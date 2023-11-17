Sahte Airpods Pro nasıl anlaşılır? İşte hızlı AirPods orjinallik sorgulama yöntemleri

AirPods Pro, en iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında ve iPhone kullanıcıları kadar Android telefon kullananların da beğendiği Bluetooth kulaklıklarından biri. Bu denli popüler olunca sahtesi de çok oluyor. Neyse ki, orijinal AirPods’u sahtesinden ayırt etmenin yolları var. Orijinal AirPods nasıl anlaşılır, sahtesinden nasıl ayırt edilir görelim.

Apple seri no sorgulama, AirPods kulaklık orijinal olup olmadığını anlamanın en kesin yolu olarak bilinir ancak değil. Günümüzde bazı sahte AirPods üreticileri, orijinal AirPods’ların seri numaralarını kopyalayarak sahte partilerde kullanıyor.

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2️⃣ Ürün kutusunu kontrol edin 📦

Tam Boyutta Gör AirPods’u internet üzerinden almıyorsanız kutusunu inceleme şansınız olacaktır. Apple, taklitçilerin işini zorlaştırmak için ürün kutularına ayrı özen gösterir; dikkatlice bakarsanız orijinali sahtesinden ayıran detayları görebilirsiniz.

Yazım hatalarını ve yanlış bilgileri kontrol ederek başlayabilirsiniz. Apple gibi bir şirket, kutuda ve hatta kılavuzlarında yazım hatalarına yer vermez. AirPods’unuzun kutusunda herhangi bir hata fark ederseniz, muhtemelen elinizdeki sahte AirPods modelidir.

Orijinal AirPods kutusunda ayrıca etiketler ayrılmıştır, sahte kutularda şerit kağıt iliştirilmiştir. Bakmanız gereken bir başka yer Apple logosu. Sahte olanda logonun kenarlı yuvarlatılmış olur, orijinal logoda hatlar daha keskin ve kenarlar daha belirgindir.

Bir diğer detay kitapçıkların yerleşimi. Apple kutuları iki parçadan oluşur; içindekileri barındıran bir iç kutu ve ürünün görselini içeren bir dış kutu. Kutuyu açmak için dış kutuyu kaldırmanız, iç ambalajın da kendiliğinden düşmesini beklemeniz gerekir. Bu detayı teklif etmek zordur. Bir de sahte AirPods kutusundan yalnızca kılavuz çıkar. Orijinal AirPods kutusundan güvenlik sayfası ve garanti kartı çıkar.