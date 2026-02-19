Yeni MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ Türkiye fiyatları açıklandı

MG'nin hibrit SUV modelleri yeni MG ZS Hybrid+ ve MG HS Hybrid+ Türkiye'de satışa sunuldu. Luxury donanım seviyesiyle satılan yeni MG ZS Hybrid+ fiyatı 2.385.000 TL'den başlıyor. Yeni MG HS Hybrid+ fiyatı ise lansmana özel 2.995.000 TL olarak açıklandı.
MG ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ fiyatları ve özellikleri🚗
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman fiyatı
|MG ZS Hybrid+ Luxury
|2.385.000 TL
|-
|MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı
|2.580.000 TL
|2.385.000 TL
|MG HS Hybrid+ Luxury
|3.150.000 TL
|2.995.000 TL
Hybrid+ performans ve tüketim verileri
MG HS'de ise sistemin maksimum gücü 224 PS'e çıkıyor. 1.5 litre turbo benzinli motor 143 PS güç ve 230 Nm tork sunuyor. Elektrik motorunun güç ve tork değerleri de bu modelde 146 kW ve 340 Nm'ye yükseliyor. Aynı batarya ile bu sistem sayesinde HS Hybrid+ 5,5 lt/100 km'lik (WLTP Birleşik) yakıt tüketimi vadediyor. Hibrit SUV'un son hızı ise 190 km/s olarak açıklanıyor.
Güvenlik ve konfor donanımları
MG ZS Hybrid+ modelinde anahtarsız giriş ve çalıştırma, vegan deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, 12,3 inç gösterge paneli, 12,3 inç merkezi dokunmatik ekran, 6 hoparlörlü ses sistemi, LED ön-arka farlar, yağmur sensörlü silecekler, otomatik farlar, otomatik katlanan yan aynalar ve 18 inç alaşım jantlar standart olarak geliyor.
MG HS Hybrid+ modelinde ise elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, kablosuz telefon şarjı, 8 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ön koltuklarda 3 seviyeli ısıtma fonksiyonu, 12,3 inç dijital gösterge, 12,3 inç merkezi dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik katlanan hafızalı yan aynalar, LED ön-arka farlar, otomatik farlar, yağmur sensörlü silecekler ve eller serbest bagaj kapağı gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
vay be gayet iyi