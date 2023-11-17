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    Sahte Airpods Pro nasıl anlaşılır? İşte hızlı AirPods orjinallik sorgulama yöntemleri

    Apple kulaklığı, sahtesi en çok piyasada bulunan ürünlerden. Peki, AirPods orijinal mi sahte mi nasıl anlaşılır? İşte AirPods orjinallik sorgulama yolları:      

    AirPods / AirPods Pro kulaklık, Apple’ın en popüler aynı zamanda piyasada en çok sahtesi bulunan ürünlerinden biri. Ne yazık ki büyük e-ticaret sitelerinde orijinali ile aynı fiyata satılan Apple kulaklık modellerine çok rastlıyoruz. Yıllar geçtikçe sahte AirPods’lar da geliştirildi; görünüm olarak orijinallerinen ayırmak imkansız ve AirPods’a özel özellikleri taşıyorlar ve hatta seri numarası kontrolünden geçiyorlar. Peki, AirPods orijinal mi yoksa sahte mi nasıl ayırt edilir? Bu rehber yazıda orijinal AirPods Pro nasıl anlaşılır, AirPods orjinallik sorgulama nasıl yapılır anlatıyoruz.

    Orijinal AirPods nasıl anlaşılır? İşte sahtesinden ayırt etmenin 5 yolu 🧐

    AirPods Pro, en iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında ve iPhone kullanıcıları kadar Android telefon kullananların da beğendiği Bluetooth kulaklıklarından biri. Bu denli popüler olunca sahtesi de çok oluyor. Neyse ki, orijinal AirPods’u sahtesinden ayırt etmenin yolları var. Orijinal AirPods nasıl anlaşılır, sahtesinden nasıl ayırt edilir görelim.

    1️⃣ AirPods seri no sorgulama ✅

    AirPods seri numarası sorgulama Tam Boyutta Gör
    AirPods orijinal olup olmadığını anlamanın yollarından birisi; seri numara sorgulama işlemidir. Bilmeyenler için, AirPods seri numarası nerede yazar belirtelim. Şarj kutusunda, kulaklıklarda, kutusunun üzerindeki barkodda veya eşleştirilmişse Bluetooth menüsü altından AirPods ve AirPods Pro’nun seri numarasını bulmak mümkün. Apple kulaklığınızın seri numarasını öğrendikten sonra Apple garanti sorgulama sayfasına giderek orijinal olup olmadığını görebilirsiniz. Airpods seri numarası sorgulama için şu adımları izleyin:
    • AirPods seri no sorgulama sayfasına gidin.
    • Bir aygıt seri numarası girin bölümüne kulaklığınızın seri numarasını yazın.
    • Güvenlik kodunu girin ve Gönder butonuna tıklayın.
    • AirPods orijinal ise kulaklık bilgileriyle birlikte garanti kapsamı durumu görünecektir.

    Apple seri no sorgulama, AirPods kulaklık orijinal olup olmadığını anlamanın en kesin yolu olarak bilinir ancak değil. Günümüzde bazı sahte AirPods üreticileri, orijinal AirPods’ların seri numaralarını kopyalayarak sahte partilerde kullanıyor.

    2️⃣ Ürün kutusunu kontrol edin 📦

    sahte airpods pro nasıl anlaşılır Tam Boyutta Gör
    AirPods’u internet üzerinden almıyorsanız kutusunu inceleme şansınız olacaktır. Apple, taklitçilerin işini zorlaştırmak için ürün kutularına ayrı özen gösterir; dikkatlice bakarsanız orijinali sahtesinden ayıran detayları görebilirsiniz.

    Yazım hatalarını ve yanlış bilgileri kontrol ederek başlayabilirsiniz. Apple gibi bir şirket, kutuda ve hatta kılavuzlarında yazım hatalarına yer vermez. AirPods’unuzun kutusunda herhangi bir hata fark ederseniz, muhtemelen elinizdeki sahte AirPods modelidir.

    Orijinal AirPods kutusunda ayrıca etiketler ayrılmıştır, sahte kutularda şerit kağıt iliştirilmiştir. Bakmanız gereken bir başka yer Apple logosu. Sahte olanda logonun kenarlı yuvarlatılmış olur, orijinal logoda hatlar daha keskin ve kenarlar daha belirgindir.

    Bir diğer detay kitapçıkların yerleşimi. Apple kutuları iki parçadan oluşur; içindekileri barındıran bir iç kutu ve ürünün görselini içeren bir dış kutu. Kutuyu açmak için dış kutuyu kaldırmanız, iç ambalajın da kendiliğinden düşmesini beklemeniz gerekir. Bu detayı teklif etmek zordur. Bir de sahte AirPods kutusundan yalnızca kılavuz çıkar. Orijinal AirPods kutusundan güvenlik sayfası ve garanti kartı çıkar.

    3️⃣ AirPods’u iOS cihazınıza bağlayın 📲

    sahte AirPods eşleştirme menüsü Tam Boyutta Gör
    Orijinal AirPods nasıl anlaşılır? AirPods’un orijinal olup olmadığını öğrenmenin yollarından birisi de iOS cihazına bağlamaktır. iOS 16, sahte AirPods bağlandığında kimlik doğrulama mesajı gösterir. AirPods kutusunu açıp iOS cihazınıza yakın tuttuğunuzda AirPods eşleştirme menüsü çıkacaktır. Açılır pencere, AirPods’unuzun orijinalliği konusunda bilgilendirir ve sahte AirPods’un orijinali kadar iyi çalışmayacağına dikkat çeker. Ancak, yeni çıkan sahte AirPods’lar da Apple tarafından orijinal gibi algılanabilmektedir ve sahte iletisi almayabilirsiniz.

    4️⃣ Bluetooth menüsüne bakın ℹ️

    orjinal AirPods nasıl anlaşılır Tam Boyutta Gör
    AirPods orjinallik sorgulamanın en net yolu; Bluetooth menüsüne bakmaktır. Bunun için eşleştirilmiş iPhone’da Ayarlar uygulamasını açıp Bluetooth’a girin ve AirPods’un yanındaki “i” simgesine dokunun. AirPods orijinal ise model numarası, seri numarası, yazılım sürümü, garanti durumu gibi detaylı bilgiler veren bir sayfa karşınıza çıkacaktır. AirPods sahte ise başta seri no olmak üzere hiçbir bilgi çıkmaz.

    5️⃣ AirPods’u ve şarj kutusunu kontrol edin 🧐

    orijinal AirPods Pro nasıl ayırt edilir Tam Boyutta Gör
    Orijinal AirPods Pro ile sahtesi arasında fiziksel farklılıklar da vardır. İlk bakışta AirPods’un şekli Apple’ın herhangi bir fotoğrafından farklı görünmeyebilir ancak yakından dikkatlice baktığınızda bazı farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Örneğin; AirPods’un hoparlör ve mikrofon ızgaraları aralıklıysa, gövde üzerindeki kuvvet sensörü girintisi yerine bir düğme varsa veya eksikse ya da parçaların birleşim yerleri daha belirginse muhtemelen elinizdeki AirPods sahtedir.

    Sahte AirPods/AirPods Pro modellerinde modlar özellikle de aktif gürültü engelleme modu bir işe yaramaz. ANC, Şeffaflık modları arasında geçiş yapabilirsiniz ancak kulaklık seçtiğiniz modu algılamaz, müziği aynı şekilde dinlemeye devam edersiniz.

    sahte vs orijinal airpods pro şarj kutusu Tam Boyutta Gör
    AirPods’un şarj kutusunda dikkat edeceğiniz yerler; şarj noktası ve düğmesi. Şarj girişi microUSB olmamalı, USB-C veya Lightning olmalıdır. Arkadaki çok işlevli düğme, şarj kutusuyla aynı hizada olmalı, çıkıntılı olmamalıdır. Menteşelerin gevşek olması, çizikler olması, çıkıntılı bölümler olması gibi üretimden kaynaklı sorunlar AirPods veya AirPods Pro’nun orijinal olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Şarj kutusunda bakmanız gereken başka bir yer LED rengi ve yerleşimidir. Bazı taklit AirPods’larda mavi LED ışık çıkar ya da LED şarj kutusunun önü yerine başka bir noktadadır.

    "Efsane cuma indirimleri döneminde, AirPods Pro kulaklık ve diğer Apple ürünlerini Amazon üzerinden güvenle satın alabilirsiniz."

    Piyasada çok sayıda sahte AirPods ve AirPods Pro kulaklık dolaşıyor. Apple kulaklıklarının inanılmaz popülaritesine bakıldığında bu hiç de şaşırtıcı değil. Sahte AirPods’lar daha çok popüler e-ticaret platformlarında görünür. Apple’ın resmî sitesinden çok daha ucuza satıldığından ilgi çekicidirler. Ancak, orjinal AirPods sahtesinden nasıl anlaşılır bilmezseniz çok rahat dolandırılabilirsiniz, iade almak için uğraş vermek zorunda kalırsınız. Bu bağlamda AirPods orjinallik sorgulama nasıl yapılır buradan öğrenebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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