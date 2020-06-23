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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni güncellemelerle birlikte AirPods modellerine de yeni özellikler eklendi

    WWDC20'de duyurulan işletim sistemi güncellemelerinden AirPods modelleri de nasibini aldı. Güncellenen AirPods yazılımlarıyla birlikte AirPods'lara iki yeni önemli özellik eklendi.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WWDC20'de duyurulan işletim sistemi güncellemelerinden AirPods modelleri de nasibini aldı. Güncellenen AirPods yazılımlarıyla birlikte AirPods modelleri yeni özelliklere kavuştu.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 önemli kamera iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor"

    iPhone, iPad ve Mac arasında otomatik geçiş

    Tüm AirPods modelleri artık kullanıcının manuel olarak geçiş yapmasına gerek kalmadan, cihazlar arasında otomatik olarak geçiş yapabilecek. Örneğin AirPods'unuz iPad'inize bağlıyken, iPhone'unuza bir çağrı gelmesi durumunda AirPods'un iPad ile bağlantısı kesilecek ve hızlıca iPhone ile eşleşme kurulacak. 

    Yeni güncellemelerle birlikte AirPods modellerine de yeni özellikler eklendi
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    AirPods Pro için uzamsal ses deneyimi 

    AirPods Pro, Apple'ın "Spatial Audio" olarak adlandırdığı özellik sayesinde 3D surround ses deneyimi sunacak. Tıpkı bir sinema salaonunda olduğu gibi uzamsal ses efekti verebilecek olan AirPods Pro, yerleşik ivmeölçer sayesinde kafanızı ya da AirPods'un bağlı olduğu cihazı çevirdiğiniz yere göre sesi kalibre ederek, seslerin nereden geldiği dinamik olarak ayarlayacak.



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