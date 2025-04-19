Neuralink rakibi Precision Neuroscience’ın beyin implantına FDA onayı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli nöroteknoloji girişimi Precision Neuroscience, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) alanında önemli bir başarıya imza attı. Şirket, "Layer 7 Cortical Interface" adlı yenilikçi beyin implantı sisteminin temel bir bileşeni için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldığını duyurdu. Bu gelişme, yalnızca dört yıllık geçmişe sahip olan Precision için büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

FDA'dan BCI teknolojisine kritik onay

Precision Neuroscience, ciddi felç geçirmiş hastaların konuşma ve hareket gibi temel işlevlerini yeniden kazanmalarını sağlamayı hedefleyen bir BCI sistemi geliştiriyor. BCI teknolojisi, beyin sinyallerini çözümleyerek harici cihazlara komutlar gönderebilen bir sistem olarak öne çıkıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, bu sistem sayesinde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak.

Tam Boyutta Gör FDA tarafından onaylanan bileşen, "Layer 7 Cortical Interface" adını taşıyor. İnsan saç telinden bile daha ince olan bu mikroelektrot dizilimi, sarı bant benzeri yapısıyla beyin yüzeyine zarar vermeden yerleşebiliyor. Her biri 1.024 elektrottan oluşan bu dizi, beynin elektriksel aktivitesini izleme, kaydetme ve uyarma işlevlerini yerine getirebiliyor.

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Precision, bu sistemin kısa süreli testlerini şimdiye dek 37 hasta üzerinde gerçekleştirmişti. Ancak yeni onay sayesinde, implant artık 30 güne kadar hastaların beyinlerine yerleştirilebilecek ve klinik ortamlarda düzenli olarak kullanılabilecek.

Neuralink’in kurucusu en büyük rakibe dönüştü

Precision Neuroscience’ın kurucularından ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Benjamin Rapoport, daha önce Elon Musk’ın Neuralink girişiminde de kurucu ekipte yer almış, ancak bir yıl sonra şirketten ayrılmıştı. Şimdi ise Rapoport, kendi geliştirdiği sistemle alandaki en büyük rakiplerden biri haline gelmiş durumda.

Öte yandan beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren sadece Precision ve Neuralink değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in desteklediği Synchron gibi şirketler de alanda faaliyet gösteriyor. Ancak Precision, FDA'den kablosuz BCI teknolojisi için tam düzenleyici onay alan ilk şirket olma unvanını kazandı

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Neuralink rakibi Precision Neuroscience’a FDA onayı