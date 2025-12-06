Yeni C5 Aircross Türkiye'de | BYD Atto 2 rekabete dahil oldu - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta; yeni Citroen C5 Aircross ve BYD Atto 2'nin Türkiye fiyatları, Togg'un aralık kampanyası, Malezya'nın bataryasız satılan yerli elektrikli otomobili ve Çinli arabalara yönelik güvenlik endişeleri gibi konuları konuştuk.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:10 - Yeni Citroen C5 Aircross fiyatı

09:16 - BYD Atto 2 Türkiye'de

19:07 - Elektrikli C3 Aircross'un uzun menzil seçeneği

24:44 - Togg T10F için aralık kampanyası

30:47 - Malezya'nın yerli elektrikli otomobili bataryasız satılıyor

37:02 - Elektrikli araçlar radyasyon yayıyor mu?

42:44 - Chery kazasında ön hava yastıkları açılmadı

52:50 - BYD'de ön park sensörü krizi

58:56 - Kapanış

