Neuralink rakibi Precision Neuroscience’ın beyin implantına FDA onayı

FDA'dan BCI teknolojisine kritik onay
Precision Neuroscience, ciddi felç geçirmiş hastaların konuşma ve hareket gibi temel işlevlerini yeniden kazanmalarını sağlamayı hedefleyen bir BCI sistemi geliştiriyor. BCI teknolojisi, beyin sinyallerini çözümleyerek harici cihazlara komutlar gönderebilen bir sistem olarak öne çıkıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, bu sistem sayesinde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak.
Precision, bu sistemin kısa süreli testlerini şimdiye dek 37 hasta üzerinde gerçekleştirmişti. Ancak yeni onay sayesinde, implant artık 30 güne kadar hastaların beyinlerine yerleştirilebilecek ve klinik ortamlarda düzenli olarak kullanılabilecek.
Neuralink’in kurucusu en büyük rakibe dönüştü
Precision Neuroscience’ın kurucularından ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Benjamin Rapoport, daha önce Elon Musk’ın Neuralink girişiminde de kurucu ekipte yer almış, ancak bir yıl sonra şirketten ayrılmıştı. Şimdi ise Rapoport, kendi geliştirdiği sistemle alandaki en büyük rakiplerden biri haline gelmiş durumda.
Öte yandan beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren sadece Precision ve Neuralink değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in desteklediği Synchron gibi şirketler de alanda faaliyet gösteriyor. Ancak Precision, FDA'den kablosuz BCI teknolojisi için tam düzenleyici onay alan ilk şirket olma unvanını kazandıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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