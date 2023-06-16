Yeni Doblo Türkiye'de! | SsangYong Torres Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yeni Fiat Doblo ile SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları ve Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:43 - Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı belli oldu
05:45 - Clio'nun ikizi yeni Mitsubishi Colt tanıtıldı
09:30 - Yeni Fiat Doblo Türkiye'de: İşte yeni Doblo fiyatları
20:12 - Vietnam'ın yerli otomobil markası VinFast yeni modelini gösterdi
24:40 - Yeni nesil Toyota C-HR'ın ne zaman tanıtılacağı açıklandı
30:15 - Tasarımıyla dikkat çeken SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları