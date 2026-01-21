Giriş
    Yeni Mercedes GLB EQ, Macaristan'da seri üretime girdi

    Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni GLB modelinin seri üretimine Macaristan’daki Kecskemet fabrikasında başladı. Yeni GLB EQ, yüksek menzil ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor.

    Yeni Mercedes GLB EQ, Macaristan'da seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yeni tamamen elektrikli GLB modelinin seri üretimine Macaristan’ın Kecskemet kentindeki fabrikasında başladı. Söz konusu tesis, kısa süre içinde yıllık 350 bin adede kadar araç üretim kapasitesine ulaşacak.

    Bu gelişme doğrudan Mercedes-Benz tarafından değil, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto tarafından duyuruldu. Üretim başlangıcı törenine katılan Szijjarto, “Bu adım Alman şirketin gelişim stratejisinde bir başka önemli kilometre taşı niteliğinde ve gelecekteki ürün gamı için sağlam bir temel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

    Mercedes-Benz, yeni GLB'yi ürün gamındaki yeni giriş seviyesi sınıfın üçüncü modeli olarak tanıtmıştı. CLA modellerinde olduğu gibi GLB de 800 volt mimariye sahip tamamen elektrikli araçlar için geliştirilen Mercedes Modular Architecture (MMA) platformu üzerine inşa edildi. Bu altyapı, tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 48 voltluk benzinli hibrit seçeneklere de imkân tanıyor.

    Yeni Mercedes GLB EQ, Macaristan'da seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli GLB EQ, iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Arkadan itişli ve iki vitesli şanzımana sahip GLB 250+ 200 kW güç üretirken, dört tekerlekten çekişli GLB 350 4MATIC versiyonu 260 kW güce ulaşıyor. Her iki versiyonda da NMC hücrelere sahip 85 kWsa kapasiteli batarya kullanılıyor.

    Bu batarya ile araç, WLTP normuna göre 631 kilometreye kadar menzil sunarken, 320 kW’a varan hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 22 dakikada şarj edilebiliyor. Daha uygun fiyatlı bir giriş versiyonunun ise ilerleyen dönemde LFP hücreli 58 kWh batarya ile sunulması bekleniyor. Mercedes, büyük bataryaya sahip iki GLB EQ versiyonu için Avrupa’da sırasıyla 59.048 euro ve 62.178 euro fiyat etiketi belirledi.

