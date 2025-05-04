Yeni akıllı kapsül teknolojisi, günlük ilaç kullanımını kökten değiştiriyor

Tam Boyutta Gör İlaç kullanımında zamanlama, birçok kronik hastalığın tedavisinde kritik öneme sahiptir. UC San Diego'da geliştirilen yeni akıllı kapsül teknolojisi, karmaşık ilaç dozlama programlarını tek bir hapla yönetmeyi mümkün kılarak sağlık teknolojilerinde önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Benzersiz aşamalı salınım sistemiyle tasarlanan bu kapsüller, hastalara günün farklı saatlerinde farklı dozlarda ilaç alabilme imkanı sunuyor ve tedavi yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Günün farklı saatlerinde otomatik ilaç salınımı sağlayan yenilikçi çözüm

Günlük ilaç programlarına uymak, özellikle bilişsel gerileme yaşayan yaşlı hastalar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu noktada UC San Diego'nun geliştirdiği akıllı kapsül teknolojisi, hastaların tedavi uyumunu artırmak ve ilaçların etkinliğini optimize etmek adına çözüm sunuyor. Araştırmacılar, üniversitenin resmi açıklamasına göre kapsülü, pH'a duyarlı bir polimerle gömülü bir laktoz ve maltoz matrisinden üretilen bariyerlerle ayrılmış farklı bölmeler şeklinde tasarladı. Bu özel polimer yapı, bariyerleri mide asidinden korurken, araştırmacılar farklı bariyerlerin kalınlığını ayarlayarak her bir bölmeden ilacın salınım zamanını hassas şekilde kontrol edebiliyor.

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Kapsülün dış yüzeyi, midede çözünebilen bitkisel selülozdan oluşan koruyucu bir tabakayla kaplanmış durumda. Bu sayede hemen salınması gereken ilaçlar, dış kabuk çözündüğünde anında serbest kalabiliyor. Mühendisler ayrıca bu dış tabakayı çift işlevli magnezyum parçacıklarıyla zenginleştirdi. Bu parçacıklar hem hidrojen kabarcıkları oluşturarak ilk ilacın daha hızlı dağılmasını sağlıyor, hem de mide asidini nötralize ederek pH'a duyarlı bariyeri tetikliyor ve ikinci ilacın salınımını başlatıyor.

Araştırma ekibi şu anda canlı organizmalarda testlere başlamayı ve kapsülün etkisinin 24 saatten daha uzun süre devam etmesini sağlayacak yöntemler üzerinde çalışıyor. Ayrıca, ilaçların sindirim sisteminin daha ilerideki kısımlarında salınımını sağlayacak gelişmiş versiyonlar da tasarlanıyor.

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