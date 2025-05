Microsoft daha küçük Surface modellerini tanıttı: Surface Pro 12 inç ve Surface Laptop 13 inç

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft geçtiğimiz yıl, Copilot+ AI PC özellikli ARM tabanlı Surface Pro ve Surface Laptop modellerini tanıtmıştı. Ancak OLED ekran ve Qualcomm'un yeni Snapdragon çiplerinin eklenmesi dışında, bu cihazların genel tasarımı çok fazla değişmedi. Bu yıl Microsoft, Surface ailesinin daha küçük versiyonlarını duyurarak tasarımı değiştiriyor. Bu modeller, 12 inçlik Surface Pro tablet ve 13 inçlik Surface Laptop. Yeni modeller, mevcut Surface cihazlarının yerini almayacak, bunun yerine kompakt boyutlara sahip alternatif sunacak.

Her cihaz da, 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB'a kadar SSD depolama alanı gibi benzer özelliklere sahip, ancak Pro'nun Laptop'tan daha hızlı, daha yüksek çözünürlüklü bir ekranı ve web kamerasında Windows Hello desteği bulunuyor. Surface Laptop'ta ise parmak izi okuyucu bulunuyor.

Özellik Surface Pro, 12 inç Surface Laptop, 13 inç İşlemci Qualcomm Snapdragon X Plus (8 çekirdek) Qualcomm Snapdragon X Plus (8 çekirdek) NPU Qualcomm Hexagon (45 TOPS) Qualcomm Hexagon (45 TOPS) GPU Qualcomm Adreno (entegre) Qualcomm Adreno (entegre) Bellek 16 GB LPDDR5x 16 GB LPDDR5x Depolama 256 GB, 512 GB SSD 256 GB, 512 GB SSD Ekran 12 inç, 2196 x 1464, PixelSense, 90 Hz’ye kadar 13 inç, 1920 x 1280, PixelSense, 60 Hz Boyut ve Ağırlık 274 x 190 x 7,8 mm / 686 g (klavyesiz) 285,65 x 214,14 x 15,6 mm / 1,22 kg Kamera 1080p ön, Windows Hello, 10 MP arka kamera 1080p ön Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Çıkış Tarihi 20 Mayıs 2025 20 Mayıs 2025 Başlangıç Fiyatı 799 $ (klavye hariç) 899 $

Microsoft Surface Pro 12 inç özellikleri

Yeni Surface Pro 12 inç, mevcut 13 inçlik cihazdan daha küçük bir boyuta ve fansız bir tasarıma sahip. Microsoft, cihazın şimdiye kadarki en ince ve en hafif Copilot+ PC olduğunu belirtiyor. Tablet, Surface Go'nun bıraktığı boşluğu dolduruyor gibi görünüyor (Surface Go 4 yalnızca işletmeler için piyasaya sürüldü).

Tam Boyutta Gör Klavyesiz 686 gr ağırlığında olan tablet, isteğe bağlı klavye eklendiğinde 809 gr ağırlığa ulaşıyor. Ayrıca ayrı olarak satılan Surface Slim Pen desteğini de barındırıyor.

Yeni Surface Pro, Microsoft’un Surface Connect portunu kullanmıyor; bunun yerine yalnızca USB Tip-C üzerinden şarj oluyor. Cihazda iki adet USB Tip-C 3.2 portu bulunuyor ve kutudan sadece USB-C kablosuyla çıkıyor. Bu kararın, Avrupa Birliği’nin tabletlerde USB-C zorunluluğu getirmesi nedeniyle alınmış olması muhtemel.

Surface Pro, Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 799 dolardan satışa sunuluyor. 512 GB versiyonunun fiyatı ise 899 dolar.

Microsoft Surface Laptop 13 inç özellikleri

Microsoft, yeni modelin bugüne kadarki en ince ve en hafif Surface Laptop olduğunu iddia ediyor. Surface Pro gibi, yeni Laptop da artık Surface Connect portunu içermiyor ve USB-C üzerinden şarj oluyor. Cihazda, iki USB-C 3.2 portu, bir USB-A 3.1 portu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tabletin aksine, Surface Laptop kutudan 45W USB-C şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Plus işlemcili dizüstü bilgisayarın Surface Laptop 5'ten %50 daha hızlı olduğunu ve hatta MacBook Air M3'ü dahi geride bıraktığını iddia ediyor. Surface Pro'nun aksine, cihazda sürdürülebilir performans için bir adet fan yer alıyor.

Surface Laptop 13'in 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 899 dolar fiyattan satışa sunulurken, 512 GB depolamalı versiyonu 999 dolar fiyattan sunuluyor.

