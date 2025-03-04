Suzuki 2025 fiyat listesi belli oldu! İşte Mart ayı fiyatları

- Suzuki Swift fiyat listesi 💲 (Mart 2025)
- Suzuki S-Cross fiyat listesi 💵 (Mart 2025)
- Suzuki Vitara Hibrit fiyat listesi 🚗 (Mart 2025)
- Suzuki Jimny fiyat listesi 💲 (Mart 2025)
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Suzuki, 2025 Mart ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2025 model Suzuki otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar Swift ile birlikte 1.359.000 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Suzuki araç fiyatları kaç TL? 2025 Suzuki fiyatları ne kadar oldu? İşte Suzuki Mart 2025 fiyat listesi:
|Versiyon
|2024MY
|Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk)
|1.359.000 TL
|Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk)
|1.389.000 TL
|Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk)
|1.449.000 TL
|Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk)
|1.479.000 TL
|Versiyon
|2024MY
|Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance
|1.815.000 TL
|Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance
|1.935.000 TL
|Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Premium
|1.915.000 TL
|Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium
|2.035.000 TL
|Versiyon
|2024MY
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk)
|1.735.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk)
|1.775.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk)
|1.855.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk)
|1.895.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk)
|1.835.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk)
|1.875.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk)
|1.955.000 TL
|Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk)
|1.995.000 TL
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|Versiyon
|2024MY
|Suzuki Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk)
|1.945.000 TL
|Suzuki Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk)
|1.995.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum