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Yeni İnfoteks HDD Center / Player; güncel tasarımıyla hem daha şık hem de 5.1 ses çıkışı destekli

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
17,8b
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83
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Eğer haberlerimizi sürekli takip ediyorsanız geçen sene incelemesini yayınladığımız infoteks Multifunction HDD Center'ı hatırlayacaksınızdır. DivX, Xvid, MPEGII, MP3, WMA, JPEG formatlı dosyaları okuyabilen ve TV veya monitöre bağlanabilen cihaz; aynı zamanda taşınabilir 2.5" lik sabit disk kutusu ve bütün USB depolama aygıtlarının içeriğini aktarabileceğiniz bir depolama üssü görevi görüyordu.

İnfoteks, bu sene içerisinde bu akıllı kutuyu güncelleyerek İnfotek HDD Center / Player olarak tekrar isimlendirdi. Kozmatik açıdan güncelleştirmeler içeren üründe işlevler ve kullanım tarzı aynı kalırken eski sürüme ek olarak 5.1 dijital ses çıkışı eklenmiş. İnfoteks HDD Center'da eski sürüme nazaran sadece kasa elden geçmemiş, ürünle birlikte gelen kumandada da tasarım değişiklikleri mevcut.

İnfoteks HDD Center / Player'ın kutu içerği oldukça zengin. Cihaz ile birlikte kullanıcıya; Türkçe kullanma klavuzu, S-Video bağlantı kablosu, adaptör, USB bağlantı kablosu, araç şarjı, stereo uzatma kablosu, bir önceki versiyonda yer almayan taşınabilir batarya, koaksiyel dijital ses bağlantı kablosu, mini bir tornavida ve yedek vidalar sunuluyor. Tornavida ve vidalar oldukça basit ekler olsalar da kutu içeriğine dahil eilmiş olmaları, kullanıcıların işlerini oldukça hızlandıracaktır. Zira eğer cihazı sabit disksiz satın alır ve içerisine sabit disk takmak isterseniz vida ve tornavidaya ihtiyacınız olacak.

Yeni versiyonda bir önceki versiyona nazaran değişiklikler sadece görünüm ve eklenen 5.1 dijital ses çıkışından ibaretler. Menü ve kullanım şeklinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Aslında cihazın görünüşünde yapılan kozmatik değişikliklerin yanında grafiksel arayüze sahip ve animasyonlarla desteklenen güncel bir menü tasarımı da sunulsaydı daha iyi olurdu. Kullanılan arabirimin kullanım açısından herhangi bir sorunu ve dez avantajı yok fakat daha modern bir görünüme kavuşturulabilir.

Yeni sürüm HDD Center'da kutu içeriğine dahil olan en dikkat çekici ürün harici batarya kutusu. Bu cihaz, içerisine takacağınız piller sayesinde HDD Center'ı taşınabilir ortamda da çalıştırmanıza yarıyor. Aynı zamanda USB host özelliği bulunan ve üzerine takılan USB belleklerin, fotoğraf makinalarının ve benzeri ürünlerin içeriğini hafızasına kopyalayabilen HDD Center'ın taşınabilir özellik kazanması dijital fotoğraf makinası sahiplerinin oldukça işine yarayacaktır. Zira tatil veya fotoğraf gezilerinde hafıza dolması derdinden tamamen kurtulmuş olacaklar. Artık fotoğraf makinalarının içeriğini hafıza doldukça HDD Center'a yetekleyebilirler.


Cihazın kontrol tuşlarında ses açıp kapama ve yön tayin düğmesi büyütülerek ortaya alınmış. Sağ tarafta CX dijital 5.1 ses çıkışı görünüyor

Ürünün donanımsal olarak pek farklılık taşımadığı, içini açınca daha rahat anlaşılıyor. Kullanılan bileşenler ve dizilimleri hemen hemen aynılar. Ürünün sabit disk takma şekli eski versiyonla aynı, sağ ve sol tarafta yer alan vidaları sökerek kontrol kartını dışarı çıkartıyor ve sabit diski ilgili yuvaya takıyoruz. Ürünle birlikte IDE 2.5" lik sabit diskler kullanabiliyorsunuz.


Sol tarafta yeni sürüm İnfotek HDD Center / Player, Sağ tarafta eski sürüm İnfotek Multifunction HDD Center

İnfoteks HDD Center / Player, boyut olarak da eski versiyondan pek farklı değil. Ayrıca fonksiyon tuşlarının dizilimi dışında durum ledleri, giriş ve çıkışlarda da çok büyük farklar bulunmuyor. Hemen aşağıdaki fotoğrafda değişikliğin en çok kendini gösterdiği kasalar ve kumandalar arasındaki tasarım farklılıklarını görebilirsiniz.

Ürünün yeni versiyonuyla eski versiyonu arasında ön ve arka panelde pek bir değişiklik görünmediğini daha önce belirtmiştik. Durum ledleri ve IRDA alıcı yeni versiyonda biraz daha estetik hale getirilmiş. Arka kısımda ise tek fark yeni versiyonda yer alan dijital 5.1 ses çıkışı.

Cihazın yazılım kısmına gelirsek ayarlar menüsündeki dijital ses çıkışı ayarları dışında fark görünmüyor. Yine herşey basit bir dosya yönetici şeklinde çalışan arayüz ile kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Görüntü kalitesi ve ses kalitesi bu tip bir cihazdan beklenenin oldukça üzerinde. İlk ürünün incelemesinde de belirttiğim gibi piyasada bulabileceğiniz en kaliteli video oynatıcılardan bir tanesi. Fakat ürünün ısınma sorunu hala devam ediyor. Isınmasının çalışması üzerinde negatif bir etkisi yok. İnfotek'de bu konunun sorun oluşturmadığını ve ürünün garanti kapsamında olduğunu belirtiyor.

Bir önceki yazımızı oluyarak cihazın genel yetenekleri ve kullanım şekli ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
https://www.donanimhaber.com/arkadas.asp?haberno=3636

Henüz piyasaya sürülmemiş olan İnfotek HDD Center / Player'ın fiyatının bir önceki ürünle pek farklılık göstereceğini düşünmüyorum. Ayrıca içerisinde sabit disk olmadan tahmini olarak 200$ civarında bir fiyat etiketiyle de satışa sunulabilir. Önümüzdeki aylarda satışına başlanacak olan ürünle ilgili gelişmeleri http://www.infoteks.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.


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DH Misafiri 9 yıl
selam arkadaşlar bnde de es8381fba var bununla ilgili driver dosya felan ilgili ne varsa gönderirmisiniz.kullanamıyorum.eozmaya@gmail.com teşekkür ederim..
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yilmaz_28 7 yıl
merhaba elinde olan varsa bank30 dosyasını banada gönderirmisiniz. uzun zamandır kullanmadığım cihazı şimdi kullanmak istiyorum. internetten bank30 dosyasını buldum ancak birkaç çeşit hangisi oluyor emin olamadım. gönderirseniz sevinirim.
yilmaz_kahriman@hotmail.com
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kobe_bryant_24 12 yıl
süper ürün.
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vidooq 12 yıl
bende firmware istiyom vidooq@hotmail.com
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sanyo 12 yıl
isteyen herkeze frimwareler gönderilmiştir....
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aykutix 12 yıl
Arkadaşım benim chip'im ESS Phoenix ES8381FBA E067 bana bu cihazın firmware sini bulabilirmisin? Alet şuan yanlış firmware yüklediğim için kumandası farklı oldu... eski firmware çok güzeldi keşke yüklemeseydim.
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aydinkamis 12 yıl
Selamlar,rom dosyasını bana da gönderebilir misiniz?Teşekkürler. aydin.kamis@gmail.com
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teme 12 yıl
Orjinalden alıntı: Speed-Step

Yeni sürüm HDD Center'da kutu içeriğine dahil olan en dikkat çekici ürün harici batarya kutusu. Bu cihaz, içerisine takacağınız piller sayesinde HDD Center'ı taşınabilir ortamda da çalıştırmanıza yarıyor. Aynı zamanda USB host özelliği bulunan ve üzerine takılan USB belleklerin, fotoğraf makinalarının ve benzeri ürünlerin içeriğini hafızasına kopyalayabilen HDD Center'ın taşınabilir özellik kazanması dijital fotoğraf makinası sahiplerinin oldukça işine yarayacaktır. Zira tatil veya fotoğraf gezilerinde hafıza dolması derdinden tamamen kurtulmuş olacaklar. Artık fotoğraf makinalarının içeriğini hafıza doldukça HDD Center'a yetekleyebilirler.



İsteyen varsa dahili bataryalı otg kutu 40 $ (divx player değil, sadece usb host cihazı)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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sinemaskop 12 yıl
ben satın almayı düşünüyorum.
Kullanılmış mı yeni mi bu; bilgi verebilir misin lütfen?

mail adresim:
ayhansokak@hotmail.cpm
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sanyo 12 yıl
Arkadaşlar elinde bu cihazdan olup TR altyazı desteklemeyenler varsa güncel Frimwaresini buldum yukledim şu an Türkçe desteği mevcut oldu...

Bu arada elinde bu cihazdan olup araç içi çakmak adaptörü olan varsa eğer kullanmıyorsa satın almak isterim...
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ender 12 yıl
bu urunu divx player olarak kullanmak nasıl? cidden onerırmısınız. altyazı destegı basrılımı
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blue_fair 13 yıl
çok iyi bir ürün tüm işlevleri yerine getirebiliyor ancak sıcaklık sorunun olduğundan bahsedilmiş almayı düşünüyorum ama böle bir üründe sıcaklık sorun olur düşüncesindeyim ve türkiyedeki elektrik dalgalanmalarını düşünürsek eğer böyle bir durum beni bu cihazdan uzaklaştırıyor ayrıca 4 kalem pille çalışıyor mp3 player olarak ama kaç saat olduğu yazmamış


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savinelli 13 yıl
nerdeyse eskisinin aynısı bu kadar az değişiklik için neden göncelleme gereği duymuşlar anlamadım bari eskisi kalsaydı yada adam gibi değişiklikler koysalardı. örneğin kendi üzerine bir lcd ve en az 2 tane hoparlör çok güzel olabilirmiş ve tabi daha kuvvetli batarya da şart o zaman
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