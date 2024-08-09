Makyajlı Honda HR-V e:HEV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Honda HR-V e:HEV fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
- Makyajlı Honda HR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Verimli e:HEV sistemi devam ediyor
- Honda SENSING ile güvenli sürüş deneyimi
- Yorumlar
Honda’nın en sevilen hibrit SUV modellerinden biri olan HR-V e:HEV’in makyajlı versiyonu Türkiye'de satışa sunuluyor. Türkiye’de Elegance, Advance ve Style+ olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü yeni eklenen Derin Mavi ve Kül Gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak makyajlı Honda HR-V e:HEV 1 milyon 690 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olacak.
|Versiyon
|Fiyat
|Elegance
|1.690.000 TL
|Advance
|1.787.000 TL
|Style+
|1.980.000 TL
Makyajlı Honda HR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
Otomobilin dış tasarımındaki değişiklikleri tamamlamak üzere iç tasarımda da kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için yapılan iyileştirmeler öne çıkıyor. Hem sürücü hem de ön yolcunun kablosuz şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenirken; parlak piyano siyah detaylara sahip orta konsol, sade ve ergonomik tasarımıyla iç mekanı tamamlıyor.
Sürüş deneyimini geliştirmek ve kabin içindeki ses yalıtımını iyileştirmek için yapılan değişiklikler, HR-V'nin iç mekan konforunu artırıyor. Style+ donanım seviyesinde panoramik cam tavan sunulurken; sıcak günlerde kabin konforu ve güvenlik için tüm donanım seviyelerinde karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor.
Verimli e:HEV sistemi devam ediyor
Honda SENSING ile güvenli sürüş deneyimi
Ürettiği tüm mobilite araçlarında güvenliği ana unsurlardan biri olarak belirleyen Honda’nın gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri Honda SENSING çatısı altında geliştirilmeye devam ediyor. Trafikte Sürüş Asistanı, 0 km/s'den itibaren direksiyon desteği sunmak üzere iyileştirilirken; sürücüye destek sağlanıyor. Ayrıca, yenilenen HR-V e-HEV’de Style+ donanım seçeneğinde çok açılı kamera sistemi standart olarak sunuluyor. Makyajlı HR-V e:HEV, aktif güvenlik teknolojilerini ve sürüş yardımcılarını kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.