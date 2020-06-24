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    Yeni işletim sistemlerinin duyurulmasından sonra AirPods Pro için gelen gizemli güncelleme

    Apple, WWDC20 sonrası AirPods Pro için gizemli bir güncelleme yayınlandı. AirPods Pro'nuzun güncel yazılıma sahip olup olmadığı bu adımları izleyerek öğrenebilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni işletim sistemlerinin duyurulmasından sonra AirPods Pro için gelen gizemli güncelleme
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    Apple, WWDC20'de lanse ettiği yeni işletim sistemlerinin hemen ardından AirPods Pro için gizemli bir güncelleme yayınladı. 

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    Güncellemeyle birlikte mevcut 2D15 yazılımı 2D27'ye yükseltilen AirPods Pro; Apple herhangi bir güncelleme notu yayınlamadığı için ne gibi yeni özelliklere kavuştu bilinmezken, güncellemenin WWDC20'de duyurulan uzamsal ses özelliğiyle alakalı olabileceği söyleniyor. 

    Ayrıca Bkz. "Yeni güncellemelerle birlikte AirPods modellerine de yeni özellikler eklendi"

    AirPods yazılım güncellemesi nasıl yapılır?

    AirPods'ları manuel olarak güncellemek ne yazık ki mümkün değil. Kulaklıklar bir iOS cihazda bağlıyken Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncelleniyor. Bunun için AirPods'ları şarj kutusunun içine yerleştirip, kapağını açık bir şekilde iPhone ya da iPad aygıtınızın yakınlarında şarj etmeniz yeterli olacaktır. 

    Yeni işletim sistemlerinin duyurulmasından sonra AirPods Pro için gelen gizemli güncelleme
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    AirPods'un şarj kutusunun kapağını, iPhone veya iPad aygıtınızın yakınında açtıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek AirPods'unuzun güncel yazılım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

    Güncel AirPods Pro sürümünü öğrenmek için:

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Açılan pencereden Genel sekmesine tıklayın.
    3. Ardından Hakkında kısmına dokunun.
    4. Daha sonra ise AirPods'unuzun adının yer aldığı kısmı seçin.
    5. Açılan sayfadan AirPods'unuzun yazılım sürümü, model numarası, donanım sürümü ve seri numarası bilgilerine ulaşabilirsiniz.


    https://www.macrumors.com/2020/06/23/airpods-pro-firmware-update-2d27/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa. en beğenilen
    Başlığı 10 defa okudum yine bir şey anlamadım.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 53 dk.
    Haberi okuduktan sonra baktım. Güncellenmiş benim cihaz. Şuna sürüm 2D27.
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    erencanyaman 1 sa. yeni yorumcu
    ben baktım ama bende olmadı .Gelmemiş benim ürüne daha
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. (düzenlendi)
    Gürültü engelleme performansı artmış. Ses yüksekliği artık sizi yormuyor.
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    drjacob (... ) 2 sa.
    Benim cihaza henüz gelmemiş
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 2 sa.
    Çalışmasında sıkıntı yoksa güncellemeyin yoksa olan bataryanızı olur
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. SC0RPI0N
    Dedi fandroid.
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    yusufd84 1 sa. SC0RPI0N
    maalesef airpodslarda seçeceğimiz yok. mecburen yükleniyor. hatta güncelleme ile ilgili açıklama bile yok. en azından versiyonu biliyoruz o da bişey. yakında onu da bildirmezse şaşırmam 😡🤬
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    Akbaba89 ( ***) 2 sa.
    Yenisi gelecektir şarjını kısmışlardır.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa. en beğenilen
    Başlığı 10 defa okudum yine bir şey anlamadım.
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