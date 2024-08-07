JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

- JAECOO 7 fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
- JAECOO 7, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Dolu dolu yaşam alanı
- Güvenlik ve motor
- Yorumlar
BYD'nin ardından Türkiye'ye yönelik yatırım iddialarıyla gündeme gelen Chery'nin offroad SUV markası JAECOO, ilk modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken JAECOO 7 fiyatı 1.920.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|JAECOO 7 Revive 4x2
|1.920.000 TL
|JAECOO 7 Evolve 4x4
|2.090.000 TL
JAECOO 7, özellikleriyle neler sunuyor❓
Dolu dolu yaşam alanı
JAECOO 7'nin iç mekanında 10.25 inç dijital gösterge paneli standart. Multimedya ekranı ise Revive donanım seviyesinde 13.2 inç, Evolve donanım seviyesinde 14.8 inç olarak geliyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerin giriş seviyesinde standart olarak yer verildiği SUV'da head-up display ve Sony ses sistemi ise üst donanım seviyesinden itibaren sunuluyor.
Güvenlik ve motor
Güvenlik donanımlarına göz attığımızda ise ön, ön orta, ön yan, perde ve sürücü diz hava yastıkları, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı kaza önleme sistemi, açık kapı uyarı sistemi, aktif acil durum freni ve akıllı hız sabitleme sistemi gibi birçok teknoloji giriş seviyesinden itibaren standart. İki donanım seviyesi arasındaki tek fark, Evolve versiyonda 4x4 sistem nedeniyle 3 yerine 7 farklı sürüş moduna yer veriliyor olması.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.