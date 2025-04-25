ASELSAN açık kalp ameliyatları için Kalp Akciğer Makinesi geliştirdi

ASELSAN mühendislerinin Türk hekimlerle birlikte geliştirdiği Kalp Akciğer Makinesi, açık kalp ameliyatında kullanılacak. Ameliiyatlarda kalp ve akciğerin görevini yerine getirerek hastanın hayata tutunmasını ve ameliyatın yapılabilmesini sağlıyor. Günümüzde açık kalp ameliyatlarının büyük çoğunluğunda kalp akciğer makinesi kullanılıyor.
Yüzde 90 yerli
Geliştirme çalışmalarına 2020 yılında başlanan cihazın kan testleri başarıyla tamamlandı. Tasarım aşamasında hekimlerden destek alınarak tasarlanan Kalp Akciğer Makinesi’ne If Design, A’Design ve IDA Design olmak üzere 3 farklı merkezden endüstriyel tasarım ödülü verildi. Yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirilen makinenin cari açığı azaltmaya katkısının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine ihracat potansiyeli bulunuyor.
2026'da hastanelerde kullanılacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte klinik test çalışmaları sürdürülüyor. Kalp Akciğer Makinesi’nin 2026 yılında hastanelerin hizmetine sunulması planlanıyor.
ASELSAN'ın kalp akciğer makinesi lansmanına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çok stratejik bir cihaz, bu cihaz olmasa kalp ameliyatı yapamazsınız. Bu cihazı Türkiye'de üretebilir hale geldik ve yüzde 90'ı da yerli. Türkiye, üretim konusunda da sanayi konusunda da sağlıkta artık kabuğunu kırıyor. Bizim iddiamız sağlık, savunma sanayisinden daha büyük bir sanayi olacak." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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