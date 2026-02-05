Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Aralık ayında tanıtılan yeni Mercedes GLB'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Markanın resmi internet sitesindeki konfigürasyon sayfasından ulaşılan bilgiye göre yeni Mercedes GLB 250+ fiyatı 5.352.932 TL'den başlıyor. Model, Almanya'da 56 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip.
Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı belli oldu
Elektrikli GLB, 320 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj gücüyle 22 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bu da versiyona göre 10 dakika şarjla 260 kilometreye varan menzil katkısı anlamına geliyor. AC şarj tarafındaysa standart olarak 11 kW'lık destek söz konusu. AC şarjla bataryanın %0'dan tam doluma ulaşması için 9 saat gerekiyor.
Yeni Mercedes GLB 250+'ın giriş seviyesinde 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 14 inç multimedya ekranı, elektrikli bagaj kapağı, yüksek performanslı LED farlar, ayna paketi, panoramik cam tavan, tek bölgeli otomatik klima, yüz tanıma fonksiyonu, geri görüş kamerası, çıkış uyarısı, şerit takip yardımcısı, manevra asistanı, kör nokta yardımcısı plus ve aktif takip yardımcısı gibi donanımlar bulunuyor. Not: Söz konusu özellikler Mercedes'in konfigürasyon sayfasından elde edilmiş olup değişiklik gösterebilir.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: