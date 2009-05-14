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LG HB954PB Blu-ray Ev Sinema Sisteminin iPod Girişi Var

10 yıl
22,4b
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11
Diğer
Salih
Haber Editörü
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Kore merkezli LG Electronics teknoloji pazarına yayılmaya istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Firmanın dün görücüye çıkarttığı HB954TBW (Avrupa versiyonu HB954PB olacak) ev sinema sistemi 5.1 kanal hoparlör seti ve Blu-ray oynatıcıdan meydana geliyor. Eğer bir iPod sahibiyseniz şanslısınız. Her model iPod mp3 oynatıcınızı bu sistemdeki ilgili bölmeye takarak müzik dinleyebiliyorsunuz.

LG HB954PB Blu-ray Ev Sinema Sisteminin iPod Girişi Var
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Bu şık görünümlü ev sinema sisteminin toplam ses gücü 1000 Watt'a erişiyor. Bununla beraber Sound Effect VSM, Sound Effect DTS, Sound Effect Dolby Digital ve Sound Effect Dolby Prologic ses teknolojilerine tam destek sunulmakta. Bu ay distribütörlere gönderilmesi planlanan LG HB954 ev sinema sisteminin 800 ila 1000 Dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Büyük ihtimalle yazın Avrupa genelinde satışa sunulabilir.


http://www.i4u.com/article24752.html Yorum Yaz
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sertacaygun 10 yıl
Millet iPod manyaaaaaaaaa olmuş yahu ! Düzgün bir 3.5mm girişi koy, en iyisi...
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tcmb 10 yıl
* HD ses codeclerini çözen en ucuz receiver hangisi? Bu arada sırf HD sesleri alamadığım için satmaya çalıştığım evde panasonic bd10 blu-ray oynatıcı var. Üzerinde DD HD ve DTS HD işaretleri ve arkasında da 7+1 hoparlörlerin girişleri var. Şimdi mevcut hoparlörleri buralara taksam hd sesleri alabilir miyim? Bana pek alırım gibi gelmiyor ama öyleyse o hoparlör girişlerinin işi ne?
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bwhiteshark 10 yıl
Blu-Ray DD Plus DTS-HD vs akla getirir.Bunların eksik olmaması gerekirdi.
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spenks 10 yıl
divx desteği de varmış.. Samsung un bd1255 modeli de gelse türkiye ye
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TELESCOPE 10 yıl
watlı oluşu iyide ,volüm apartman ortamına göre ayarlanmak durumunda olunca işin rengi bozuluyor normal olarak
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