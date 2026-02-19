Yeni MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ Türkiye fiyatları açıklandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

MG'nin hibrit SUV modelleri yeni MG ZS Hybrid+ ve MG HS Hybrid+ Türkiye'de satışa sunuldu. Luxury donanım seviyesiyle satılan yeni MG ZS Hybrid+ fiyatı 2.385.000 TL'den başlıyor. Yeni MG HS Hybrid+ fiyatı ise lansmana özel 2.995.000 TL olarak açıklandı.

MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ fiyatları ve özellikleri🚗

Tam Boyutta Gör

MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ fiyat listesi(Şubat 2026) Versiyon Fiyat Lansman fiyatı MG ZS Hybrid+ Luxury 2.385.000 TL - MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2.580.000 TL 2.385.000 TL MG HS Hybrid+ Luxury 3.150.000 TL 2.995.000 TL

Hybrid+ performans ve tüketim verileri

Tam Boyutta Gör Hybrid+ güç aktarma sistemi, yeni MG ZS'de 1.5 litre atmosferik dört silindirli motor ve elektrik motoru ile toplamda 197 PS güç üretiyor. Benzinli motor tek başına 102 PS güç ve 128 Nm tork sunarken, 100 kW'lık elektrik motoru da 250 Nm tork desteği sağlıyor. 1,83 kWsa'lik bataryanın da bulunduğu sistem sayesinde ZS Hybrid+ 5,1 lt/100 km’lik (WLTP Birleşik) iddialı yakıt tüketim değeri ile sürüş maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlıyor.

MG HS'de ise sistemin maksimum gücü 224 PS'e çıkıyor. 1.5 litre turbo benzinli motor 143 PS güç ve 230 Nm tork sunuyor. Elektrik motorunun güç ve tork değerleri de bu modelde 146 kW ve 340 Nm'ye yükseliyor. Aynı batarya ile bu sistem sayesinde HS Hybrid+ 5,5 lt/100 km'lik (WLTP Birleşik) yakıt tüketimi vadediyor. Hibrit SUV'un son hızı ise 190 km/s olarak açıklanıyor.

Güvenlik ve konfor donanımları

Tam Boyutta Gör Luxury donanım seviyesinde ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, hız asistan sistemi, kör nokta uyarısı, şerit değiştirme desteği, şerit takip desteği, acil durumda şeritte tutma sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve otomatik fren sistemi, arka çarpışma uyarısı, kapı açma uyarısı, sürücü yorgunluk tespiti, arka park sensörü ve 360 derece kamera gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

iOS 26.4, Apple CarPlay'e ChatGPT ve Gemini desteği getiriyor 5 sa. önce eklendi

MG ZS Hybrid+ modelinde anahtarsız giriş ve çalıştırma, vegan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, 12,3 inç gösterge paneli, 12,3 inç merkezi dokunmatik ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, LED ön-arka farlar, yağmur sensörlü silecekler, otomatik farlar, otomatik katlanan yan aynalar ve 18 inç alaşım jantlar standart olarak geliyor.

MG HS Hybrid+ modelinde ise elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, kablosuz telefon şarjı, 8 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ön koltuklarda 3 seviyeli ısıtma fonksiyonu, 12,3 inç dijital gösterge, 12,3 inç merkezi dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik katlanan hafızalı yan aynalar, LED ön-arka farlar, otomatik farlar, yağmur sensörlü silecekler ve eller serbest bagaj kapağı gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ Türkiye fiyatları açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: