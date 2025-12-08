Yeni Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Mercedes, tamamen yenilenen 2026 GLB’yi görücüye çıkardı. İlk neslin silüetini koruyan yeni model, hem 5 koltuklu hem de 7 koltuklu seçeneklerle geliyor. Yeni GLB, diğer modeller gibi başlangıçta yalnızca elektrikli olarak sunulacak. Hibrit seçenek ise ilerleyen dönemde satışa çıkacak.

2026 Mercedes GLB, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Mercedes, elektrikli GLB için iki farklı versiyon açıkladı. Giriş seviyesi GLB 250+ EQ Technology, 85 kWsa’lik batarya paketi ve 800V mimariyle geliyor. Arkaya konumlandırılan elektrik motoru, 268 hp güç ve 335 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye olan model, tek şarjla 630 km menzil sunuyor.

Ailenin daha güçlü seçeneği GLB 350 4Matic EQ Technology ise aynı 85 kWsa bataryayı kullanıyor ancak ön aksta ek bir elektrik motoru daha bulunuyor. Bu versiyonun toplam sistem gücü 349 hp, torku ise 515 Nm. 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlayan dört çeker model, 615 km menzil vadediyor.

Mercedes, gelecek yıl daha uygun fiyatlı bir giriş seviyesi elektrikli GLB versiyonu ve ardından 48V teknolojili, farklı güç seviyelerine sahip önden veya dört tekerlekten çekişli hibrit versiyonlar sunacağını da açıkladı.

Tam Boyutta Gör Yeni GLB, CLA ve GLC gibi modellerin izini takip eden daha modern bir ön yüze sahip. Büyük ızgara, yıldız desenli gündüz LED’leri ve ışık şeritleriyle birlikte far tasarımı, modele karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Arka tarafta ise Vision EQXX konseptinden esinlenilmiş dikey stoplar ve onları birbirine bağlayan ışık şeritleri dikkat çekiyor.

Kokpit tarafında Mercedes’in son dönem tasarım çizgisini görmek mümkün. Model, opsiyon olarak Mercedes Superscreen ile donatılabiliyor. Bu dev ekran düzeni; 10.25 inç dijital gösterge paneli, 14 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve yolcu tarafında 14 inçlik üçüncü bir ekrandan oluşuyor. Neredeyse tamamen düz bir gövdeye sahip minimalist kokpit, markanın yeni iç mekân yaklaşımını yansıtıyor.

2026 Mercedes GLB, elektrikli kompakt SUV pazarına daha iddialı bir giriş yaparken, ilerleyen dönemde gelecek hibrit seçeneklerle ürün gamını daha da genişletecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2026 Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: