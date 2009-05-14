LG HB954PB Blu-ray Ev Sinema Sisteminin iPod Girişi Var

Kore merkezli LG Electronics teknoloji pazarına yayılmaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Firmanın dün görücüye çıkarttığı HB954TBW (Avrupa versiyonu HB954PB olacak) ev sinema sistemi 5.1 kanal hoparlör seti ve Blu-ray oynatıcıdan meydana geliyor. Eğer bir iPod sahibiyseniz şanslısınız. Her model iPod mp3 oynatıcınızı bu sistemdeki ilgili bölmeye takarak müzik dinleyebiliyorsunuz.

Bu şık görünümlü ev sinema sisteminin toplam ses gücü 1000 Watt'a erişiyor. Bununla beraber Sound Effect VSM, Sound Effect DTS, Sound Effect Dolby Digital ve Sound Effect Dolby Prologic ses teknolojilerine tam destek sunulmakta. Bu ay distribütörlere gönderilmesi planlanan LG HB954 ev sinema sisteminin 800 ila 1000 Dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Büyük ihtimalle yazın Avrupa genelinde satışa sunulabilir.

http://www.i4u.com/article24752.html