Apple'ın yeni AirPods kulaklıkları büyük değişikliklerle geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre Apple, önümüzdeki sonbaharda yeni ürünleri tanıtacak ve aynı zamanda hem ikinci nesil hem de üçüncü nesil AirPods’u aşamalı olarak kaldıracak. Gurman, üçüncü nesil "normal" AirPods'ların özellikle iyi satmadığını iddia ediyor ve bunu kısmen tüketicilerin sıklıkla Apple'ın satmaya devam ettiği daha eski, daha ucuz ikinci nesil çifti tercih etmesine bağlıyor.
Bununla birlikte yeni AirPods modelleri, Apple'ın USB-C'ye geçişini devam ettirecek. Gurman'a göre gelecek yıl ayrıca AirPods Max'in USB-C bağlantı noktası ve yeni renkler içeren hafif bir yenilemesi olacak. Fiyatlandırma tarafında ise mevcut durumun devam etmesi veya benzer fiyatlandırmaya gidilmesi bekleniyor. Sonbahar dönemine işaret edildiği için de Apple yeni AirPods ve AirPods Max'i önümüzdeki yıl iPhone 16 serisiyle birlikte duyurabilir.
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