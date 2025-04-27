Acil durum & deprem çantasında neler olmalı? (AFAD listesi)

Deprem bölgesinde yaşıyorsanız, her an büyük bir sarsıntının meydana gelebileceği ve sizin ve sevdiklerinizin hayatta kalmasının bir öncelik olduğu aşikardır. Sonucunda siz ve aile bireyleri evi boşaltmak zorunda kalabilirsiniz. Bilmeniz gereken birçok depreme hazırlık önerisi var. Ancak en önemlilerinden biri, yakınınızda ve kullanıma hazır deprem çantası bulundurmaktır. Acil durum malzemeleriyle dolu iyi stoklanmış bir deprem çantası, sizin ve ailenizin deprem sırasında ve sonrasında güvende, emniyette ve daha rahat olmanıza yardımcı olur. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı, neler koymalıyız? Deprem çantası hazırlamak düşündüğünüzden daha kolaydır.

Deprem çantasında olması gereken malzemeler 🧰

Tam Boyutta Gör Acil durumlarda ve afetlerden sonra ilk yardım ekiplerinden yardım almak çok önemli olsa da, önceden bazı önlemler almak hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle deprem, sel veya yangın gibi durumlar için evde, işte ve araçta bir acil durum çantası bulundurmak önemlidir. Ülkemizde depremler sıkça yaşandığından özellikle bir deprem çantası kesinlikle hazır tutulmalıdır. Deprem çantası, ilk 72 saati atlatmak için gereken temel malzemeleri içermelidir. Peki, deprem çantasına ne koyulur? Deprem çantasında neler olmalı AFAD listelemiştir. İşte deprem çantasında olması gereken malzemeler:

Su: Her aile üyesine yetecek miktarda Gıda: Dayanıklı (çabuk bozulmayan), besleyici gıdalar Hijyen malzemeleri: Sabun, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, ped Giyecek: İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler İlk yardım çantası Uyku tulumu, battaniye Çakı, düdük, ufak makas Kağıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek pil Önemli belgelerin fotokopileri

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Deprem çantasına en az üç gün boyunca kişi başına yeterli miktarda bozulmayan yiyecek ve en az bir galon su koyulmalıdır. Bu, deprem sonrasında sizin ve ailenizin idare edecek kadar yiyecek ve suya sahip olmasını sağlayacak.

Temel ilk yardım çantasında bandajlar, ağrı kesiciler, makaslar ve diğer gerekli tıbbi malzemeler bulunmalıdır. Bu, ufak yaralanmalar ve hastalıklar için ilk tıbbi bakımı sağlamanıza olanak tanıyacak.

Sabun ve diş macunu gibi kişisel hijyen malzemeleri, taşınabilir tuvalet ve çöp torbaları, akan su yoksa hijyen ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlayacak.

El feneri, yedek piller ve mumlar elektrik kesintileri sırasında ışık sağlayacak.

Depremden sonra otomatik para çekme makineleri (ATM'ler) çalışmayabilir. Nakit paranın yanı sıra sigorta bilgileri ve elektrik kesintileri veya diğer acil durumlar için hazırlıklı olmak üzere acil durum irtibat bilgileri listesi gibi önemli kişisel belgelerin kopyalarını da yanınızda bulundurun.

Pille çalışan radyo, yedek piller veya güneş enerjili şarj cihazı, geleneksel telefon ve internet hizmetinin kesilmesi durumunda bilgi sahibi olmanızı ve başkalarıyla iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca, bir düdük bulundurmak, deprem nedeniyle oluşan enkaz altında kalırsanız yardım çağırmanızı sağlayacak.

Evcil hayvanlarınız için mama, su ve gerekli ilaçları deprem çantasına eklemeniz, acil durumda dostlarınıza bakabilmenizi sağlayacak.

Sağlam bir çadır, taşınabilir kamp ocağı ve yakıt, battaniyeler ve sıcak giysiler, evinizi boşaltmak zorunda kalmanız veya evinizin yaşanmaz hale gelmesi durumunda sıcak ve kuru kalmanızı sağlayacak.

Ev deprem çantasında bulunan eşyaların çoğunu arabanızda da bulundurmalısınız. Arabanızdaki acil durum çantasında battaniyeler, yedek piller, cep telefonu araç şarj cihazları, bozulmayan yiyecekler, haritalar ve bol miktarda su ve su arıtma tabletler bulunduğundan emin olun.

Deprem öncesinde hazırlık yapmak, güvenliğinizi ve sağlığınızı sağlamada önemli bir adımdır. Acil durum çantası hazırlayarak, bir sonraki büyük depreme hazırlıklı olabilirsiniz. Yiyecek, su, barınak, iletişim araçları, hijyen ve temizlik malzemeleri, önemli belgeler ve evcil hayvanlarınız için malzemeler eklemeyi unutmayın.

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Deprem çantasında olması gereken malzemeler (AFAD listesi)