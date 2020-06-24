Yeni işletim sistemlerinin duyurulmasından sonra AirPods Pro için gelen gizemli güncelleme

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Apple, WWDC20'de lanse ettiği yeni işletim sistemlerinin hemen ardından AirPods Pro için gizemli bir güncelleme yayınladı.

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Yeni güncellemelerle birlikte AirPods modellerine de yeni özellikler eklendi

Güncellemeyle birlikte mevcut 2D15 yazılımı 2D27'ye yükseltilen AirPods Pro; Apple herhangi bir güncelleme notu yayınlamadığı için ne gibi yeni özelliklere kavuştu bilinmezken, güncellemenin WWDC20'de duyurulan uzamsal ses özelliğiyle alakalı olabileceği söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni güncellemelerle birlikte AirPods modellerine de yeni özellikler eklendi"

AirPods yazılım güncellemesi nasıl yapılır?

AirPods'ları manuel olarak güncellemek ne yazık ki mümkün değil. Kulaklıklar bir iOS cihazda bağlıyken Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncelleniyor. Bunun için AirPods'ları şarj kutusunun içine yerleştirip, kapağını açık bir şekilde iPhone ya da iPad aygıtınızın yakınlarında şarj etmeniz yeterli olacaktır.

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AirPods'un şarj kutusunun kapağını, iPhone veya iPad aygıtınızın yakınında açtıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek AirPods'unuzun güncel yazılım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Güncel AirPods Pro sürümünü öğrenmek için:

Ayarlar uygulamasını açın. Açılan pencereden Genel sekmesine tıklayın. Ardından Hakkında kısmına dokunun. Daha sonra ise AirPods'unuzun adının yer aldığı kısmı seçin. Açılan sayfadan AirPods'unuzun yazılım sürümü, model numarası, donanım sürümü ve seri numarası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

https://www.macrumors.com/2020/06/23/airpods-pro-firmware-update-2d27/

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