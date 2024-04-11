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    AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek: RX 8000 yakında geliyor

    Son bilgilere göre AMD APU'larda boy gösterecek RDNA3+ mimarisi, 2027 yılına kadar korunacak. RDNA 4 destekli ilk masaüstü GPU'ların 2024 sonunda sahne alması bekleniyor.
    AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek! RX 8000 yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarındaki rekabet, yapay zekâ teknolojilerinin dahil olmasıyla büyük oranda hız kazandı. Bu bağlamda tüm gözler yaklaşmakta olanRTX 50 ve Radeon RX80 GPU'lara çevrildi diyebiliriz. Mevcut sızıntılar ise, kullanıcıları biraz üzebilir. Radeon RX80 serisi bu yıl sonunda geliyor. Ancak AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek. 

    AMD RDNA 4 APU'lar için bekleyiş sürecek

    Kaçıranlar için AMD, yakın tarihte Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte RDNA3+ mimarisini doğruladı ve 2024 yılının ikinci yarısına kadar Strix Point APU'lara güç vereceğini duyurdu. Asya pazarından gelen son bilgiler ise, AMD'nin RDNA3.5 (RDNA3+) grafik mimarisini en az 2027 yılına kadar koruyacağı söyleniyor.

    Bildiğiniz gibi yeni mimarinin RDNA3'e kıyasla neler sunacağı netleşmedi. Ancak mevcut RDNA 3'ün güncellenmiş bir sürümü olacağı kesin.Bu konuda tüm yeni Zen5 tabanlı APU'ların RDNA3.5 (Strix Point, Strix Halo ve Kraken) içerdiği söyleniyor.  Tek istisna ise, Fire Range masaüstü Granite Ridge (RDNA2) serisi olacak.

    RDNA 4'e gelirsek, ayrık GPU'ların bu yılın sonunda sahneye çıkması bekleniyor. Spekülasyonlar ise, RX 8000 serisinin bu kez üst düzey pazar yerine orta ve üst düzey segmentlere odaklanacağını gösteriyor. Ayrıca bunlar olurken, Navi5 (RDNA5) mimarisi de Microsoft'a ait gizli belgelerde ortaya çıktı. Bu da Microsoft'un bir sonraki Xbox özelinde AMD ile erken görüşmelerde bulunduğunu gösteriyor.

    AMD RDNA serisi

    • GFX101X: RDNA1 Ayrık GPU
    • GFX103X: RDNA2 Ayrık& Entegre GPU
    • GFX11XX: RDNA3 Ayrık& Tümleşik GPU
    • GFX115X: RDNA3.5 Tümleşik GPU
    • GFX12XX: RDNA4 Ayrık ve Tümleşik GPU (İddia)
    • GFX1XXX: RDNA5 Entegre GPU (XBOX) (İddia)

    RDNA 5'e ek olarak, son zamanlarda "Sound Wave" kod adlı yeni bir APU mimarisi de ortaya çıktı. Ancak APU'nun grafik IP'sine ilişkin henüz bir doğrulama yok. Geçmiş sürümlere dayanarak, AMD'nin Zen5 APU'ları bir noktada Ryzen 10000 serisi altında yenilemesi muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    karşıdan arama gelmiyor amd radeon r7 200 türev kaç günde biter abazaları dolandırma bilyoner yasal mı

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