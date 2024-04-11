AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek: RX 8000 yakında geliyor

AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek
Kaçıranlar için AMD, yakın tarihte Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte RDNA3+ mimarisini doğruladı ve 2024 yılının ikinci yarısına kadar Strix Point APU'lara güç vereceğini duyurdu. Asya pazarından gelen son bilgiler ise, AMD'nin RDNA3.5 (RDNA3+) grafik mimarisini en az 2027 yılına kadar koruyacağı söyleniyor.
Bildiğiniz gibi yeni mimarinin RDNA3'e kıyasla neler sunacağı netleşmedi. Ancak mevcut RDNA 3'ün güncellenmiş bir sürümü olacağı kesin.Bu konuda tüm yeni Zen5 tabanlı APU'ların RDNA3.5 (Strix Point, Strix Halo ve Kraken) içerdiği söyleniyor. Tek istisna ise, Fire Range masaüstü Granite Ridge (RDNA2) serisi olacak.
RDNA 4'e gelirsek, ayrık GPU'ların bu yılın sonunda sahneye çıkması bekleniyor. Spekülasyonlar ise, RX 8000 serisinin bu kez üst düzey pazar yerine orta ve üst düzey segmentlere odaklanacağını gösteriyor. Ayrıca bunlar olurken, Navi5 (RDNA5) mimarisi de Microsoft'a ait gizli belgelerde ortaya çıktı. Bu da Microsoft'un bir sonraki Xbox özelinde AMD ile erken görüşmelerde bulunduğunu gösteriyor.
AMD RDNA serisi
- GFX101X: RDNA1 Ayrık GPU
- GFX103X: RDNA2 Ayrık& Entegre GPU
- GFX11XX: RDNA3 Ayrık& Tümleşik GPU
- GFX115X: RDNA3.5 Tümleşik GPU
- GFX12XX: RDNA4 Ayrık ve Tümleşik GPU (İddia)
- GFX1XXX: RDNA5 Entegre GPU (XBOX) (İddia)
RDNA 5'e ek olarak, son zamanlarda "Sound Wave" kod adlı yeni bir APU mimarisi de ortaya çıktı. Ancak APU'nun grafik IP'sine ilişkin henüz bir doğrulama yok. Geçmiş sürümlere dayanarak, AMD'nin Zen5 APU'ları bir noktada Ryzen 10000 serisi altında yenilemesi muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...