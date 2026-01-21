Yeni Mercedes GLB EQ, Macaristan'da seri üretime girdi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, yeni tamamen elektrikli GLB modelinin seri üretimine Macaristan’ın Kecskemet kentindeki fabrikasında başladı. Söz konusu tesis, kısa süre içinde yıllık 350 bin adede kadar araç üretim kapasitesine ulaşacak.

Bu gelişme doğrudan Mercedes-Benz tarafından değil, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto tarafından duyuruldu. Üretim başlangıcı törenine katılan Szijjarto, “Bu adım Alman şirketin gelişim stratejisinde bir başka önemli kilometre taşı niteliğinde ve gelecekteki ürün gamı için sağlam bir temel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz, yeni GLB'yi ürün gamındaki yeni giriş seviyesi sınıfın üçüncü modeli olarak tanıtmıştı. CLA modellerinde olduğu gibi GLB de 800 volt mimariye sahip tamamen elektrikli araçlar için geliştirilen Mercedes Modular Architecture (MMA) platformu üzerine inşa edildi. Bu altyapı, tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 48 voltluk benzinli hibrit seçeneklere de imkân tanıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli GLB EQ, iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Arkadan itişli ve iki vitesli şanzımana sahip GLB 250+ 200 kW güç üretirken, dört tekerlekten çekişli GLB 350 4MATIC versiyonu 260 kW güce ulaşıyor. Her iki versiyonda da NMC hücrelere sahip 85 kWsa kapasiteli batarya kullanılıyor.

Uygun fiyatlı Togg T6 modeli 2027'de satışa sunulacak 13 sa. önce eklendi

Bu batarya ile araç, WLTP normuna göre 631 kilometreye kadar menzil sunarken, 320 kW’a varan hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 22 dakikada şarj edilebiliyor. Daha uygun fiyatlı bir giriş versiyonunun ise ilerleyen dönemde LFP hücreli 58 kWh batarya ile sunulması bekleniyor. Mercedes, büyük bataryaya sahip iki GLB EQ versiyonu için Avrupa’da sırasıyla 59.048 euro ve 62.178 euro fiyat etiketi belirledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Mercedes GLB EQ, Macaristan'da seri üretime girdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: