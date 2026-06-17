Cinelux'tan hibrit kamera: Aynı anda hem 16 mm filme, hem dijital çekim yapıyor

Cinelux tarafından geliştirilen Sixteen adlı yeni hibrit kamera, aynı anda hem 16 mm film hem de dijital video kaydı yapabiliyor. Şu anda prototip aşamasında bulunan kamera, şirket tarafından "film sinemacılığının geleceği" olarak tanımlanıyor. Sixteen'ın en dikkat çekici özelliği, tek bir deklanşör hareketi sırasında hem film şeridine hem de ayrı bir dijital sensöre görüntü kaydedebilmesi. Bu sayede kullanıcılar aynı sahneyi eş zamanlı olarak hem analog hem de dijital formatta elde edebiliyor.
16 mm Film Kaydının Yanında 3K Çözünürlükte Dijital Video da Çekiyor
Şirketin paylaştığı bilgilere göre Sixteen, 16 mm film kaydının yanında 3K çözünürlükte dijital video da çekebiliyor. Üstelik kamera saniyede 120 kareye kadar kayıt yapabiliyor. Böylece film yapımcıları, analog görüntünün estetik avantajlarından yararlanırken aynı zamanda dijital çekimin sunduğu pratik kolaylıklara da erişmiş oluyor.
Bu sistem aynı zamanda yapımcılar ve kurgu ekipleri için de önemli avantajlar sunuyor. Film banyodan çıkmadan önce bile dijital görüntüler üzerinden ön montaj yapılabiliyor. Ayrıca dijital kayıtlar, analog görüntüler için bir yedekleme görevi de görüyor. Bu da özellikle yüksek bütçeli projelerde ek bir güvence sağlıyor.
Kameranın sunduğu özellikler arasında Wi-Fi, Bluetooth ve ethernet üzerinden kablosuz kontrol desteği de bulunuyor. Bunun yanında dâhili mikrofon, isteğe bağlı elektronik vizör ve modern dijital kamera sistemlerinde görmeye alıştığımız çeşitli bağlantı seçenekleri de cihazda yer alıyor.
Yaklaşık iki yıldır geliştirilmekte olan Sixteen henüz ticari satışa hazır değil. Buna rağmen şirket ön sipariş toplamaya başlamış durumda. Nihai fiyat açıklanmamış olsa da Cinelux, kameranın ikinci el bir Arriflex 416 Super 16 mm kamera seviyesinde fiyatlandırılacağını belirtiyor. Bu da ürünün yaklaşık 40 bin ila 90 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olabileceğine işaret ediyor. Kameranın piyasaya çıkış tarihi ise şimdilik 2027 olarak gösteriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: