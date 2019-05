Yeni işletim sistemine merhaba deyin; Google'dan Chrome OS!

Internet devi Google beklenen açıklamayı yaptı ve endüstrinin heyecanla beklediği Chrome OS isimli yeni işletim sistemini tanıttı. Chrome ile tarayıcı pazarına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede dikkat çekici bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran internet devi, Chrome OS ile hedef yükseltiyor ve mini-bilgisayarların hızla yaygınlaştığı günümüzde özellikle mobil dünyaya açılan işletim sistemi olmayı hedefliyor. Google'ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Chrome OS projesi yapılan resmi tanıtıma rağmen henüz Beta kullanımına sunulmasa da firma cevabı merak edilen soruya açıklık getirdi ve yeni işletim sisteminin açık kaynak yaklaşımıyla hazırlandığını yani geliştiricilerin kodlara erişerek görsel arabirimi gibi temel yapılar üzerinde daha gelişmiş kullanım deneyimi için değişiklik yapabileceklerini söyledi.

Geliştirme çalışmalarında kullanıcı alışkanlıları ve çevrimiçi uygulamalara olan talebi dikkate alan Google, yeni işletim sistemini temel olarak üç ayak üzerine kurguluyor ki bunlar; Hız, Güvenlik ve Sadelik. Chrome ile tarayıcı pazarındaki en hızlı çözüm olma hedefini sık sık dile getiren firma, Chrome OS ile de bu iddiasını sürdürüyor. Performans noktasında radikal kararlar alan Google, örneğin geleneksel diskler (HDD) yerine sadece NAND flash tabanlı depolama çözümlerine destek veriyor. Yüksek maliyetler nedeniyle henüz genel kullanıcı kitlesi için alınabilir seviyelere gelmeyi başaramayan ancak analistler tarafından geleceğin depolama standardı olarak gösterilen SSD'lerin Google Chrome OS ile birlikte hız kazanması ve özellikle mobil pazarda ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşması öngörülüyor.

Hemen her yeni işletim sisteminde olduğu gibi Chrome OS için de açılış süresi (boot), performans değerlendirmelerinde altı çizilen en önemli parametreler arasında yer alıyor. Mekanik tabanlı disklere destek verilmemesinde açılış süresini daha hızlı tutmak istemes etkili olan Google, düzenlediği tanıtım etkinliğinde NAND flash tabanlı Asus Eee PC üzerinde sistem açılışının sadece 7 saniye sürdüğünü gösterdi. Öte taraftan sistem üreticileriyle yakın bir ilişki içerisinde olacağını açıklayan Google, Chrome OS işletim sisteminin üzerinde çalıştığı donanıma göre optimize edilebileceğini söyledi. Yeni işletim sistemi için hız ile birlikte üzerinde durulan bir başka önemli detay ise güvenlik. İhtiyaç duyulan uygulamaların önemli bir kısmını çevrimiçi çözümlerle karşılayan Google, güvenlik konusunda oldukça iddialı.

Google Chrome OS kullanıcı ara biriminden ilk görüntü, tasarım çalışmaları devam ediyor.

Çevrimiçi uygulamalar sayesinde virüs ve diğer tehliklere karşı yüksek güvenlikli bir kullanım alanı yaratacağı belirtilen Chrome OS, her sistem açılışında kod kontrolü yaparak olası problemlere karşı kullanıcıyı koruma altına alacak. Uygulamalar çevrimiçi olsa bile veri güvenliğine büyük önem veren Google, sistem üzerindeki kişiselleştirilmiş verileri, G-clouds ile senkronize şekilde şifreli tutacak ve bilgisayar hırsızlıklarına karşı yüksek güvenlik sağlanması hedeflenecek. Hız ve güvenlikle birlikte Chrome OS'un üzerine inşa edildiğii üçüncü temel yaklaşım ise sadelik. Yapılan açıklamalarda, Chrome OS ile kullanıcıların sistem güncellemesi ve benzeri diğer uygulamalar için endişe duymayacağı zira Chrome OS ile ilgili tüm güncelleme ve kurulumlar arka planda otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Güçlü özelliklere sahip olan Chrome OS için üzerinde durulabilecek en önemli eksik ya da olmayan özellik olarak sadece çevrimiçi uygulamalarla çalışması ve yaygın olarak offline uygulamalara destek vermemesi gösterilebilir. Her ne kadar bulut bilgi-işlem konsepti çerçevesinde çevrimiçi uygulamalara olan talep her geçen gün artarken, yakın gelecekte radikal bir geçiş beklenmediği için offline uygulamalar önemini koruyor dolayısıyla Google'ın bu tercihi firmaya gelecekte neler kazandıracak veya neler kaybettirecek bunu zaman gösterecek. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki Chrome OS ile Google, şu an için en azından masaüstü sistemlerde Windows veya Mac OS'un yerini alma hedefinde değil zira firma yeni yılda netbook'larda yaygınlaşmayı ve kullanıcılara en yüksek mobil deneyimi sunmak istiyor.

Chrome OS işletim sistemi x86 işlemcilerle birlikte ARM tabanlı mobil işlemcilere de destek veriyor. Ancak Google yeni işletim sistemini Smartbook konsepti altında geliştirilen mini-bilgisayarlar yerine en azından ilk etapta 11.6-inç veya 12.1-inç ekrana, tam boyutlu klavye ve geniş touchpad alanına sahip netbook'larda yaygınlaştırmayı hedefliyor. Donanım desteği konusunda henüz kapsamlı bir açıklama yapmayan Google, iş ortakları (Acer, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Toshiba gibi üreticilerce).tarafından Chrome OS tabanlı ilk netbook modellerinin 2010 ortalarına doğru lanse edilmesini bekliyor. Chrome tarayıcısı üzerinde sorunsuz olarak çalışan tüm kodeklere destek vereceği belirtilen Chrome OS için donanımsal hızlandırma desteği sunacağı da belirtiliyor.

Açık kaynak temelli bir proje olarak Chrome OS, ücretsiz olarak sunulacak.