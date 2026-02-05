Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Aralık ayında tanıtılan yeni Mercedes GLB'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Markanın resmi internet sitesindeki konfigürasyon sayfasından ulaşılan bilgiye göre yeni Mercedes GLB 250+ fiyatı 5.352.932 TL'den başlıyor. Model, Almanya'da 56 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip.

Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Yeni Mercedes GLB 250+ versiyonunda 200 kW (272 hp) güç ve 335 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Arkaya konumlandırılan bu motor, 800V elektrik mimarisi ve 85 kWsa'lik batarya paketiyle tek şarjla 625 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 788 kilometreye ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlayan GLB elektrikli SUV'un karma tüketimi de 16 kWsa/100 km olarak açıklanıyor. Otomobilin son hızı ise 210 km/s.

Elektrikli GLB, 320 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj gücüyle 22 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bu da versiyona göre 10 dakika şarjla 260 kilometreye varan menzil katkısı anlamına geliyor. AC şarj tarafındaysa standart olarak 11 kW'lık destek söz konusu. AC şarjla bataryanın %0'dan tam doluma ulaşması için 9 saat gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Model; 4732 mm uzunluğa, 1861 mm genişliğe, 1687 mm yüksekliğe ve 2889 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı 2,2 tona yakın olan modelde 540 litre bagaj hacmi sunuluyor. Buna ek olarak ön tarafta 127 litrelik bir depolama alanı mevcut.

Yeni Mercedes GLB 250+'ın giriş seviyesinde 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 14 inç multimedya ekranı, elektrikli bagaj kapağı, yüksek performanslı LED farlar, ayna paketi, panoramik cam tavan, tek bölgeli otomatik klima, yüz tanıma fonksiyonu, geri görüş kamerası, çıkış uyarısı, şerit takip yardımcısı, manevra asistanı, kör nokta yardımcısı plus ve aktif takip yardımcısı gibi donanımlar bulunuyor. Not: Söz konusu özellikler Mercedes'in konfigürasyon sayfasından elde edilmiş olup değişiklik gösterebilir.

