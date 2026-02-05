Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı ortaya çıktı

    Mercedes'in yenilenen kompakt elektrikli SUV modeli yeni Mercedes GLB 250+; 800V elektrik mimarisi, 625 km'ye varan menzili ve 200 kW'lık motoruyla dikkat çekiyor. İşte Mercedes GLB Türkiye fiyatı:

    Aralık ayında tanıtılan yeni Mercedes GLB'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Markanın resmi internet sitesindeki konfigürasyon sayfasından ulaşılan bilgiye göre yeni Mercedes GLB 250+ fiyatı 5.352.932 TL'den başlıyor. Model, Almanya'da 56 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip.

    Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı belli oldu

    2026-mercedes-glb-türkiye-fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni Mercedes GLB 250+ versiyonunda 200 kW (272 hp) güç ve 335 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Arkaya konumlandırılan bu motor, 800V elektrik mimarisi ve 85 kWsa'lik batarya paketiyle tek şarjla 625 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 788 kilometreye ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlayan GLB elektrikli SUV'un karma tüketimi de 16 kWsa/100 km olarak açıklanıyor. Otomobilin son hızı ise 210 km/s.

    Elektrikli GLB, 320 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj gücüyle 22 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bu da versiyona göre 10 dakika şarjla 260 kilometreye varan menzil katkısı anlamına geliyor. AC şarj tarafındaysa standart olarak 11 kW'lık destek söz konusu. AC şarjla bataryanın %0'dan tam doluma ulaşması için 9 saat gerekiyor.

    2026-mercedes-glb-türkiye-fiyatı Tam Boyutta Gör
    Model; 4732 mm uzunluğa, 1861 mm genişliğe, 1687 mm yüksekliğe ve 2889 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı 2,2 tona yakın olan modelde 540 litre bagaj hacmi sunuluyor. Buna ek olarak ön tarafta 127 litrelik bir depolama alanı mevcut.

    Yeni Mercedes GLB 250+'ın giriş seviyesinde 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 14 inç multimedya ekranı, elektrikli bagaj kapağı, yüksek performanslı LED farlar, ayna paketi, panoramik cam tavan, tek bölgeli otomatik klima, yüz tanıma fonksiyonu, geri görüş kamerası, çıkış uyarısı, şerit takip yardımcısı, manevra asistanı, kör nokta yardımcısı plus ve aktif takip yardımcısı gibi donanımlar bulunuyor. Not: Söz konusu özellikler Mercedes'in konfigürasyon sayfasından elde edilmiş olup değişiklik gösterebilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kustuktan sonra boğazda takılma hissi nasıl geçer optik ses çıkışı 3.5 jack a dönüştürme emselex kullanıcı yorumları kadınlar kulübü kronen söhne türk telekom gameon nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum