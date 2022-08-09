Elektrikli Kia Niro EV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulan 2022 Kia Niro Hybrid'in fiyatını ve özelliklerini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Şimdi de onun tamamen elektrikli versiyonu Kia Niro EV'nin fiyatına ve özelliklerine göz atacağız.

Kia Niro EV özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Kia Niro EV Türkiye fiyatı 1.399.000 TL olarak açıklandı. Aracın vergisiz fiyatı ise 845.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta Prestige donanım seviyesiyle satışa sunulan elektrikli crossover'da 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayan Kia Niro EV'nin son hızı 167 km/s ile sınırlandırılmış. Enerji tüketimi 16,2 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 64,8 kWsa'lik batarya paketi mevcut. Bu kombinasyonla WLTP'ye göre 460 kilometre sürüş menzili sunan yeni 2022 Kia Niro EV'nin şarj süreleri şöyle:

AC 11 kW (3 faz) %10 - %100 şarj süresi 6 saat 20 dakika

DC 50 kW hızlı şarj %10 - %80 şarj süresi 65 dakika

DC 100 kW hızlı şarj %10 - %80 şarj süresi 45 dakika

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Kia Niro EV donanımları

Elektrikli 2022 Kia Niro EV'nin Prestige donanım seviyesinde 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED aydınlatmalar, otomatik yanan farlar, ön-arka park sensörleri ve elektrikli açılabilir sunroof bulunuyor. İç mekanda ise anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik vites paneli, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon simidi, deri koltuklar ve otomatik klima gibi özellikler mevcut.

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Ayrıca hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, Relaxation özellikli ön yolcu koltuğu, 10.25'er inçlik gösterge ve multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, geri görüş kamerası, navigasyon sistemi, sesli kontrol, kablosuz şarj sistemi, ambiyans aydınlatma, elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı, ön-arka USB girişleri ve 220V priz girişi gibi özellikler de listede.

2022 Kia Niro EV'nin sürüş asistanları ise stop & go özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme, arka çapraz trafik çarpışma önleme, kör nokta çarpışma önleme, arka park çarpışma önleme, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, akıllı hız limiti asistanı, uzaktan akıllı park asistanı ve yokuş kalkış destek sistemi gibi özellikler bulunuyor.

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Elektrikli Kia Niro EV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri