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Yeni HDMI 1.4 Arayüzü Yerel Ağ Bağlantısı Niyetine Kullanılabilecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
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Diğer
Salih
Haber Editörü
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Yüksek tanımlı multimedya içerikleri için DisplayPort ile taht mücadelesi veren HDMI yenik düşmemek için kendisini sürekli yenilemek zorunda. Nitekim yeni HDMI 1.4 standardı bize uzaktan göz kırpıyor.

Yeni HDMI 1.4 Arayüzü Yerel Ağ Bağlantısı Niyetine Kullanılabilecek
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Yeni arayüzün getireceği en büyük yenilik "HDMI Ethernet Channel" (HEC). Bu yeni özellik kablonun yapısını da değiştirecek, zira HEC yalnızca HDMI 1.4 kablolarıyla beraber çalışacak. HEC, HDMI ile birbirlerine bağlı cihazlar arasında 100 Mbps'ye kadar veri aktarımına izin verecek. Bu sayede örneğin HEC destekli bir televizyon, yine HEC destekli bir oyun konsolu veya dijital video kamerayla internet bağlantısını paylaşabilecek. Ayrıca HDMI 1.4 ile beraber gelen özelliklerden biri olan Audio Return Channel (ARC) bir S/PDIF kablosu gerekmeksizin TV üzerinden bir Ses/Video alıcısına (receiver) ses sinyalleri gönderebilmekte. Son olarak Automatic Content Enhancement (ACE) gelecek 3B Video standartlarını ve 4096x2160 çözünürlüğünü (şu anki Full HD 1920x1080) destekleyecek.

Geliştirici firma Silicon Image'in söylediklerine göre ilk denetleyici yonga örnekleri yazın üreticilere gönderilecek. HDMI 1.4 bağlantısını son kullanıcı ürünlerinde görmek için ise gelecek seneyi beklemek zorunda kalacağız.


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sertacaygun 10 yıl
Bunu yapınca artık TV'lere de HDD koymak gerekecek. Çünkü sadece görüntü göndermek yerine kullanılmayacak.
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TELESCOPE 10 yıl
teknoloji bağımlısı olduk gittik,bazılarınada yetişemiyoruz bile,teşekkürler
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bodyman700 10 yıl
peki normal ethernete göre (rj45) kazanım oranı ne olacak? 4096x2160 monitörüm yok ama az bi çözünürlükte hiç takılmadan aynı anda hem oyun oynayıp hem ağ üzerinden dosya çekip hemde internetten dosya indirebilecek miyiz? yada ben çok mu şey istiyorum?
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razorc 10 yıl
ya daha biz hdmi 1.3 ü adam akıllı kullanamadan adamlar 1.4 yapıyo yaa teknolojiye yetişemiyorummm...
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ExECaLiBuR 10 yıl

Orjinalden alıntı: razorc

ya daha biz hdmi 1.3 ü adam akıllı kullanamadan adamlar 1.4 yapıyo yaa teknolojiye yetişemiyorummm...


biz daha 1.0'ın bile tadına bakamadık.
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