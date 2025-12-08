Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Mercedes, tamamen yenilediği 2026 GLB’yi tanıttı. Şimdilik yalnızca elektrikli olarak satışa çıkacak model, 630 km’ye varan menzil, modern tasarım ve gelişmiş dijital kokpitle dikkat çekiyor.

    Mercedes, tamamen yenilenen 2026 GLB’yi görücüye çıkardı. İlk neslin silüetini koruyan yeni model, hem 5 koltuklu hem de 7 koltuklu seçeneklerle geliyor. Yeni GLB, diğer modeller gibi başlangıçta yalnızca elektrikli olarak sunulacak. Hibrit seçenek ise ilerleyen dönemde satışa çıkacak.

    2026 Mercedes GLB, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes, elektrikli GLB için iki farklı versiyon açıkladı. Giriş seviyesi GLB 250+ EQ Technology, 85 kWsa’lik batarya paketi ve 800V mimariyle geliyor. Arkaya konumlandırılan elektrik motoru, 268 hp güç ve 335 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye olan model, tek şarjla 630 km menzil sunuyor.

    Ailenin daha güçlü seçeneği GLB 350 4Matic EQ Technology ise aynı 85 kWsa bataryayı kullanıyor ancak ön aksta ek bir elektrik motoru daha bulunuyor. Bu versiyonun toplam sistem gücü 349 hp, torku ise 515 Nm. 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlayan dört çeker model, 615 km menzil vadediyor.

    Mercedes, gelecek yıl daha uygun fiyatlı bir giriş seviyesi elektrikli GLB versiyonu ve ardından 48V teknolojili, farklı güç seviyelerine sahip önden veya dört tekerlekten çekişli hibrit versiyonlar sunacağını da açıkladı.

    2026 Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni GLB, CLA ve GLC gibi modellerin izini takip eden daha modern bir ön yüze sahip. Büyük ızgara, yıldız desenli gündüz LED’leri ve ışık şeritleriyle birlikte far tasarımı, modele karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Arka tarafta ise Vision EQXX konseptinden esinlenilmiş dikey stoplar ve onları birbirine bağlayan ışık şeritleri dikkat çekiyor.

    Kokpit tarafında Mercedes’in son dönem tasarım çizgisini görmek mümkün. Model, opsiyon olarak Mercedes Superscreen ile donatılabiliyor. Bu dev ekran düzeni; 10.25 inç dijital gösterge paneli, 14 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve yolcu tarafında 14 inçlik üçüncü bir ekrandan oluşuyor. Neredeyse tamamen düz bir gövdeye sahip minimalist kokpit, markanın yeni iç mekân yaklaşımını yansıtıyor.

    2026 Mercedes GLB, elektrikli kompakt SUV pazarına daha iddialı bir giriş yaparken, ilerleyen dönemde gelecek hibrit seçeneklerle ürün gamını daha da genişletecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 1 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    altın fonu almak mantıklı mı taahhüt bitmeden hat değiştirme cayma bedeli sessiz sinema filmleri jingle bells türkçe sözleri yedek subay celp dönemleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum