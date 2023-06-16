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    Yeni Doblo Türkiye'de! | SsangYong Torres Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yeni Fiat Doblo ile SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları ve Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yeni Fiat Doblo ile SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları ve Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:43 - Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı belli oldu

    05:45 - Clio'nun ikizi yeni Mitsubishi Colt tanıtıldı

    09:30 - Yeni Fiat Doblo Türkiye'de: İşte yeni Doblo fiyatları

    20:12 - Vietnam'ın yerli otomobil markası VinFast yeni modelini gösterdi

    24:40 - Yeni nesil Toyota C-HR'ın ne zaman tanıtılacağı açıklandı

    30:15 - Tasarımıyla dikkat çeken SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları

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