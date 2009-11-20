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Yeni işletim sistemine merhaba deyin; Google'dan Chrome OS!

Google endüstrinin merakla beklediği Chrome OS'u tanıttı. Hız, güvenlik ve sadelik üzerine inşa edilen yeni işletim sisteminden ilk detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,8b
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133
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet devi Google beklenen açıklamayı yaptı ve endüstrinin heyecanla beklediği Chrome OS isimli yeni işletim sistemini tanıttı. Chrome ile tarayıcı pazarına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede dikkat çekici bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran internet devi, Chrome OS ile hedef yükseltiyor ve mini-bilgisayarların hızla yaygınlaştığı günümüzde özellikle mobil dünyaya açılan işletim sistemi olmayı hedefliyor. Google'ın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Chrome OS projesi yapılan resmi tanıtıma rağmen henüz Beta kullanımına sunulmasa da firma cevabı merak edilen soruya açıklık getirdi ve yeni işletim sisteminin açık kaynak yaklaşımıyla hazırlandığını yani geliştiricilerin kodlara erişerek görsel arabirimi gibi temel yapılar üzerinde daha gelişmiş kullanım deneyimi için değişiklik yapabileceklerini söyledi.

Geliştirme çalışmalarında kullanıcı alışkanlıları ve çevrimiçi uygulamalara olan talebi dikkate alan Google, yeni işletim sistemini temel olarak üç ayak üzerine kurguluyor ki bunlar; Hız, Güvenlik ve Sadelik. Chrome ile tarayıcı pazarındaki en hızlı çözüm olma hedefini sık sık dile getiren firma, Chrome OS ile de bu iddiasını sürdürüyor. Performans noktasında radikal kararlar alan Google, örneğin geleneksel diskler (HDD) yerine sadece NAND flash tabanlı depolama çözümlerine destek veriyor. Yüksek maliyetler nedeniyle henüz genel kullanıcı kitlesi için alınabilir seviyelere gelmeyi başaramayan ancak analistler tarafından geleceğin depolama standardı olarak gösterilen SSD'lerin Google Chrome OS ile birlikte hız kazanması ve özellikle mobil pazarda ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşması öngörülüyor.

Hemen her yeni işletim sisteminde olduğu gibi Chrome OS için de açılış süresi (boot), performans değerlendirmelerinde altı çizilen en önemli parametreler arasında yer alıyor. Mekanik tabanlı disklere destek verilmemesinde açılış süresini daha hızlı tutmak istemes etkili olan Google, düzenlediği tanıtım etkinliğinde NAND flash tabanlı Asus Eee PC üzerinde sistem açılışının sadece 7 saniye sürdüğünü gösterdi. Öte taraftan sistem üreticileriyle yakın bir ilişki içerisinde olacağını açıklayan Google, Chrome OS işletim sisteminin üzerinde çalıştığı donanıma göre optimize edilebileceğini söyledi. Yeni işletim sistemi için hız ile birlikte üzerinde durulan bir başka önemli detay ise güvenlik. İhtiyaç duyulan uygulamaların önemli bir kısmını çevrimiçi çözümlerle karşılayan Google, güvenlik konusunda oldukça iddialı.

Google Chrome OS kullanıcı ara biriminden ilk görüntü, tasarım çalışmaları devam ediyor.

Çevrimiçi uygulamalar sayesinde virüs ve diğer tehliklere karşı yüksek güvenlikli bir kullanım alanı yaratacağı belirtilen Chrome OS, her sistem açılışında kod kontrolü yaparak olası problemlere karşı kullanıcıyı koruma altına alacak. Uygulamalar çevrimiçi olsa bile veri güvenliğine büyük önem veren Google, sistem üzerindeki kişiselleştirilmiş verileri, G-clouds ile senkronize şekilde şifreli tutacak ve bilgisayar hırsızlıklarına karşı yüksek güvenlik sağlanması hedeflenecek. Hız ve güvenlikle birlikte Chrome OS'un üzerine inşa edildiğii üçüncü temel yaklaşım ise sadelik. Yapılan açıklamalarda, Chrome OS ile kullanıcıların sistem güncellemesi ve benzeri diğer uygulamalar için endişe duymayacağı zira Chrome OS ile ilgili tüm güncelleme ve kurulumlar arka planda otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Güçlü özelliklere sahip olan Chrome OS için üzerinde durulabilecek en önemli eksik ya da olmayan özellik olarak sadece çevrimiçi uygulamalarla çalışması ve yaygın olarak offline uygulamalara destek vermemesi gösterilebilir. Her ne kadar bulut bilgi-işlem konsepti çerçevesinde çevrimiçi uygulamalara olan talep her geçen gün artarken, yakın gelecekte radikal bir geçiş beklenmediği için offline uygulamalar önemini koruyor dolayısıyla Google'ın bu tercihi firmaya gelecekte neler kazandıracak veya neler kaybettirecek bunu zaman gösterecek. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki Chrome OS ile Google, şu an için en azından masaüstü sistemlerde Windows veya Mac OS'un yerini alma hedefinde değil zira firma yeni yılda netbook'larda yaygınlaşmayı ve kullanıcılara en yüksek mobil deneyimi sunmak istiyor.

Chrome OS işletim sistemi x86 işlemcilerle birlikte ARM tabanlı mobil işlemcilere de destek veriyor. Ancak Google yeni işletim sistemini Smartbook konsepti altında geliştirilen mini-bilgisayarlar yerine en azından ilk etapta 11.6-inç veya 12.1-inç ekrana, tam boyutlu klavye ve geniş touchpad alanına sahip netbook'larda yaygınlaştırmayı hedefliyor. Donanım desteği konusunda henüz kapsamlı bir açıklama yapmayan Google, iş ortakları (Acer, ASUS, Freescale, Hewlett-Packard, Lenovo, Toshiba gibi üreticilerce).tarafından Chrome OS tabanlı ilk netbook modellerinin 2010 ortalarına doğru lanse edilmesini bekliyor. Chrome tarayıcısı üzerinde sorunsuz olarak çalışan tüm kodeklere destek vereceği belirtilen Chrome OS için donanımsal hızlandırma desteği sunacağı da belirtiliyor.

Açık kaynak temelli bir proje olarak Chrome OS, ücretsiz olarak sunulacak.


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24 9 yıl
Web tabanlı işletim sistemi
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RafiQ_Shia 9 yıl
web tabanlı olması şuanda dezavantaj olabilir ama gelecekte avantaj olabilir bu konuda microsoftunda azure çalışması var
lakin ya'ni google os gelicek böyle çok büyütmüşlerdi ama olmadı.
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.:fat32:. 9 yıl
Düşük sistemler içinde sorunsuz çalışabilecek kadar sade tasarlanmış, ev kullanıcısının eğlence, oyun gibi beklentilerini karşılayabilecek düzeyde görünmüyor. Sadece multimedia ve internet için kullanım sözkonusu ise iyi bir alternatif bile olabilir.
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salutary 10 yıl
Desteklemek lazım. Ne de olsa Linux :)
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CodeBender 10 yıl
Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, Chrome OS'i download edip denemeyi planlayanlar hiç boşuna beklemesin Chrome OS Linux-based ve ücretsiz olmasına karşın dağıtıma sunulmayacak. Google bu ürün için donanım firmalarıyla birlikte çalışıp, yalnızca Chrome OS uyumlu cihazlar üretip satışa sunacaklar, bence asıl kaçırdığınız nokta bu. Google bu işi babasının hayrına da yapmıyor ayrıca, yapmak istediğinin önemli bir bölümünü yaptı, şöyle ki, Google parasını nasıl kazanıyor? Sizin online olmanız demek bir şekilde Google'ın para kazanması demek. Adamlar sizi online tutuyor Chrome OS ile birlikte, işin özü budur.

Will it run on my computer?
In a word: No. Google Chrome OS will only be available to consumers on specially made Chrome OS devices. "As a consumer, you can't go download Chrome OS," said Google's Pichai "You will have to go and buy a Chrome OS device."However, those devices will be made with both ARM and X86 architecture, and from several manufacturers"
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Challenger 10 yıl
CodeBender, kaynak kodu acik oldugu icin, kisa zamanda bir forku olacaktir. Merak etmeyin.
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MURATSPLAT 10 yıl
Selamlar.
Yazılan yorumları görünce Türk bilgisayar kulanıcı profilinin ne denli düynadan bir haber olduğunu farkettim.
Beyler bu sistem Cloud Computing. Bunu windows7 ile kıyaslıyamazsınız. Microsoft bu teknolojide(Azure ile yatişmeye çalışıyor) çok geridir. Google bu teknolojiye 3-4 yıl önce başladı. IBM, SUN, GOOGLE bu teknolojiyle Microsoft canına okuyacaklar. Çünkü bu sistem özellikle şirketlere inanılmaz fayda sağlıyor.
Cloud Computing araştırın derim.
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Challenger 10 yıl

MURATSPLAT

Selamlar.

Yazılan yorumları görünce Türk bilgisayar kulanıcı profilinin ne denli düynadan bir haber olduğunu farkettim.

Beyler bu sistem Cloud Computing. Bunu windows7 ile kıyaslıyamazsınız. Microsoft bu teknolojide(Azure ile yatişmeye çalışıyor) çok geridir. Google bu teknolojiye 3-4 yıl önce başladı. IBM, SUN, GOOGLE bu teknolojiyle Microsoft canına okuyacaklar. Çünkü bu sistem özellikle şirketlere inanılmaz fayda sağlıyor.

Cloud Computing araştırın derim.

Microsoft'un da Azure'si geliyor yakinda.
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Bloodchiefsong 10 yıl
"bu muydu yani chorme os"
"dandik"
"tırt"

diyenler 5 sene sonra bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalıcaklar haberleri yok.
Bahsedilen olay cloud computing ve Google,Microsoft ve birkaç firma daha inanılmaz paralar döküyorlar bu işe çünkü gelecekte bu kullanılıcak.Bu olay eğer düşünüldüğü gibi gerçekleşebilirse ileride son kalite oyun için sistem yenilemeye dahi gerek duymayabiliriz,herşeyi adamlar bize sağlıcaklar,bir video oyunu render ve akabinde bize aktarmaları,sonrasında bizim tepkimemiz ve tekrar servera geri dönüş,inşallah olabilir.Daha geçen gün sony'nin playstation cloud markasını aldığını duydum, ve akabinde J.Carmack gibi adamların konuya ilgili görüşlerini okudum,gayet olası.

Kullanıcıdan donanım istemiyor,kullanıcıya ilk defa yüzde 100 güvenlik sağlanıyor peki kullanıcıya kötü noktası ne olucak?
Korsanın kalkması olucak.Ama bu aynı zamanda,yazılımcılar için mükemmel birşey,ve yazılımcıların büyük kısmı sadece cloud computing destekli os'lere hizmet vericekler.
Sadece adamların izin verdiği programları kullanıcaksınız,böylelikle korsan çalışımına "herhangi bir olanak sağlayan program" hemen google'dan kaldırılıcak(sizin bilgisayarınızdan da),herhangi bir kaynak sağlamaktan kasıtın ucu çok açık.mesela winamp'ı göremicez orada,çünkü o empeüç dosyalarını okuyabiliyor,ve korsanlar korsan şarkı dinleyebilir,bunların yerine sadece net tabanlı çalışıcak,şuan ki itunes'un bir üst versiyonu diyebiliceğimiz tarzda.

Şimdi kalkıp biride yazdıklarımı alıntı yapar,donanımsız son seviye oyun mu olurmuş,korsan kalkarmıymış vs. diye alıntı yapmadan önce lütfen açın okuyun nette birsürü ingilizce kaynak var,hatta artık kitaplarda yazılıyor bu konuda,lütfen bir laf etmeden önce okuyun.
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saitcam 10 yıl
Ha bir de şunu ekliyeyim: bu şirketlerden sadece YAHOO, kullanıcılarına ait profil bilgilerini kişisel bilgileri değil büyük şirketlere reklam amaçlı satacağını zaten açıkladı. Yani maddi gelir, yaş düzeyi, cinsiyet, şehir ve ilgi alanları gibi. bunu da isim bile vermeden yapıyor. Profil veri tabanının pazarlıyor anlayacağınız.
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nightsoldier 10 yıl
netbooklar için gayet iyi.Az sistem gereksinimi var bu nedenle pil ömrüne olumlu yönde etkisi olur bu sistemim.Ancak ben çok fonksiyonel bulmadım.Tabi önyargılı da olmamak lazım.
Kullanmaya başlansın o zaman daha iyi anlaşılır neyin ne olduğu.
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saitcam 10 yıl
Yalnız kimsenin gizli bilgisinin ele geçmesi gibi bir durum yok, yanılıyorsunuz. Kişisel bilgileri mesela Bill Gates veya google ın patronu mu çalacak? Böyle bir şey olsaydı ya da olabilseydi bu dev şirketlerde çalışan onbinlerce yazılım mühendisinden illa ki biri bunu medyaya ve insan hakları örgütlerine hem de yüksek para karşılığı verirdi. Sam Amcanın kişisel bilgilere ulaşması bu çok güçlü özel şirketler üzerinden kesinlikle olmuyor. Peki nerden oluyor: Bakınız SEan Connery nin çok eski bir filmi: LOVES FROM RUSSIA
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thans 10 yıl
Tüm bilgiler amerikada olduğuna göre güvendeyiz..
:)
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El_domingo 10 yıl
windows uyumlulugu olmadığı surece bunların yaygınlaşması baya zor...
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BenjaMean 10 yıl
tam netbooklara gore
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