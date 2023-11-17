Sahte Airpods Pro nasıl anlaşılır? İşte hızlı AirPods orjinallik sorgulama yöntemleri

- Orijinal AirPods nasıl anlaşılır? İşte sahtesinden ayırt etmenin 5 yolu 🧐
- 1️⃣ AirPods seri no sorgulama ✅
- 2️⃣ Ürün kutusunu kontrol edin 📦
- 3️⃣ AirPods’u iOS cihazınıza bağlayın 📲
- 4️⃣ Bluetooth menüsüne bakın ℹ️
- 5️⃣ AirPods’u ve şarj kutusunu kontrol edin 🧐
- Yorumlar
AirPods / AirPods Pro kulaklık, Apple’ın en popüler aynı zamanda piyasada en çok sahtesi bulunan ürünlerinden biri. Ne yazık ki büyük e-ticaret sitelerinde orijinali ile aynı fiyata satılan Apple kulaklık modellerine çok rastlıyoruz. Yıllar geçtikçe sahte AirPods’lar da geliştirildi; görünüm olarak orijinallerinen ayırmak imkansız ve AirPods’a özel özellikleri taşıyorlar ve hatta seri numarası kontrolünden geçiyorlar. Peki, AirPods orijinal mi yoksa sahte mi nasıl ayırt edilir? Bu rehber yazıda orijinal AirPods Pro nasıl anlaşılır, AirPods orjinallik sorgulama nasıl yapılır anlatıyoruz.
Orijinal AirPods nasıl anlaşılır? İşte sahtesinden ayırt etmenin 5 yolu 🧐
AirPods Pro, en iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında ve iPhone kullanıcıları kadar Android telefon kullananların da beğendiği Bluetooth kulaklıklarından biri. Bu denli popüler olunca sahtesi de çok oluyor. Neyse ki, orijinal AirPods’u sahtesinden ayırt etmenin yolları var. Orijinal AirPods nasıl anlaşılır, sahtesinden nasıl ayırt edilir görelim.
1️⃣ AirPods seri no sorgulama ✅
- AirPods seri no sorgulama sayfasına gidin.
- Bir aygıt seri numarası girin bölümüne kulaklığınızın seri numarasını yazın.
- Güvenlik kodunu girin ve Gönder butonuna tıklayın.
- AirPods orijinal ise kulaklık bilgileriyle birlikte garanti kapsamı durumu görünecektir.
Apple seri no sorgulama, AirPods kulaklık orijinal olup olmadığını anlamanın en kesin yolu olarak bilinir ancak değil. Günümüzde bazı sahte AirPods üreticileri, orijinal AirPods’ların seri numaralarını kopyalayarak sahte partilerde kullanıyor.
2️⃣ Ürün kutusunu kontrol edin 📦
Yazım hatalarını ve yanlış bilgileri kontrol ederek başlayabilirsiniz. Apple gibi bir şirket, kutuda ve hatta kılavuzlarında yazım hatalarına yer vermez. AirPods’unuzun kutusunda herhangi bir hata fark ederseniz, muhtemelen elinizdeki sahte AirPods modelidir.
Orijinal AirPods kutusunda ayrıca etiketler ayrılmıştır, sahte kutularda şerit kağıt iliştirilmiştir. Bakmanız gereken bir başka yer Apple logosu. Sahte olanda logonun kenarlı yuvarlatılmış olur, orijinal logoda hatlar daha keskin ve kenarlar daha belirgindir.
Bir diğer detay kitapçıkların yerleşimi. Apple kutuları iki parçadan oluşur; içindekileri barındıran bir iç kutu ve ürünün görselini içeren bir dış kutu. Kutuyu açmak için dış kutuyu kaldırmanız, iç ambalajın da kendiliğinden düşmesini beklemeniz gerekir. Bu detayı teklif etmek zordur. Bir de sahte AirPods kutusundan yalnızca kılavuz çıkar. Orijinal AirPods kutusundan güvenlik sayfası ve garanti kartı çıkar.
3️⃣ AirPods’u iOS cihazınıza bağlayın 📲
4️⃣ Bluetooth menüsüne bakın ℹ️
5️⃣ AirPods’u ve şarj kutusunu kontrol edin 🧐
Sahte AirPods/AirPods Pro modellerinde modlar özellikle de aktif gürültü engelleme modu bir işe yaramaz. ANC, Şeffaflık modları arasında geçiş yapabilirsiniz ancak kulaklık seçtiğiniz modu algılamaz, müziği aynı şekilde dinlemeye devam edersiniz.
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Piyasada çok sayıda sahte AirPods ve AirPods Pro kulaklık dolaşıyor. Apple kulaklıklarının inanılmaz popülaritesine bakıldığında bu hiç de şaşırtıcı değil. Sahte AirPods’lar daha çok popüler e-ticaret platformlarında görünür. Apple’ın resmî sitesinden çok daha ucuza satıldığından ilgi çekicidirler. Ancak, orjinal AirPods sahtesinden nasıl anlaşılır bilmezseniz çok rahat dolandırılabilirsiniz, iade almak için uğraş vermek zorunda kalırsınız. Bu bağlamda AirPods orjinallik sorgulama nasıl yapılır buradan öğrenebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.