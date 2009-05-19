Nvidia G300 Ekran Kartının Frekansları Ortaya Çıktı

Nvidia G300 grafik işlemcisinin A1 revizyon örnekleri üretildikten sonra diğer ayrıntılar da haliyle kendini göstermeye başladı.

Daha önce yayınlanan haberlerde Nvidia'nın yeni nesil üst sınıf kartının bellek arabiriminin 512-bit ve bant genişliğinin ise yaklaşık 256-280 GB/s olacağı söyleniyordu. Zaten buradan bellek hızınının 1000/1100 MHz (4000-4400 etkin) olduğunu çıkarmak mümkün. Sızan bilgilere bakılırsa kartın çekirdek hızı 700 MHz ve paralel işlemci (shader) hızı ise 1600 MHz olacak. Ayrıca bellek hızının 1100 MHz olacağı iddia edilen kartın bellek bant genişliği 281.6 GB/s olarak hesaplanıyor. Bu, GTX 280'nin veri yolu genişliğinden tam iki kat daha büyük bir değer. Öte yandan G300 grafik işlemcisinin 512 adet paralel işlemcisinin olacağı göz önünde bulundurulduğunda kayar nokta hesaplama gücünün tahminen 2457 Gflops olacağı ifade ediliyor. Hatırlayacak olursak ATI Radeon HD 4870 X2'nin hesaplama gücü de 2400 Gflops dolaylarında.

Elbette bunlar A1 revizyon kartın frekans değerleri olduğundan dolayı son kullanıcı sürümünün saat hızları biraz farklı olabilir.

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