Yeni jenerasyon iPod Touch kameralı olabilir

Tam Boyutta Gör

iPhone 3Gs ile ilk üç günde 1 milyon satmayı başaran Apple, şimdi de iPod serisini güncellemeye hazırlanıyor. Nvidia'nın Tegra platformunu kullanacak Zune HD ile Microsoft'un pazardaki dengeleri değiştirme hedefine karşılık Apple'ın neler yapacağı merak konusu. Taşınabilir medya oynatıcısı kategorisinde yer alan fakat sahip olduğu özellikler ve hazırlanan çok sayıda oyun sayesinde kimilerince mobil oyun konsolu olarak ta kullanılan iPod Touch'ın yeni versiyonunda kamera olabilir.

Uxsigh isimli online mağazada yer alan iPod Touch 3G kılıfları, hazırlık çalışmaları devam eden yeni medya oynatıcısında kamera olacağına işaret ediyor. Henüz bu yönde doğrulanan bir bilgi olmasa bile ciddi yeniliklere sahip olacağı söylenen yeni modelde Apple, entegre bir kameraya da yer verebilir.

Eylül ayında lanse edilmesi beklenen yeni jenerasyon iPod Touch modeli için lansman gününe kadar çok sayıda iddia ortaya atılacaktır ancak görünen o ki Zune HD'ye karşı iPod Touch 3G de önemli güncellemelere/yenilikler planlayan Apple'ın bu doğrultada yeni modele kamera da eklemesi de olası gelişmeler arasında yer alabilir.