Apple'ın yeni AirPods kulaklıkları büyük değişikliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Apple önümüzdeki yıl AirPods serisine çeşitli değişiklikler getirmeyi planlıyor. AirPods Max, 2020 yılında duyurulmuştu ve şimdiye kadar herhangi bir tasarım değişikliğine uğramadı. Serideki en pahalı AirPods olmasına rağmen geliştirmelerden yoksun kaldı. Yeni bir rapor, Apple'ın AirPods ve AirPods Max'in önümüzdeki yıl yükseltilmiş donanım ve tasarımla piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca yeni AirPods Pro'nun da 2025’te gelmesi bekleniyor.

Yeni AirPods'lar geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre Apple, önümüzdeki sonbaharda yeni ürünleri tanıtacak ve aynı zamanda hem ikinci nesil hem de üçüncü nesil AirPods’u aşamalı olarak kaldıracak. Gurman, üçüncü nesil "normal" AirPods'ların özellikle iyi satmadığını iddia ediyor ve bunu kısmen tüketicilerin sıklıkla Apple'ın satmaya devam ettiği daha eski, daha ucuz ikinci nesil çifti tercih etmesine bağlıyor.

Tam Boyutta Gör Dördüncü nesil AirPods ve AirPods Max, 2024 sonbaharında daha gelişmiş özelliklerle gelecek ancak iki model arasındaki özellik farkı da açılacak. Her iki yeni dördüncü nesil AirPods'un da kısa saplı "üçüncü nesil AirPods ve Pro modelinin bir karışımı gibi görünen yeni bir tasarıma" sahip olacağı bildiriliyor. Bu iki modelden üst seviye olanı, AirPods Pro'dan gürültü engelleme ve gelişmiş Find My desteği için şarj kutusuna entegre hoparlörler gibi özellikleri ödünç alacak ancak, değiştirilebilir silikon kulak uçlar olmayacak. Bu da AirPods Pro'nun gürültü engelleme performansı ve genel ses kalitesi açısından bir adım önde olmasını sağlayacak.

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Bununla birlikte yeni AirPods modelleri, Apple'ın USB-C'ye geçişini devam ettirecek. Gurman'a göre gelecek yıl ayrıca AirPods Max'in USB-C bağlantı noktası ve yeni renkler içeren hafif bir yenilemesi olacak. Fiyatlandırma tarafında ise mevcut durumun devam etmesi veya benzer fiyatlandırmaya gidilmesi bekleniyor. Sonbahar dönemine işaret edildiği için de Apple yeni AirPods ve AirPods Max'i önümüzdeki yıl iPhone 16 serisiyle birlikte duyurabilir.

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