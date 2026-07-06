Ev, yazlık ve iş yeri için en iyi güvenlik kameraları (2026)

Güvenlik kameraları, davetsiz misafirlere karşı etkili görsel caydırıcı görevi gördükleri, kolluk kuvvetleri için somut video kanıtı sağladıkları ve gönül rahatlığı için gerçek zamanlı uzaktan izleme imkanı sundukları için gereklidir. Ayrıca, komşuluk ya da kargo teslimatı anlaşmazlıklarının çözülmesine yardımcı olurlar ve ailelerin çocuklarını ve evcil hayvanlarını güvenli bir şekilde gözetmelerini sağlarlar. Güvenlik kamera sistemleri, kullanım alanına (ev, iş yeri, dış mekan/iç mekan) ve kişinin beklentilerine göre (kablosuz, IP, hareket algılama, yüksek çözünürlük, bütçe) değişiklik gösterir. Peki, hangi marka kamera daha iyi? Güncel kamera fiyatları ne kadar? İster eviniz için tak-çalıştır güvenlik kamerası arıyor olun, isterseniz de iş yeriniz için profesyonel kamera sistemi almaya karar vermiş olun, en iyi güvenlik kamerası öneri listemize göz atmalısınız.

Güvenlik kamerası yorumları dikkate alındığında; en iyi güvenlik kamerası markaları sıralamasında eufy, TP-Link Tapo, Mercusys ve Xiaomi öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek güvenlik kamerası tavsiyesi olarak ise eufy Solor Wall Light Cam, Xiaomi Smart Camera ve TP-Link Tapo WiFi kamera modelleri öneriliyor.

1️⃣ eufy Solar Wall Light Cam S120 Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası Güneş enerjili kamera arıyorsanız, eufy Solar Wall Light Cam S120 modeline bakmalısınız. eufy dış mekan güvenlik kamerası, harekete duyarlı 300 lümen parlak ışığı sayesinde gece yaklaşıldığında hem yolunuzu aydınlatıyor hem de davetsiz misafirlere karşı anında caydırıcı bir koruma sağlıyor. Yüksek verimli güneş paneli teknolojisi sayesinde hem kabloyla uğraşmıyorsunuz hem de tasarruflu. Yalnızca 2 saat güneş ışığı alarak, bir günden fazla süre kesintisiz koruma sağlıyor. Güvenlik kamerası, yapay zeka destekli akıllı algılama ve hassas PIR sensörü sayesinde hatalı alarm vermiyor. Yaklaşık 7.5 metre mesafeye kadar her hareketi anında tespit eden sistem, akıllı telefonunuza anlık bildirimler gönderiyor. Şüpheli bir durumda uygulama üzerinden uzaktan caydırıcı ses çalma özelliğini aktifleştirebilir ve evinizi nerede olursanız olun izleyebilirsiniz. Dış mekan güvenlik kamerası, kaydetttiği videoları 60 güne kadar kendi hafızasında güvenle saklıyor, akıllı güvenlik özellikleri için her ay abonelik ücreti ödemiyorsunuz. Güneş gücüyle çalışır

Hareket sensörlü ışık

Video kayıtlarını 2 aya kadar saklama

Aktivite bölgesi oluşturma

Gerçek zamanlı iletişim

Google Asistan ile temassız aydınlatma ve izleme

IP65 koruması (yağmur, kar, sis gibi hava koşullarına dayanıklı)

8 GB yerel depolama alanı eufy Solar Wall Light Cam S120 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Evime giriş noktasını izlemek için kullanıyorum. Hareket algılandığında (insan, araç ve hayvanları algılayabiliyor) ışık yanıyor (veya kapalı kalabiliyor), bu da caydırıcı bir etki yaratıyor. Video kalitesi mükemmel. Günde yaklaşık on algılama ile pil seviyesi %3-4'ün altına düşmüyor; güneş enerjisiyle şarjı mükemmel gidiyor, her zaman %100 civarında tutuyor. Kesinlikle garaj yolu için de bir tane daha alacağım. ✍🏻 Bu kamerayı alalı 6 aydan fazla oldu. Evim iyi güneş aldığından hiç şarj etmem gerekmedi. Bazen biraz geç olsa da uyarı gönderiyor ancak iyi bir güvenlik kamerası oldu. Çöp kutularımın yakınındaki bir alanı hareket algıladığında aydınlatacak şekilde ayarladım, gece çöpü dışarı çıkarırken alanı iyice aydınlatıyor.

2️⃣ eufyCam C37 Güvenlik Kamerası Tam Boyutta Gör eufyCam C37, güneş enerjisiyle çalışan güvenlik kameraları arasında. 3W gücündeki çıkarılabilir güneş panelini maksimum güneş ışığı alacak şekilde konumlandırırken, kamerayı tam olarak izlemek istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Standart 1080p kameralara kıyasla %77 daha fazla piksel sunan 2K çözünürlük ile detayları oldukça net kaydeden kamera, yerleşik spot ışığı sayesinde zifiri karanlıkta bile yüzleri ve diğer detayları görmenizi sağlıyor. Kamera, yapay zeka algılama özelliğiyle insanları, araçları ve evcil hayvanları anından birbirinden ayırt edebiliyor. Ayrıca AI destekli otomatik takip özelliği, hareket eden nesneleri ve kişileri her zaman kadrajın merkezinde tutuyor. Yalnız video kaydı için microSD kart (256GB’a kadar destekliyor) takmanız gerekiyor. 360 derece yapay zeka destekli takip (sıfır kör nokta)

2K kalitede kayıt (gece yüz ve araçları net görme)

Güneş enerjisiyle şarj olma + yeniden şarj edilebilir 6700mAh batarya)

Yapay zeka destekli algılama (insan, hayvan, araç)

IP65 koruması (yağmur, kar ve diğer hava koşullarında çalışma) eufyCam C37 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok güzel bir kamera. Netliğinden memnunum. HD kamera, 4K değil ama ihtiyaçlarım için fazlasıyla yeterli. Bu cihazla (ve Homebase3 ile eşleştirildiğinde) kamerayı uygulama ayarlarına göre sesli alarm, ışıklı alarm veya her ikisini birden verecek şekilde ayarlayabiliyorum. Alarm yüksek sesli, ışığı parlak ve yapay zeka takibi oldukça iyi. Uygulamada aktivite bölgeleri ayarlayabiliyorsunuz, böylece evimin önünden biri araba geçtiğinde uyarı almıyorum. Güneş paneli büyük ve cihazı iyi şarj ediyor. Kamera çok güneşli bir yerde tamamen şarjlı kalıyor. Gece görüntüsü net ve kameranın ne kadar tepkisel olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak parasının karşılığını fazlasıyla verdi ve ileride bir tane daha alacağım. ✍🏻 Şimdiye kadar bu kamera inanılmaz bir iş çıkardı. Hareketleri mükemmel bir şekilde takip ediyor ve video çok net, bazı kameralar gibi pikselli değil. Ayrıca abonelik ücreti ödemek zorunda kalmıyorsunuz.

3️⃣ TP-Link Tapo C200 Wi-Fi Güvenlik Kamerası Tam Boyutta Gör TP-Link Tapo C200, yatay ve dikey ek güvenlik WiFi kamerası olarak piyasada bulunuyor. Güvenlik kamerası, net ve detaylı görüntüler sunan 1080p yüksek çözünürlüklü video özelliğine sahip. Cihaz, 360° yatay ve 114° dikey aralık sunarak alanın tamamen kapsanmasını sağlıyor. 9 metreye kadar gelişmiş gece görüşü ile gün boyunca evinizi izleme imkanı tanıyor. Kamera, akıllı hareket algılama teknolojisini kullanarak hareket tespit edildiğinde telefonunuza anında bildirim gönderiyor. Kamera, yerleşik mikrofon ve hoparlöre sahip olduğundan ailenizle, evcil hayvanınızla iletişim kurabilir veya hırsızları caydırabilirsiniz. Kamera, 512GB'a kadar microSD kart desteğiyle görüntüleri yerel olarak depolayarak aylık abonelik gibi ekstra maliyetten kurtarıyor. Kayıt yapmayı durdurmak ve kameranın ne zaman izleme yaptığını kontrol etmek için Gizlilik Modu var. Google Asistan ve Amazon Alexa ile uyumlu, böylece sesinizle de kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz, veri gizliliğini ve telefonunuz ile cihaz arasında güvenli iletişimi sağlamak için gelişmiş şifreleme ve kablosuz protokoller kullanıyor. Tapo C200, bebek kamerası olarak da kullanabileceğiniz bir ürün. Yüksek çözünürlükte kayıt

Gelişmiş gece görüşü ile bebek ağlaması tespiti

Hareket algılama ve bildirim gönderme

Hassas hareket takibi

Çift yönlü ses teknolojisi

Özelleştirilebilir gizlilik modu

Yerel kayıt için 512GB’a kadar microSD kart desteği TP-Link Tapo C200 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kameranın video kalitesi net, hem gündüz hem de gece iyi bir görüntü sunuyor. Gece görüşü de oldukça güçlü, zifiri karanlıkta bile düzgün kayıt yapıyor. Canlı görüntü, kayıt ve mobil uygulama üzerinden hareket uyarıları sorunsuz çalışıyor. Kurulum süreci de çok kolaydı, herhangi bir teknik sorun yaşamadan bağlantıyı sağladım. Hareket algılama özelliği çok kullanışlı; herhangi bir hareket algılandığı anda anında bildirim alınıyor. Ses kalitesi de (çift yönlü konuşma) net ve genel olarak kamera ev güvenliği için mükemmel görünüyor. Bu WiFi güvenlik kamerasını ev veya iş yeri için kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Tapo C200, kalite, özellik ve fiyat arasında mükemmel bir denge sağlayan iç mekan kamerası. Full HD görüntü hem gündüz hem de gece net olup, motorlu döndürme özelliği tüm odayı kolayca kapsamasını sağlıyor. Hareket algılama doğru çalışıyor, uygulama kurulumu ve kullanımı da sezgisel. Güvenilir Wi-Fi bağlantısı ve çok sayıda kullanışlı özelliğiyle, ev güvenliği için mükemmel bir çözüm.

4️⃣ Mercusys MC510 Dış Mekan Güvenlik Kamerası Tam Boyutta Gör Mercusys MC510, 2K 3MP video kaydı ve 360 derece yatay kapsamı alanıyla her açıda her detayı yakalayabilen kaliteli bir güvenlik WiFi kamera. Kamera, gelişmiş otomatik takip teknolojisine sahip olmasıyla kadrajına giren herhangi bir hareketi veya insanı anında algılıyor. Renkli gece görüşü özelliği sayesinde hava karardıktan sonra bile canlı, detaylı ve renkli görüntüler sağlıyor. Akıllı kişi algılama ve özelleştirilebilir aktivite bölgeleri sayesinde yalnızca sizin belirlediğiniz alanlarda gerçek bir hareketlilik olduğunda telefonunuza bildirim gidiyor. Güvenlik kamerası, IP65 sertifikalı olmasıyla yağmur, kar gibi olumsuz hava koşullarında da etkilenmeden kaydı sürdürüyor. Dış mekan güvenlik kamerası tavsiye isteyenler Mercusys ürünlerine kesinlikle bakmalı. 2K QHD çözünürlük ve 360 derece görüntüleme

Akıllı hareket ve kişi takibi

Renkli gece görüşü

Yerel ve bulut depolama

Dışarıda kullanım için suya dayanıklı

Lens koruması Mercusys MC510 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kamera efsane. Bu fiyata hem de.. Hareket takibi dışında devriye kodu süper. Hareket olunca hem ses hem de ses kaydı yapılıyor ayrıca ışığı yanıyor. Valla 2-3 binlik kameralar yanında bu daha iyi. ✍🏻 Kameranın birçok iyi özelliği var. 64 GB'lık bir hafıza kartı aldım ve Wi-Fi'ye bağladım. Herhangi bir hareket algıladığında otomatik olarak kayıt yapacak şekilde ayarladım, kaydedilen videoları çevrimiçi olarak izleyebiliyorum. Görüntü kalitesi gece ve sabah iyi.

5️⃣ Xiaomi Smart Camera C400 WiFi Akıllı Güvenlik Kamerası Tam Boyutta Gör Xiaomi Akıllı Kamera C400, hem çocuk ve evcil hayvan gibi hem de ev güvenliği için tasarlanan iç mekan güvenlik kamerası modellerinden. 4MP çözünürlük ve 2.5K ultra net video kalitesiyle en küçük detayları bile olağanüstü netlikte görmenizi sağlıyor. Çift motorlu pan-tilt-zoom tasarımı, kameranın yatayda 360ᴼ dikeyde 106ᴼ hareket etmesini sağlıyor. Telefonunuzdan kamerayı dilediğiniz gibi yönlendirerek odanın her köşesini tek bir kör nokta bırakmadan kesintisiz izleyebilirsiniz. Cihazda bulunan yüksek hassasiyetli kızılötesi LED ışıklar, zifiri karanlıkta bile gözle görülmeyen bir ışıkla odanın içini net bir şekilde kaydediyor. Yapay zeka destekli algılama özelliğiyle kamera, odada hareketlilik olduğunda veya yabancı bir insan algılandığında telefonunuza anlık uyarı gönderiyor. Kamera, yüksek kaliteli hoparlörü ve akıllı gürültü engelleme teknolojisine sahip mikrofona sahip olduğundan sanki aynı odadaymış gibi bebeğiniz ve evcil hayvanınızla konuşabilir ve sesini duyabilirsiniz. 4 MP kamera ile 2.5K ultra net video

Geniş diyafram açıklığı ve 6P lensle canlı görüntü

Gece daha net ve güvenli izleme için gece görüşü

Tam kapsama için 360ᴼ dönme özelliği

Yüksek kaliteli hoparlör

Gürültü azaltma özellikli gerçek zamanlı iki yönlü sesli arama

Yapay zeka ile çalışan insan algılama ve takibi

Google Home ve Alexa ile uyumluluk

2.4GHz/5GHz WiFi desteği

Yerel (256GB’a kadar microSD kartla) ve bulut depolama

Düz ve ters montaj desteği Xiaomi Smart Camera C400 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Xiaomi, bu işi baya ileri taşımış. Kamerada görüntü kalitesi gayet güzel. 1440p çekim yapıyor. Gece ve gündüz çekimi var. Güç yeri USB-C. Ürünü hiç düşünmeden gönül rahatlıyla alabilirsiniz. Ev, iş, ofis, market vb. gibi yerlerde kullanabilirsiniz. ✍🏻 İşini gayet güzel yapıyor. Diğer kameralar da Xiaomi'nin farklı modelleri olduğundan ekosistemi bozmadım. Tek uygulamada aynı pencereden tüm kameraları görüyorum. Arayüzü de gayet iyi. MicroSD kart üzerindeki kayıtlara kolayca uzaktan erişiyorum. Bulut üyeliğini kullanmıyorum.

6️⃣ Xiaomi Outdoor Camera CW100 Çift Lensli Akıllı Güvenlik Kamerası Tam Boyutta Gör Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual, piyasadaki en iyi dış mekan kameraları arasında. Çift kamera ve çift ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sabit geniş açılı lens, belirlediğiniz ana giriş veya sabit bir bölgeyi sürekli ve kesintisiz olarak izliyor. Hareketli pan-tilt lens, telefonunuzla yönlendirebileceğiniz 360ᴼ dönebilen yapısıyla çevre kontrolünü sağlıyor ve hareket eden nesneleri takip ediyor. Bu iki lens aynı anda çalışarak tek bir kurulumla iki kat daha geniş bir alanı, kör nokta bırakmadan güvenliğe alıyor. Her iki lens de yüksek kaliteli çözünürlük sunuyor. Hava karardığında da aydınlatma sistemi devreye girerek zifiri karanlıkta bile canlı ve renkli kayıt sağlıyor. Kamera, evinize izinsiz misafir ya da yabancı biri yaklaştığı anda aktif savunma moduna geçiyor; yüksek desibelli sireniyle sesli uyarı verirken, spot ışıklarını patlatarak caydırıyor, telefonunuza da acil durum bildirimi yolluyor. IP66 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olmasıyla her mevsim hava koşulu ne olursa olsun yüksek performansta ve güvenle çalışıyor. Yüksek hassasiyetli mikrofonu ve gürültü engelleme özellikli güçlü hoparlörü sayesinde telefonunuzdan kapınızdaki kişiyle sanki yanındaymış gibi net bir şekilde sesli iletişim kurabiliyorsunuz. Video kayıtları ister microSD karta yerel olarak, isterseniz de buluta alabiliyorsunuz. Çift lensli kamera

Ultra geniş görüş açısı

Net ve canlı görseller

Yapay zeka destekli akıllı algılama (kişi ve araç)

Gizlilik koruması

Akıllı tam renkli gece görüşü

Sesli ve görsel alarm

İki yönlü sesli arama

2.4GHz WiFi 6, Ethernet, Bluetooth

IP66 su ve toz geçirmezlik Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Diğer Xiaomi kameralar gibi dakikalar içinde kuruluyor. Her iki kamerayla da mükemmel görüntü kalitesi ve geniş açılı görüntü elde ediliyor. ✍🏻 Hem çekim kalitesi hem de SD kart desteğiyle çok başarılı bir kamera. Xiaomi kalitesi tartışılmaz.

7️⃣ Mercusys MC210 Güvenlik Kamerası Tam Boyutta Gör Güvenlik kamerası öneri listesine Mercusys MC210 ile devam ediyoruz. Mercusys MC210, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi, 360 derece hareket kabiliyeti ve yapay zeka destekli akıllı algılama sistemiyle ev içi güvenliğini en yüksek seviyede sağlayan WiFi kamera modellerinden. 2K 3MP yüksek çözünürlükte her detayı süper netlikte ve canlı bir şekilde kaydediyor ve izlemenizi sağlıyor. Yatayda 360ᴼ hareket edebilen motorlu yapısı sayesinde hiçbir kör nokta kalmıyor, telefondan da dilediğiniz yöne çevirerek her köşeyi kontrol edebiliyorsunuz. Yaklaşık 12 metreye kadar etki eden gelişmiş kızılötesi gece görüşü sayesinde zifiri karanlıkta bile evin durumunu net olarak izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir hareket, kişi ya da bebek ağlamasını algılayıp telefonunuza anlık uyarı gönderebiliyor. Kamera, yerleşik mikrofon ve hoparlöre sahip olduğundan uzaktayken evde tek başına kalan evcil hayvanınıza seslenebilir, çocuğunuzla konuşabilir, kontrol edebilirsiniz. Evinizin içinde kameranın kaydetmesini veya görmesini istemediğiniz özel alanlar olabilir. Gizlilik Bölgesi özelliği sayesinde ekran üzerinde seçtiğiniz alanları tamamen kapatabilir ve mahremiyetinizi kolayca koruyabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü video (2K 3MP)

Hareket algılama ve takibi

12 metreye kadar kızılötesi gece görüşü

360 derece görüntüleme alanı

Özelleştirilebilir kayıt dışı alan

Çift yönlü ses

Bulut ve yerel depolama (microSD kartla)

En iyi araç kamerası tavsiyeleri 5 ay önce eklendi

Güvenlik kamerası alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Kullanım alanı (İç mekan, dış mekan) Görüntü kalitesi (Çözünürlük) Gece görüşü Bağlantı türü (Kablolu, WiFi, Güneş enerjili) Depolama seçeneği (Yerel, Bulut) Yapay zeka özellikleri (Algılama, Takip)

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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