimarisini en az 2027 yılına kadar koruyacağı söyleniyor.

Bildiğiniz gibi yeni mimarinin RDNA3'e kıyasla neler sunacağı netleşmedi. Ancak mevcut RDNA 3'ün güncellenmiş bir sürümü olacağı kesin.Bu konuda tüm yeni Zen5 tabanlı APU'ların RDNA3.5 (Strix Point, Strix Halo ve Kraken) içerdiği söyleniyor. Tek istisna ise, Fire Range masaüstü Granite Ridge (RDNA2) serisi olacak.

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RDNA 4'e gelirsek, ayrık GPU'ların bu yılın sonunda sahneye çıkması bekleniyor. Spekülasyonlar ise, RX 8000 serisinin bu kez üst düzey pazar yerine orta ve üst düzey segmentlere odaklanacağını gösteriyor. Ayrıca bunlar olurken, Navi5 (RDNA5) mimarisi de Microsoft'a ait gizli belgelerde ortaya çıktı. Bu da Microsoft'un bir sonraki Xbox özelinde AMD ile erken görüşmelerde bulunduğunu gösteriyor.

AMD RDNA serisi

GFX101X: RDNA1 Ayrık GPU

GFX103X: RDNA2 Ayrık& Entegre GPU

GFX11XX: RDNA3 Ayrık& Tümleşik GPU

GFX115X: RDNA3.5 Tümleşik GPU

GFX12XX: RDNA4 Ayrık ve Tümleşik GPU (İddia)

GFX1XXX: RDNA5 Entegre GPU (XBOX) (İddia)

RDNA 5'e ek olarak, son zamanlarda "Sound Wave" kod adlı yeni bir APU mimarisi de ortaya çıktı. Ancak APU'nun grafik IP'sine ilişkin henüz bir doğrulama yok. Geçmiş sürümlere dayanarak, AMD'nin Zen5 APU'ları bir noktada Ryzen 10000 serisi altında yenilemesi muhtemel.

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AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek! RX 8000 yakında geliyor