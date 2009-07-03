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Yeni jenerasyon iPod Touch kameralı olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni jenerasyon iPod Touch kameralı olabilir
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iPhone 3Gs ile ilk üç günde 1 milyon satmayı başaran Apple, şimdi de iPod serisini güncellemeye hazırlanıyor. Nvidia'nın Tegra platformunu kullanacak Zune HD ile Microsoft'un pazardaki dengeleri değiştirme hedefine karşılık Apple'ın neler yapacağı merak konusu. Taşınabilir medya oynatıcısı kategorisinde yer alan fakat sahip olduğu özellikler ve hazırlanan çok sayıda oyun sayesinde kimilerince mobil oyun konsolu olarak ta kullanılan iPod Touch'ın yeni versiyonunda kamera olabilir.

Uxsigh isimli online mağazada yer alan iPod Touch 3G kılıfları, hazırlık çalışmaları devam eden yeni medya oynatıcısında kamera olacağına işaret ediyor. Henüz bu yönde doğrulanan bir bilgi olmasa bile ciddi yeniliklere sahip olacağı söylenen yeni modelde Apple, entegre bir kameraya da yer verebilir.

Eylül ayında lanse edilmesi beklenen yeni jenerasyon iPod Touch modeli için lansman gününe kadar çok sayıda iddia ortaya atılacaktır ancak görünen o ki Zune HD'ye karşı iPod Touch 3G de önemli güncellemelere/yenilikler planlayan Apple'ın bu doğrultada yeni modele kamera da eklemesi de olası gelişmeler arasında yer alabilir.


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sertacaygun 10 yıl
iPhone satışlarının önüne kalas koymak isterlerse iyi olur.
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psychomax13 10 yıl
biraz zor bi ihtimal ama, bakalım hayırlısı. Sonuçta ipod bir mp3 çalardan türeme birşey ve kullanım alanı da aslında genişletilebilir ama ne bileyim. Şu anda ipodumda bir kamera olsun istermiydim, tabii ki! :D
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Fettah34 10 yıl
Hatta Apple iPod Touch'a, iPhone 3Gs deki kameradan daha iyisini koyacak deniliyor. Omnivision'dan bol miktarda sipariş ettiği 5mp lik kamera yongalarını iPod Touch'ta kullanacağına dair söylentiler var...
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buckethead® 10 yıl
Hazır elleri değmişken bi de mikrofon eklesinler.
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gkhns 10 yıl
iyi olur beaa
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