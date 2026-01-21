Yeni Mercedes GLB EQ, Macaristan'da seri üretime girdi

Bu gelişme doğrudan Mercedes-Benz tarafından değil, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto tarafından duyuruldu. Üretim başlangıcı törenine katılan Szijjarto, “Bu adım Alman şirketin gelişim stratejisinde bir başka önemli kilometre taşı niteliğinde ve gelecekteki ürün gamı için sağlam bir temel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Mercedes-Benz, yeni GLB'yi ürün gamındaki yeni giriş seviyesi sınıfın üçüncü modeli olarak tanıtmıştı. CLA modellerinde olduğu gibi GLB de 800 volt mimariye sahip tamamen elektrikli araçlar için geliştirilen Mercedes Modular Architecture (MMA) platformu üzerine inşa edildi. Bu altyapı, tamamen elektrikli versiyonların yanı sıra 48 voltluk benzinli hibrit seçeneklere de imkân tanıyor.
Bu batarya ile araç, WLTP normuna göre 631 kilometreye kadar menzil sunarken, 320 kW’a varan hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 22 dakikada şarj edilebiliyor. Daha uygun fiyatlı bir giriş versiyonunun ise ilerleyen dönemde LFP hücreli 58 kWh batarya ile sunulması bekleniyor. Mercedes, büyük bataryaya sahip iki GLB EQ versiyonu için Avrupa’da sırasıyla 59.048 euro ve 62.178 euro fiyat etiketi belirledi.
