Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI Wind NB U200 Dizüstü Bilgisayarı Tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
1
6
Diğer
Salih
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gün geçtikçe bilgisayar üreticilerinden netbook perspektifinden giderek uzaklaşan bilgisayar modelleri görüyoruz. MSI Wind netbook ürün ailesinde de böyle bir gelişme söz konusu. Sonuçta netbooklar özellikle ucuz ve son derece taşınabilir olmaları sebebiyle tercih ediliyorlar. Her yeni ürün bu kriterlerin dışına çıkmazsa yapılan geliştirmeler elbette kullanıcıları memnun eder.

MSI Wind NB U200 Dizüstü Bilgisayarı Tanıttı
Tam Boyutta Gör

Bir önceki MSI Wind U100 eski netbookların büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi 1.6 GHz hızında çalışan bir Atom işlemcisine, 10.2" genişliğinde bir ekrana ve 160 GB'a kadar depolama kapasitesine sahipti. Artık bundan sonra netbook denince aklınıza sadece Atom işlemcisi gelmesin. Zira bugün duyurulan Wind U200'ün bir Celeron ULV SFF 723 (45 nm Penryn) işlemcisi var. Bunun yanında 1366x768 çözünürlüklü 12" LED aydınlatmalı ekranı, GMA 4500M tümleşik grafik işlemcisi, 802.11b/g/n kablosuz ağ bağlantısı, 2GB DDR2 belleği ve 250 GB kapasiteli bir sabit diski bulunmakta. Sadece 1.4 kg gelen MSI Wind U200 gücünü üç hücreli bir bataryadan alıyor.

Fiyat henüz belli değil ancak 2 Haziran'da başlayacak Computex bilişim fuarında bu ayrıntının da ortaya çıkacağını umuyoruz.


http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&langpair=zh-CN|en&u=http://chinese.engadget.com/2009/05/14/msi-debuts-wind-notbook-u200-with-intel-culv-cpu/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Ona bir de optik yerleştirselerdi, kesin alırdım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stii 10 yıl
He şöle ya.Bıkmıştım atom 1gb 160gb dan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl
N wireless olması çok güzel.Konulan ekran kartının özelliğini bilmiyorum ama güçlü bir ekran kartı ise çok iyi.Tek eksiği 3 hücreli pile sahip olması.6 hücreli olsa 9 saat pil ömrü sunar,ama 3 hücreli çok iyi değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 10 yıl
enonemlisi tabiki fiyat ama intel chipset yerine nvidea ion tercih ederdim dogrusu....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Atom'lardan daha güçlü Celeron işlemcisi ve 12" ekranıyla rağbet görecektir. Yeterki fiyatı 550 doların üzerinde olmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visceroid 10 yıl
Fiyatı çok önemli, özellikleri güzel görünüyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim