Ev, yazlık ve iş yeri için en iyi güvenlik kameraları (2026)

Güvenlik kameraları, davetsiz misafirlere karşı etkili görsel caydırıcı görevi gördükleri, kolluk kuvvetleri için somut video kanıtı sağladıkları ve gönül rahatlığı için gerçek zamanlı uzaktan izleme imkanı sundukları için gereklidir. Ayrıca, komşuluk ya da kargo teslimatı anlaşmazlıklarının çözülmesine yardımcı olurlar ve ailelerin çocuklarını ve evcil hayvanlarını güvenli bir şekilde gözetmelerini sağlarlar. Güvenlik kamera sistemleri, kullanım alanına (ev, iş yeri, dış mekan/iç mekan) ve kişinin beklentilerine göre (kablosuz, IP, hareket algılama, yüksek çözünürlük, bütçe) değişiklik gösterir. Peki, hangi marka kamera daha iyi? Güncel kamera fiyatları ne kadar? İster eviniz için tak-çalıştır güvenlik kamerası arıyor olun, isterseniz de iş yeriniz için profesyonel kamera sistemi almaya karar vermiş olun, en iyi güvenlik kamerası öneri listemize göz atmalısınız.
|Marka/Model ⏺️
|Fiyat 🏷️
|eufy Solar Wall Light Cam S120
|14.999 TL
|eufyCam C37
|24.990 TL
|TP-Link Tapo C200
|1.146 TL
|Mercusys MC510
|1.280 TL
|Xiaomi Akıllı Kamera C400
|2.125 TL
|TP-Link Tapo C510W
|1.949 TL
|Xiaomi Smart Camera C301
|1.569 TL
|Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual
|2.384 TL
|Mercusys MC210
|1.185 TL
|Dahua H4A
|1.799 TL
|DAHUA P3B-PV
|1.729 TL
Güvenlik kamerası yorumları dikkate alındığında; en iyi güvenlik kamerası markaları sıralamasında eufy, TP-Link Tapo, Mercusys ve Xiaomi öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek güvenlik kamerası tavsiyesi olarak ise eufy Solor Wall Light Cam, Xiaomi Smart Camera ve TP-Link Tapo WiFi kamera modelleri öneriliyor.
1️⃣ eufy Solar Wall Light Cam S120 Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası
- Güneş gücüyle çalışır
- Hareket sensörlü ışık
- Video kayıtlarını 2 aya kadar saklama
- Aktivite bölgesi oluşturma
- Gerçek zamanlı iletişim
- Google Asistan ile temassız aydınlatma ve izleme
- IP65 koruması (yağmur, kar, sis gibi hava koşullarına dayanıklı)
- 8 GB yerel depolama alanı
eufy Solar Wall Light Cam S120 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Evime giriş noktasını izlemek için kullanıyorum. Hareket algılandığında (insan, araç ve hayvanları algılayabiliyor) ışık yanıyor (veya kapalı kalabiliyor), bu da caydırıcı bir etki yaratıyor. Video kalitesi mükemmel. Günde yaklaşık on algılama ile pil seviyesi %3-4'ün altına düşmüyor; güneş enerjisiyle şarjı mükemmel gidiyor, her zaman %100 civarında tutuyor. Kesinlikle garaj yolu için de bir tane daha alacağım.
✍🏻 Bu kamerayı alalı 6 aydan fazla oldu. Evim iyi güneş aldığından hiç şarj etmem gerekmedi. Bazen biraz geç olsa da uyarı gönderiyor ancak iyi bir güvenlik kamerası oldu. Çöp kutularımın yakınındaki bir alanı hareket algıladığında aydınlatacak şekilde ayarladım, gece çöpü dışarı çıkarırken alanı iyice aydınlatıyor.
2️⃣ eufyCam C37 Güvenlik Kamerası
- 360 derece yapay zeka destekli takip (sıfır kör nokta)
- 2K kalitede kayıt (gece yüz ve araçları net görme)
- Güneş enerjisiyle şarj olma + yeniden şarj edilebilir 6700mAh batarya)
- Yapay zeka destekli algılama (insan, hayvan, araç)
- IP65 koruması (yağmur, kar ve diğer hava koşullarında çalışma)
eufyCam C37 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok güzel bir kamera. Netliğinden memnunum. HD kamera, 4K değil ama ihtiyaçlarım için fazlasıyla yeterli. Bu cihazla (ve Homebase3 ile eşleştirildiğinde) kamerayı uygulama ayarlarına göre sesli alarm, ışıklı alarm veya her ikisini birden verecek şekilde ayarlayabiliyorum. Alarm yüksek sesli, ışığı parlak ve yapay zeka takibi oldukça iyi. Uygulamada aktivite bölgeleri ayarlayabiliyorsunuz, böylece evimin önünden biri araba geçtiğinde uyarı almıyorum. Güneş paneli büyük ve cihazı iyi şarj ediyor. Kamera çok güneşli bir yerde tamamen şarjlı kalıyor. Gece görüntüsü net ve kameranın ne kadar tepkisel olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak parasının karşılığını fazlasıyla verdi ve ileride bir tane daha alacağım.
✍🏻 Şimdiye kadar bu kamera inanılmaz bir iş çıkardı. Hareketleri mükemmel bir şekilde takip ediyor ve video çok net, bazı kameralar gibi pikselli değil. Ayrıca abonelik ücreti ödemek zorunda kalmıyorsunuz.
3️⃣ TP-Link Tapo C200 Wi-Fi Güvenlik Kamerası
- Yüksek çözünürlükte kayıt
- Gelişmiş gece görüşü ile bebek ağlaması tespiti
- Hareket algılama ve bildirim gönderme
- Hassas hareket takibi
- Çift yönlü ses teknolojisi
- Özelleştirilebilir gizlilik modu
- Yerel kayıt için 512GB’a kadar microSD kart desteği
TP-Link Tapo C200 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kameranın video kalitesi net, hem gündüz hem de gece iyi bir görüntü sunuyor. Gece görüşü de oldukça güçlü, zifiri karanlıkta bile düzgün kayıt yapıyor. Canlı görüntü, kayıt ve mobil uygulama üzerinden hareket uyarıları sorunsuz çalışıyor. Kurulum süreci de çok kolaydı, herhangi bir teknik sorun yaşamadan bağlantıyı sağladım. Hareket algılama özelliği çok kullanışlı; herhangi bir hareket algılandığı anda anında bildirim alınıyor. Ses kalitesi de (çift yönlü konuşma) net ve genel olarak kamera ev güvenliği için mükemmel görünüyor. Bu WiFi güvenlik kamerasını ev veya iş yeri için kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Tapo C200, kalite, özellik ve fiyat arasında mükemmel bir denge sağlayan iç mekan kamerası. Full HD görüntü hem gündüz hem de gece net olup, motorlu döndürme özelliği tüm odayı kolayca kapsamasını sağlıyor. Hareket algılama doğru çalışıyor, uygulama kurulumu ve kullanımı da sezgisel. Güvenilir Wi-Fi bağlantısı ve çok sayıda kullanışlı özelliğiyle, ev güvenliği için mükemmel bir çözüm.
4️⃣ Mercusys MC510 Dış Mekan Güvenlik Kamerası
- 2K QHD çözünürlük ve 360 derece görüntüleme
- Akıllı hareket ve kişi takibi
- Renkli gece görüşü
- Yerel ve bulut depolama
- Dışarıda kullanım için suya dayanıklı
- Lens koruması
Mercusys MC510 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kamera efsane. Bu fiyata hem de.. Hareket takibi dışında devriye kodu süper. Hareket olunca hem ses hem de ses kaydı yapılıyor ayrıca ışığı yanıyor. Valla 2-3 binlik kameralar yanında bu daha iyi.
✍🏻 Kameranın birçok iyi özelliği var. 64 GB'lık bir hafıza kartı aldım ve Wi-Fi'ye bağladım. Herhangi bir hareket algıladığında otomatik olarak kayıt yapacak şekilde ayarladım, kaydedilen videoları çevrimiçi olarak izleyebiliyorum. Görüntü kalitesi gece ve sabah iyi.
5️⃣ Xiaomi Smart Camera C400 WiFi Akıllı Güvenlik Kamerası
- 4 MP kamera ile 2.5K ultra net video
- Geniş diyafram açıklığı ve 6P lensle canlı görüntü
- Gece daha net ve güvenli izleme için gece görüşü
- Tam kapsama için 360ᴼ dönme özelliği
- Yüksek kaliteli hoparlör
- Gürültü azaltma özellikli gerçek zamanlı iki yönlü sesli arama
- Yapay zeka ile çalışan insan algılama ve takibi
- Google Home ve Alexa ile uyumluluk
- 2.4GHz/5GHz WiFi desteği
- Yerel (256GB’a kadar microSD kartla) ve bulut depolama
- Düz ve ters montaj desteği
Xiaomi Smart Camera C400 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Xiaomi, bu işi baya ileri taşımış. Kamerada görüntü kalitesi gayet güzel. 1440p çekim yapıyor. Gece ve gündüz çekimi var. Güç yeri USB-C. Ürünü hiç düşünmeden gönül rahatlıyla alabilirsiniz. Ev, iş, ofis, market vb. gibi yerlerde kullanabilirsiniz.
✍🏻 İşini gayet güzel yapıyor. Diğer kameralar da Xiaomi'nin farklı modelleri olduğundan ekosistemi bozmadım. Tek uygulamada aynı pencereden tüm kameraları görüyorum. Arayüzü de gayet iyi. MicroSD kart üzerindeki kayıtlara kolayca uzaktan erişiyorum. Bulut üyeliğini kullanmıyorum.
6️⃣ Xiaomi Outdoor Camera CW100 Çift Lensli Akıllı Güvenlik Kamerası
- Çift lensli kamera
- Ultra geniş görüş açısı
- Net ve canlı görseller
- Yapay zeka destekli akıllı algılama (kişi ve araç)
- Gizlilik koruması
- Akıllı tam renkli gece görüşü
- Sesli ve görsel alarm
- İki yönlü sesli arama
- 2.4GHz WiFi 6, Ethernet, Bluetooth
- IP66 su ve toz geçirmezlik
Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Diğer Xiaomi kameralar gibi dakikalar içinde kuruluyor. Her iki kamerayla da mükemmel görüntü kalitesi ve geniş açılı görüntü elde ediliyor.
✍🏻 Hem çekim kalitesi hem de SD kart desteğiyle çok başarılı bir kamera. Xiaomi kalitesi tartışılmaz.
7️⃣ Mercusys MC210 Güvenlik Kamerası
- Yüksek çözünürlüklü video (2K 3MP)
- Hareket algılama ve takibi
- 12 metreye kadar kızılötesi gece görüşü
- 360 derece görüntüleme alanı
- Özelleştirilebilir kayıt dışı alan
- Çift yönlü ses
- Bulut ve yerel depolama (microSD kartla)
Güvenlik kamerası alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Kullanım alanı (İç mekan, dış mekan)
- Görüntü kalitesi (Çözünürlük)
- Gece görüşü
- Bağlantı türü (Kablolu, WiFi, Güneş enerjili)
- Depolama seçeneği (Yerel, Bulut)
- Yapay zeka özellikleri (Algılama, Takip)
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