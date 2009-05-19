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Nvidia G300 Ekran Kartının Frekansları Ortaya Çıktı

10 yıl
18,3b
1
50
Diğer
Salih
Haber Editörü
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Nvidia G300 grafik işlemcisinin A1 revizyon örnekleri üretildikten sonra diğer ayrıntılar da haliyle kendini göstermeye başladı.

Daha önce yayınlanan haberlerde Nvidia'nın yeni nesil üst sınıf kartının bellek arabiriminin 512-bit ve bant genişliğinin ise yaklaşık 256-280 GB/s olacağı söyleniyordu. Zaten buradan bellek hızınının 1000/1100 MHz (4000-4400 etkin) olduğunu çıkarmak mümkün. Sızan bilgilere bakılırsa kartın çekirdek hızı 700 MHz ve paralel işlemci (shader) hızı ise 1600 MHz olacak. Ayrıca bellek hızının 1100 MHz olacağı iddia edilen kartın bellek bant genişliği 281.6 GB/s olarak hesaplanıyor. Bu, GTX 280'nin veri yolu genişliğinden tam iki kat daha büyük bir değer. Öte yandan G300 grafik işlemcisinin 512 adet paralel işlemcisinin olacağı göz önünde bulundurulduğunda kayar nokta hesaplama gücünün tahminen 2457 Gflops olacağı ifade ediliyor. Hatırlayacak olursak ATI Radeon HD 4870 X2'nin hesaplama gücü de 2400 Gflops dolaylarında.

Elbette bunlar A1 revizyon kartın frekans değerleri olduğundan dolayı son kullanıcı sürümünün saat hızları biraz farklı olabilir.


http://74.125.79.132/translate_c?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http://www.hardware-infos.com/news.php%3Fnews%3D2954&prev=hp&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgmH0sJy7T68zC6EYTNThImRuwGww Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkmet86 10 yıl
Dehşet özellikleri var, bu kadar shader bu hızda nasıl sogutulacak kartın gpu su merak ediyorum :D 40nm ama shader sayısı cok fazla cıkmasını dört gözle bekliyorum, haydi hayırlısı rekabet iyice kızısşıyor ohh ohh :))
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groll 10 yıl
çıkış tarihi bellimi ?
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djx 10 yıl
yeni editörümüz hayırlı olsun



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Krak3n 10 yıl


Orjinalden alıntı: djx

yeni editörümüz hayırlı olsun



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Hahahaa yav editörle dalga geçmekten ceza alcaz
.
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toysoLdier(V) 10 yıl
Bu kartı almaya kıyamam ben xD
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sertacaygun 10 yıl
Cidden bu kart süper olacak...
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F.@.T.İ.H 10 yıl
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lastingend 10 yıl
artık ekran kartlarını takip edemiyorum. en önemlisi güç tüketimi çok fazla olmaya başladı. oyun için sanırım bir playstation 3 şart gibi görünüyor. yoksa böyle olmayacak.
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ToR 10 yıl
2.el bir araba fiyatı çekerler artık....
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buraoca2 10 yıl
Şimdilik hayvani gibi görünüyor, testler gelince yorumumuzu yaparız. Haber için teşekkürler ;)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Kaç Watt güç çekecek ve nasıl bir soğutma kullanacaklar acaba
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bodyman700 10 yıl
walla bunlarında tam oturması için 1 yıl daha beklerim hiiiçte önemli değil ama asıl önemli olan oyun yapımcıları artık bu donanıma göre oyun tasarlayacaklar. depolama için blu-ray ler, tb lık hdd ler, trafo düşmanı ekran kartları standartlaşacak gibi. harbiden konsol almayı artık bir seçenek olarak görmeye başladım... en azından elektrik faturam için
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Cool Boy 10 yıl
Bu kartı geçecek bir babayiğit kolay kolay gelmez bu aleme artık
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murettep 10 yıl
güneş bir gezegen değil yıldız:D
bu arada pek bilgim yok kusura bakmayın g300 deyince en iyi gtx3?? mi yoksa en düşük gtx3?? kastediliyor
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Master_Evil 10 yıl
az kaldı dx11e kartlar ortaya çıkıyor yavaş yavaş
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K.Kahriman 10 yıl
bu ne yahu! kart değil ,canavar yapmış nvidia
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