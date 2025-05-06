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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini duyurdu. Hayata geçirilen projeye dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak"

Konuyla ilgili X sosyal medya platformunda açıklamada bulunan Bakan Kacır, teknoparkın “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını ifade etti:

"Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi'ndeki 238 bin 950 metrekarelik alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul ek alanı" olarak tespit edildi.

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Atatürk Havalimanı'nın Terminal Binaları "teknopark" ilan edildi!