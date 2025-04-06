Bunama riskine karşı yeni umut: Zona aşısı yüzde 20 koruma sağlıyor

Birleşik Krallık'ta yapılan çalışma zona aşısının koruyucu etkisini kanıtladı
Son yıllarda herpes virüslerinin, zona hastalığına neden olan virüsün de dahil olduğu ailenin, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığına dair kanıtlar artmakta. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar genellikle metodolojik sınırlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Önceki araştırmalar sadece aşı olanlarla olmayanları karşılaştırmış, ancak aşı tercihinin ardındaki sağlık bilinci gibi faktörleri yeterince kontrol edememişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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