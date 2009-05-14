MSI Wind NB U200 Dizüstü Bilgisayarı Tanıttı

Gün geçtikçe bilgisayar üreticilerinden netbook perspektifinden giderek uzaklaşan bilgisayar modelleri görüyoruz. MSI Wind netbook ürün ailesinde de böyle bir gelişme söz konusu. Sonuçta netbooklar özellikle ucuz ve son derece taşınabilir olmaları sebebiyle tercih ediliyorlar. Her yeni ürün bu kriterlerin dışına çıkmazsa yapılan geliştirmeler elbette kullanıcıları memnun eder.

Bir önceki MSI Wind U100 eski netbookların büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi 1.6 GHz hızında çalışan bir Atom işlemcisine, 10.2" genişliğinde bir ekrana ve 160 GB'a kadar depolama kapasitesine sahipti. Artık bundan sonra netbook denince aklınıza sadece Atom işlemcisi gelmesin. Zira bugün duyurulan Wind U200'ün bir Celeron ULV SFF 723 (45 nm Penryn) işlemcisi var. Bunun yanında 1366x768 çözünürlüklü 12" LED aydınlatmalı ekranı, GMA 4500M tümleşik grafik işlemcisi, 802.11b/g/n kablosuz ağ bağlantısı, 2GB DDR2 belleği ve 250 GB kapasiteli bir sabit diski bulunmakta. Sadece 1.4 kg gelen MSI Wind U200 gücünü üç hücreli bir bataryadan alıyor.

Fiyat henüz belli değil ancak 2 Haziran'da başlayacak Computex bilişim fuarında bu ayrıntının da ortaya çıkacağını umuyoruz.

http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&langpair=zh-CN|en&u=http://chinese.engadget.com/2009/05/14/msi-debuts-wind-notbook-u200-with-intel-culv-cpu/