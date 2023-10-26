Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın yeni AirPods kulaklıkları büyük değişikliklerle geliyor

    Üçüncü nesil modelin Apple'ın umduğu kadar iyi satmadığı bildirildi, bu nedenle şirket stratejisini değiştiriyor. Yeni nesil AirPods’ların büyük değişikliklerle geleceği iddia ediliyor.
    Apple'ın yeni AirPods kulaklıkları büyük değişikliklerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple önümüzdeki yıl AirPods serisine çeşitli değişiklikler getirmeyi planlıyor. AirPods Max, 2020 yılında duyurulmuştu ve şimdiye kadar herhangi bir tasarım değişikliğine uğramadı. Serideki en pahalı AirPods olmasına rağmen geliştirmelerden yoksun kaldı. Yeni bir rapor, Apple'ın AirPods ve AirPods Max'in önümüzdeki yıl yükseltilmiş donanım ve tasarımla piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca yeni AirPods Pro'nun da 2025’te gelmesi bekleniyor.

    Yeni AirPods'lar geliyor

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre Apple, önümüzdeki sonbaharda yeni ürünleri tanıtacak ve aynı zamanda hem ikinci nesil hem de üçüncü nesil AirPods’u aşamalı olarak kaldıracak. Gurman, üçüncü nesil "normal" AirPods'ların özellikle iyi satmadığını iddia ediyor ve bunu kısmen tüketicilerin sıklıkla Apple'ın satmaya devam ettiği daha eski, daha ucuz ikinci nesil çifti tercih etmesine bağlıyor.

    Apple'ın yeni AirPods kulaklıkları büyük değişikliklerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Dördüncü nesil AirPods ve AirPods Max, 2024 sonbaharında daha gelişmiş özelliklerle gelecek ancak iki model arasındaki özellik farkı da açılacak. Her iki yeni dördüncü nesil AirPods'un da kısa saplı "üçüncü nesil AirPods ve Pro modelinin bir karışımı gibi görünen yeni bir tasarıma" sahip olacağı bildiriliyor. Bu iki modelden üst seviye olanı, AirPods Pro'dan gürültü engelleme ve gelişmiş Find My desteği için şarj kutusuna entegre hoparlörler gibi özellikleri ödünç alacak ancak, değiştirilebilir silikon kulak uçlar olmayacak. Bu da AirPods Pro'nun gürültü engelleme performansı ve genel ses kalitesi açısından bir adım önde olmasını sağlayacak.

    Bununla birlikte yeni AirPods modelleri, Apple'ın USB-C'ye geçişini devam ettirecek. Gurman'a göre gelecek yıl ayrıca AirPods Max'in USB-C bağlantı noktası ve yeni renkler içeren hafif bir yenilemesi olacak. Fiyatlandırma tarafında ise mevcut durumun devam etmesi veya benzer fiyatlandırmaya gidilmesi bekleniyor. Sonbahar dönemine işaret edildiği için de Apple yeni AirPods ve AirPods Max'i önümüzdeki yıl iPhone 16 serisiyle birlikte duyurabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Ambarad +225 tylor +142 Artizt +97 khrmndgn +74 the_hornet +73 The Shogun +67 luckxor +65 doruhüso +61 DburakKoc +60 Liquist +55
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (6 Üye, 31 Misafir) 2 Masaüstü 35 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    30505 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    airpods, airpods max ve
    4 etiket daha airpods pro Apple Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik vites araçlarda fren sertleşmesi raunt cevap anahtarı dideral el titremesi yeni araba sürmeye başlayanlar için debriyaj gaz ilişkisi iphone arayan resmi tam ekran olmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız