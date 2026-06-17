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    Cinelux'tan hibrit kamera: Aynı anda hem 16 mm filme, hem dijital çekim yapıyor

    Analog ve dijitali bir araya getiren Cinelux Sixteen, aynı sahneyi eş zamanlı olarak iki farklı formatta kaydediyor. Hibrit kameranın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında merak edilen detaylar paylaşıldı.

    Cinelux'tan hibrit kamera: Aynı anda hem 16 mm filmle, hem dijital çekim yapıyor Tam Boyutta Gör
    Dijital kameralar son 20 yılda film endüstrisinin standart ekipmanları hâline gelmiş olsa da analog film kameraları hâlâ sinema dünyasında özel bir yere sahip. Özellikle 16 mm ve 35 mm film kullanan sinemacılar, filmin sunduğu organik görüntü yapısı, doğal gren dokusu ve kendine özgü renk karakteri nedeniyle analog çekimden vazgeçmiyor. Ancak bu tercih beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Film stoklarının maliyeti, çekim sonrasında filmlerin banyodan geçirilmesi için gereken süre ve özellikle artık yaşlanmaya başlayan analog kameraların bakım sorunları, filmle çalışmayı her geçen gün daha zahmetli hâle getiriyor. Bu soruna çözüm getirmeyi hedefleyen yeni bir girişim, analog ve dijital dünyayı tek gövdede buluşturdu.

    Cinelux tarafından geliştirilen Sixteen adlı yeni hibrit kamera, aynı anda hem 16 mm film hem de dijital video kaydı yapabiliyor. Şu anda prototip aşamasında bulunan kamera, şirket tarafından "film sinemacılığının geleceği" olarak tanımlanıyor. Sixteen'ın en dikkat çekici özelliği, tek bir deklanşör hareketi sırasında hem film şeridine hem de ayrı bir dijital sensöre görüntü kaydedebilmesi. Bu sayede kullanıcılar aynı sahneyi eş zamanlı olarak hem analog hem de dijital formatta elde edebiliyor.

    16 mm Film Kaydının Yanında 3K Çözünürlükte Dijital Video da Çekiyor

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre Sixteen, 16 mm film kaydının yanında 3K çözünürlükte dijital video da çekebiliyor. Üstelik kamera saniyede 120 kareye kadar kayıt yapabiliyor. Böylece film yapımcıları, analog görüntünün estetik avantajlarından yararlanırken aynı zamanda dijital çekimin sunduğu pratik kolaylıklara da erişmiş oluyor.

    Yeni Hibrit Kamera Hem 16 mm Film Hem Dijital Video Kaydediyor Tam Boyutta Gör
    Kamera, çekim sırasında oluşturduğu dijital görüntüyü yalnızca bir önizleme aracı olarak kullanmıyor. Aynı zamanda filmin nasıl görüneceğini mümkün olduğunca doğru şekilde simüle etmeye çalışıyor. Dokunmatik ekran üzerinden farklı 16 mm film stokları seçilebiliyor ve sistem buna uygun bir görüntü oluşturuyor. Cinelux'a göre kameranın arkasındaki ekip, görüntü yönetmenleri ve renk uzmanlarıyla birlikte çalışarak dijital görüntünün filme mümkün olduğunca benzemesini sağlamaya çalışıyor. Şirket, özellikle gölgeler, parlak ışık kaynakları, dinamik aralık ve renk tepkileri gibi alanlarda filmin davranışlarını dijital görüntüye yansıtmayı hedefliyor. Böylece çekim ekibi, settte dijital görüntüyü izleyerek pozlama ve ışıklandırma konusunda daha doğru kararlar verebiliyor.

    Bu sistem aynı zamanda yapımcılar ve kurgu ekipleri için de önemli avantajlar sunuyor. Film banyodan çıkmadan önce bile dijital görüntüler üzerinden ön montaj yapılabiliyor. Ayrıca dijital kayıtlar, analog görüntüler için bir yedekleme görevi de görüyor. Bu da özellikle yüksek bütçeli projelerde ek bir güvence sağlıyor.

    Kameranın sunduğu özellikler arasında Wi-Fi, Bluetooth ve ethernet üzerinden kablosuz kontrol desteği de bulunuyor. Bunun yanında dâhili mikrofon, isteğe bağlı elektronik vizör ve modern dijital kamera sistemlerinde görmeye alıştığımız çeşitli bağlantı seçenekleri de cihazda yer alıyor.

    Yaklaşık iki yıldır geliştirilmekte olan Sixteen henüz ticari satışa hazır değil. Buna rağmen şirket ön sipariş toplamaya başlamış durumda. Nihai fiyat açıklanmamış olsa da Cinelux, kameranın ikinci el bir Arriflex 416 Super 16 mm kamera seviyesinde fiyatlandırılacağını belirtiyor. Bu da ürünün yaklaşık 40 bin ila 90 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olabileceğine işaret ediyor. Kameranın piyasaya çıkış tarihi ise şimdilik 2027 olarak gösteriliyor.

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