Yeni Doblo Türkiye'de! | SsangYong Torres Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yeni Fiat Doblo ile SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları ve Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde yeni Fiat Doblo ile SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları ve Toyota C-HR'ın tanıtım tarihi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:43 - Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı belli oldu

05:45 - Clio'nun ikizi yeni Mitsubishi Colt tanıtıldı

09:30 - Yeni Fiat Doblo Türkiye'de: İşte yeni Doblo fiyatları

20:12 - Vietnam'ın yerli otomobil markası VinFast yeni modelini gösterdi

24:40 - Yeni nesil Toyota C-HR'ın ne zaman tanıtılacağı açıklandı

30:15 - Tasarımıyla dikkat çeken SsangYong Torres'in Türkiye fiyatları

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