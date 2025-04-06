Bunama riskine karşı yeni umut: Zona aşısı yüzde 20 koruma sağlıyor

Tam Boyutta Gör Zona aşısının bunama riskini azalttığına dair önemli bir bilimsel gelişme Stanford Medicine tarafından doğrulandı. Birleşik Krallık'taki benzersiz bir kamu sağlığı uygulamasından yararlanılarak yapılan yeni araştırma, zona aşısı yaptırmanın bunama riskini yüzde 20 oranında azaltabildiğini ortaya koydu.

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Birleşik Krallık'ta yapılan çalışma zona aşısının koruyucu etkisini kanıtladı

Son yıllarda herpes virüslerinin, zona hastalığına neden olan virüsün de dahil olduğu ailenin, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığına dair kanıtlar artmakta. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar genellikle metodolojik sınırlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Önceki araştırmalar sadece aşı olanlarla olmayanları karşılaştırmış, ancak aşı tercihinin ardındaki sağlık bilinci gibi faktörleri yeterince kontrol edememişti.

Tam Boyutta Gör Bu yeni araştırma ise Galler'in 1 Eylül 2013'te başlattığı zona aşısı programının benzersiz yapısından faydalanarak daha güvenilir sonuçlar elde etmeyi başardı. Araştırmacılar, Galler'de ikamet eden ve aşı programı başladığında bunama tanısı olmayan 282.541 yetişkinden elde edilen elektronik sağlık kayıtlarını analiz ettiler.

Tam Boyutta Gör Katılımcılar yedi yıl boyunca takip edildi ve sonuçlar, 2020 yılına gelindiğinde sekiz katılımcıdan birinin bunama teşhisi aldığını gösterdi. Ancak zona aşısı yaptıranlar arasında yeni bir bunama teşhisi alma olasılığının yüzde 20 oranında daha düşük olduğu belirlendi. Sonuç olarak zona aşısının bunama riskini azaltması, özellikle yaşlanan nüfus için önemli bir halk sağlığı stratejisi olabilir.

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Bunama riskine karşı yeni umut: Zona aşısı koruma sağlıyor