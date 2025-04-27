Kaslarınızı geliştirecek en iyi protein türü: Hayvansal mı Bitkisel mi?

Tam Boyutta Gör Spor ve beslenme dünyasında yıllardır süregelen bir tartışma sonunda bilimsel bir yanıt buldu. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi araştırmacıları, kas gelişimi için en etkili protein kaynağının hangisi olduğunu belirleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şaşırtıcı sonuçlar, hayvansal proteinin kas geliştirmede bitkisel proteinlerden daha üstün olduğu yönündeki yaygın inancı kökünden sarsıyor.

Çalışma, 20-40 yaş aralığında 28 erkek ve 12 kadından oluşan toplam 40 fiziksel olarak aktif katılımcıyla gerçekleştirildi. Araştırma öncesinde tüm katılımcılar, vücutlarını sıfırlamak ve deney için uygun hale getirmek amacıyla yedi günlük bir alışkanlık diyeti uyguladılar. Bu hazırlık sürecinin ardından katılımcılar rastgele seçimle dokuz günlük vegan veya omnivor (her şeyi yiyen) beslenme planlarına dahil edildiler.

Protein kaynağının kas gelişiminde oynadığı rol yeniden değerlendirildi

Omnivor beslenen grup, en az %70 oranında hayvansal protein içeren bir diyetle beslendi. Bu diyet içerisinde sığır eti, domuz eti, tavuk, süt ürünleri ve yumurta gibi çeşitli hayvansal gıdalar yer alıyordu. Diğer taraftan vegan diyeti, bitkisel proteinlerin amino asit içeriğine özel bir dikkat gösterilerek tasarlandı. Araştırmacılar, bitkisel proteinlerin eksiksiz ve hayvansal kaynaklarla karşılaştırılabilir olmasını sağladılar. Önemli bir nokta olarak, tüm katılımcılar günlük olarak vücut ağırlıklarının kilogramı başına yaklaşık 1,1-1,2 gram protein tükettiler.

Araştırmanın bir diğer değişkeni de protein tüketim düzeniydi. Bazı katılımcılar günde üç öğünde yaklaşık aynı miktarda protein tüketirken, diğerleri beş öğünde farklı oranlarda protein aldılar ve en büyük miktarı günün ilerleyen saatlerinde tükettiler. Dokuz günlük araştırma süresince tüm katılımcılar her üç günde bir laboratuvarda ağırlık bazlı kas güçlendirme egzersizleri gerçekleştirdiler. Ayrıca, katılımcıların laboratuvar dışındaki fiziksel aktiviteleri de ivmeölçerlerle takip edildi.

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Araştırmacılar, katılımcıların vücutlarının tükettikleri proteini nasıl kullandığını ölçebilmek için yenilikçi bir yöntem kullandılar. Her katılımcıya günlük olarak "ağır" veya döteryumlanmış (D20) su içirildi. Bu yöntem, protein ve amino asitlerin metabolik sentezini izlemenin yaygın bir yolu olarak, vücudun yenilen proteini nasıl değerlendirdiğini net bir şekilde gösteriyor.

Denemenin sonunda alınan bacak kası biyopsileri, şaşırtan sonuçlar ortaya koydu. Kasın diyetlerdeki iki farklı protein kaynağını sentezleme biçimi arasında hiçbir fark yoktu. Ayrıca, proteinin gün boyunca öğünlere eşit şekilde dağıtılmasının da herhangi bir etkisi görülmedi.

Uzun yıllardır süregelen inanış, hayvansal protein kaynaklarının özellikle kas oluşturma tepkisi açısından bitkisel kaynaklara göre üstün olduğu yönündeydi. Ancak bu son araştırma, daha gerçekçi ve uzun süreli bir protein alımı modelini yansıtması bakımından önceki çalışmalardan ayrılıyor.

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