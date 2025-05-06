Microsoft daha küçük Surface modellerini tanıttı: Surface Pro 12 inç ve Surface Laptop 13 inç

Her cihaz da, 8 çekirdekli Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB'a kadar SSD depolama alanı gibi benzer özelliklere sahip, ancak Pro'nun Laptop'tan daha hızlı, daha yüksek çözünürlüklü bir ekranı ve web kamerasında Windows Hello desteği bulunuyor. Surface Laptop'ta ise parmak izi okuyucu bulunuyor.
|Özellik
|Surface Pro, 12 inç
|Surface Laptop, 13 inç
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon X Plus (8 çekirdek)
|Qualcomm Snapdragon X Plus (8 çekirdek)
|NPU
|Qualcomm Hexagon (45 TOPS)
|Qualcomm Hexagon (45 TOPS)
|GPU
|Qualcomm Adreno (entegre)
|Qualcomm Adreno (entegre)
|Bellek
|16 GB LPDDR5x
|16 GB LPDDR5x
|Depolama
|256 GB, 512 GB SSD
|256 GB, 512 GB SSD
|Ekran
|12 inç, 2196 x 1464, PixelSense, 90 Hz’ye kadar
|13 inç, 1920 x 1280, PixelSense, 60 Hz
|Boyut ve Ağırlık
|274 x 190 x 7,8 mm / 686 g (klavyesiz)
|285,65 x 214,14 x 15,6 mm / 1,22 kg
|Kamera
|1080p ön, Windows Hello, 10 MP arka kamera
|1080p ön
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Çıkış Tarihi
|20 Mayıs 2025
|20 Mayıs 2025
|Başlangıç Fiyatı
|799 $ (klavye hariç)
|899 $
Microsoft Surface Pro 12 inç özellikleri
Yeni Surface Pro 12 inç, mevcut 13 inçlik cihazdan daha küçük bir boyuta ve fansız bir tasarıma sahip. Microsoft, cihazın şimdiye kadarki en ince ve en hafif Copilot+ PC olduğunu belirtiyor. Tablet, Surface Go'nun bıraktığı boşluğu dolduruyor gibi görünüyor (Surface Go 4 yalnızca işletmeler için piyasaya sürüldü).
Yeni Surface Pro, Microsoft’un Surface Connect portunu kullanmıyor; bunun yerine yalnızca USB Tip-C üzerinden şarj oluyor. Cihazda iki adet USB Tip-C 3.2 portu bulunuyor ve kutudan sadece USB-C kablosuyla çıkıyor. Bu kararın, Avrupa Birliği’nin tabletlerde USB-C zorunluluğu getirmesi nedeniyle alınmış olması muhtemel.
Surface Pro, Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 799 dolardan satışa sunuluyor. 512 GB versiyonunun fiyatı ise 899 dolar.
Microsoft Surface Laptop 13 inç özellikleri
Microsoft, yeni modelin bugüne kadarki en ince ve en hafif Surface Laptop olduğunu iddia ediyor. Surface Pro gibi, yeni Laptop da artık Surface Connect portunu içermiyor ve USB-C üzerinden şarj oluyor. Cihazda, iki USB-C 3.2 portu, bir USB-A 3.1 portu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tabletin aksine, Surface Laptop kutudan 45W USB-C şarj cihazıyla birlikte geliyor.
Surface Laptop 13'in 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 899 dolar fiyattan satışa sunulurken, 512 GB depolamalı versiyonu 999 dolar fiyattan sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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