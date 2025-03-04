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    Suzuki 2025 fiyat listesi belli oldu! İşte Mart ayı fiyatları

    Suzuki Mart ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Suzuki otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Suzuki 2025 fiyat listesi:                 

    Suzuki, 2025 Mart ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2025 model Suzuki otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar Swift  ile birlikte 1.359.000 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Suzuki araç fiyatları kaç TL? 2025 Suzuki fiyatları ne kadar oldu? İşte Suzuki Mart 2025 fiyat listesi:

    Suzuki Swift Tam Boyutta Gör

    Suzuki Swift fiyat listesi 💲 (Mart 2025)
    Versiyon 2024MY
    Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 1.359.000 TL
    Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) 1.389.000 TL
    Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk) 1.449.000 TL
    Suzuki Yeni Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk) 1.479.000 TL

    Suzuki S-Cross Tam Boyutta Gör

    Suzuki S-Cross fiyat listesi 💵 (Mart 2025)
    Versiyon 2024MY
    Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 1.815.000 TL
    Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance 1.935.000 TL
    Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Premium 1.915.000 TL
    Suzuki S-CROSS Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium 2.035.000 TL

    Suzuki Vitara Tam Boyutta Gör

    Suzuki Vitara Hibrit fiyat listesi 🚗 (Mart 2025)
    Versiyon 2024MY
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1.735.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 1.775.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) 1.855.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 1.895.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 1.835.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 1.875.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 1.955.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) 1.995.000 TL

    Suzuki Jimny Tam Boyutta Gör

    Suzuki Jimny fiyat listesi 💲 (Mart 2025)
    Versiyon 2024MY
    Suzuki Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) 1.945.000 TL
    Suzuki Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) 1.995.000 TL
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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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