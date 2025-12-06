Kim Nerede? 134 Türkiye’nin F-35 sorunu çözülüyor: ABD Büyükelçisi tarih verdi 98 Xiaomi 17 Ultra ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 84 iPhone 17'yi standart ekran koruyucularla kullanmayın: İşte nedeni
    Yeni C5 Aircross Türkiye'de | BYD Atto 2 rekabete dahil oldu - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta; yeni Citroen C5 Aircross ve BYD Atto 2'nin Türkiye fiyatları, Togg'un aralık kampanyası ve Malezya'nın bataryasız satılan yerli elektrikli otomobili gibi konuları konuştuk.

    Programımızda bu hafta; yeni Citroen C5 Aircross ve BYD Atto 2'nin Türkiye fiyatları, Togg'un aralık kampanyası, Malezya'nın bataryasız satılan yerli elektrikli otomobili ve Çinli arabalara yönelik güvenlik endişeleri gibi konuları konuştuk.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:10 - Yeni Citroen C5 Aircross fiyatı

    09:16 - BYD Atto 2 Türkiye'de

    19:07 - Elektrikli C3 Aircross'un uzun menzil seçeneği

    24:44 - Togg T10F için aralık kampanyası

    30:47 - Malezya'nın yerli elektrikli otomobili bataryasız satılıyor

    37:02 - Elektrikli araçlar radyasyon yayıyor mu?

    42:44 - Chery kazasında ön hava yastıkları açılmadı

    52:50 - BYD'de ön park sensörü krizi

    58:56 - Kapanış

