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    Makyajlı Honda HR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan modelin iç-dış tasarımı ve renk seçenekleri yenilenirken; verimli hibrit güç aktarma sistemi de sürüş kolaylığı ve konfor sunmaya devam ediyor.

    Honda’nın en sevilen hibrit SUV modellerinden biri olan HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu Türkiye'de satışa sunuluyor. Türkiye’de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü yeni eklenen Derin Mavi ve Kül Gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak makyajlı Honda HR-V e:HEV 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olacak.

    Yeni Honda HR-V e:HEV fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
    Versiyon Fiyat
    Elegance 1.690.000 TL
    Advance 1.787.000 TL
    Style+ 1.980.000 TL

    Makyajlı Honda HR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Honda HR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honda’nın hibrit modeli HR-V’nin dış tasarımı, yenilenen keskin ön tampon çizgileri ile dikkat çekerken; modern ön görünümü güncellendi. Yenilenen ön tampon daha belirgin çizgisiyle öne çıkıyor ve parlak siyah yeni alt kaplama ile HR-V e:HEV’in olgun görünümü tamamlanıyor. Advance donanım seçeneğinden itibaren Adaptif Far ve Aktif Dönüş Aydınlatması teknolojileri sunulurken, makyajlanan HR-V’nin arka tasarımında ise LED aydınlatma şeridi dikkat çekiyor. 

    Otomobilin dış tasarımındaki değişiklikleri tamamlamak üzere iç tasarımda da kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için yapılan iyileştirmeler öne çıkıyor. Hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenirken; parlak piyano siyah detaylara sahip orta konsol, sade ve ergonomik tasarımıyla iç mekanı tamamlıyor.

    Sürüş deneyimini geliştirmek ve kabin içindeki ses yalıtımını iyileştirmek için yapılan değişiklikler, HR-V'nin iç mekan konforunu artırıyor. Style+ donanım seviyesinde panoramik cam tavan sunulurken; sıcak günlerde kabin konforu ve güvenlik için tüm donanım seviyelerinde karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor. 

    Verimli e:HEV sistemi devam ediyor

    Yeni Honda HR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honda HR-V e:HEV’de sunulan 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç-aktarma sistemi, makyajlanan modelinde de yakıt tüketimi ve esnek sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor. Güçlü ve verimli motor performansının yanı sıra Honda mühendisleri tarafından iç mekanın ferah tasarımına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen yakıt deposunun ön koltukların altındaki yerleşimi de korunuyor. Bu uygulama sayesinde kullanım gereksinimine bağlı olarak arka koltukları, yukarı veya zemine doğru katlanma esnekliği sunan çok yönlü arka Sihirli Koltuklar ile geniş bir kabin içi kullanım alanı ve işlevsellik sunulmaya devam ediyor. 

    Honda SENSING ile güvenli sürüş deneyimi

    Ürettiği tüm mobilite araçlarında güvenliği ana unsurlardan biri olarak belirleyen Honda’nın gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri Honda SENSING çatısı altında geliştirilmeye devam ediyor. Trafikte Sürüş Asistanı, 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği sunmak üzere iyileştirilirken; sürücüye destek sağlanıyor. Ayrıca, yenilenen HR-V e-HEV’de Style+ donanım seçeneğinde çok açılı kamera sistemi standart olarak sunuluyor. Makyajlı HR-V e:HEV, aktif güvenlik teknolojilerini ve sürüş yardımcılarını kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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