Yeni İnfoteks HDD Center / Player; güncel tasarımıyla hem daha şık hem de 5.1 ses çıkışı destekli

Eğer haberlerimizi sürekli takip ediyorsanız geçen sene incelemesini yayınladığımız infoteks Multifunction HDD Center'ı hatırlayacaksınızdır. DivX, Xvid, MPEGII, MP3, WMA, JPEG formatlı dosyaları okuyabilen ve TV veya monitöre bağlanabilen cihaz; aynı zamanda taşınabilir 2.5" lik sabit disk kutusu ve bütün USB depolama aygıtlarının içeriğini aktarabileceğiniz bir depolama üssü görevi görüyordu.

İnfoteks, bu sene içerisinde bu akıllı kutuyu güncelleyerek İnfotek HDD Center / Player olarak tekrar isimlendirdi. Kozmatik açıdan güncelleştirmeler içeren üründe işlevler ve kullanım tarzı aynı kalırken eski sürüme ek olarak 5.1 dijital ses çıkışı eklenmiş. İnfoteks HDD Center'da eski sürüme nazaran sadece kasa elden geçmemiş, ürünle birlikte gelen kumandada da tasarım değişiklikleri mevcut.

İnfoteks HDD Center / Player'ın kutu içerği oldukça zengin. Cihaz ile birlikte kullanıcıya; Türkçe kullanma klavuzu, S-Video bağlantı kablosu, adaptör, USB bağlantı kablosu, araç şarjı, stereo uzatma kablosu, bir önceki versiyonda yer almayan taşınabilir batarya, koaksiyel dijital ses bağlantı kablosu, mini bir tornavida ve yedek vidalar sunuluyor. Tornavida ve vidalar oldukça basit ekler olsalar da kutu içeriğine dahil eilmiş olmaları, kullanıcıların işlerini oldukça hızlandıracaktır. Zira eğer cihazı sabit disksiz satın alır ve içerisine sabit disk takmak isterseniz vida ve tornavidaya ihtiyacınız olacak.

Yeni versiyonda bir önceki versiyona nazaran değişiklikler sadece görünüm ve eklenen 5.1 dijital ses çıkışından ibaretler. Menü ve kullanım şeklinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Aslında cihazın görünüşünde yapılan kozmatik değişikliklerin yanında grafiksel arayüze sahip ve animasyonlarla desteklenen güncel bir menü tasarımı da sunulsaydı daha iyi olurdu. Kullanılan arabirimin kullanım açısından herhangi bir sorunu ve dez avantajı yok fakat daha modern bir görünüme kavuşturulabilir.

Yeni sürüm HDD Center'da kutu içeriğine dahil olan en dikkat çekici ürün harici batarya kutusu. Bu cihaz, içerisine takacağınız piller sayesinde HDD Center'ı taşınabilir ortamda da çalıştırmanıza yarıyor. Aynı zamanda USB host özelliği bulunan ve üzerine takılan USB belleklerin, fotoğraf makinalarının ve benzeri ürünlerin içeriğini hafızasına kopyalayabilen HDD Center'ın taşınabilir özellik kazanması dijital fotoğraf makinası sahiplerinin oldukça işine yarayacaktır. Zira tatil veya fotoğraf gezilerinde hafıza dolması derdinden tamamen kurtulmuş olacaklar. Artık fotoğraf makinalarının içeriğini hafıza doldukça HDD Center'a yetekleyebilirler.





Cihazın kontrol tuşlarında ses açıp kapama ve yön tayin düğmesi büyütülerek ortaya alınmış. Sağ tarafta CX dijital 5.1 ses çıkışı görünüyor

Ürünün donanımsal olarak pek farklılık taşımadığı, içini açınca daha rahat anlaşılıyor. Kullanılan bileşenler ve dizilimleri hemen hemen aynılar. Ürünün sabit disk takma şekli eski versiyonla aynı, sağ ve sol tarafta yer alan vidaları sökerek kontrol kartını dışarı çıkartıyor ve sabit diski ilgili yuvaya takıyoruz. Ürünle birlikte IDE 2.5" lik sabit diskler kullanabiliyorsunuz.





Sol tarafta yeni sürüm İnfotek HDD Center / Player, Sağ tarafta eski sürüm İnfotek Multifunction HDD Center

İnfoteks HDD Center / Player, boyut olarak da eski versiyondan pek farklı değil. Ayrıca fonksiyon tuşlarının dizilimi dışında durum ledleri, giriş ve çıkışlarda da çok büyük farklar bulunmuyor. Hemen aşağıdaki fotoğrafda değişikliğin en çok kendini gösterdiği kasalar ve kumandalar arasındaki tasarım farklılıklarını görebilirsiniz.

Ürünün yeni versiyonuyla eski versiyonu arasında ön ve arka panelde pek bir değişiklik görünmediğini daha önce belirtmiştik. Durum ledleri ve IRDA alıcı yeni versiyonda biraz daha estetik hale getirilmiş. Arka kısımda ise tek fark yeni versiyonda yer alan dijital 5.1 ses çıkışı.

Cihazın yazılım kısmına gelirsek ayarlar menüsündeki dijital ses çıkışı ayarları dışında fark görünmüyor. Yine herşey basit bir dosya yönetici şeklinde çalışan arayüz ile kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Görüntü kalitesi ve ses kalitesi bu tip bir cihazdan beklenenin oldukça üzerinde. İlk ürünün incelemesinde de belirttiğim gibi piyasada bulabileceğiniz en kaliteli video oynatıcılardan bir tanesi. Fakat ürünün ısınma sorunu hala devam ediyor. Isınmasının çalışması üzerinde negatif bir etkisi yok. İnfotek'de bu konunun sorun oluşturmadığını ve ürünün garanti kapsamında olduğunu belirtiyor.

Bir önceki yazımızı oluyarak cihazın genel yetenekleri ve kullanım şekli ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

https://www.donanimhaber.com/arkadas.asp?haberno=3636

Henüz piyasaya sürülmemiş olan İnfotek HDD Center / Player'ın fiyatının bir önceki ürünle pek farklılık göstereceğini düşünmüyorum. Ayrıca içerisinde sabit disk olmadan tahmini olarak 200$ civarında bir fiyat etiketiyle de satışa sunulabilir. Önümüzdeki aylarda satışına başlanacak olan ürünle ilgili gelişmeleri http://www.infoteks.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.