JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

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BYD'nin ardından Türkiye'ye yönelik yatırım iddialarıyla gündeme gelen Chery'nin offroad SUV markası JAECOO, ilk modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken JAECOO 7 fiyatı 1.920.000 TL'den başlıyor.

JAECOO 7 fiyat listesi💸(Ağustos 2024) Versiyon Fiyat JAECOO 7 Revive 4x2 1.920.000 TL JAECOO 7 Evolve 4x4 2.090.000 TL

JAECOO 7, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör JAECOO 7; 4500 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2672 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı 4x2 versiyonda 1599 kg olan otomobilin tasarımında Tetris oyununu anımsatan gündüz LED'leri, tampon kenarlarında konumlandırılan farlar, dikey şeritlerden oluşan büyük panjur ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Her iki versiyonda da 19 inç alüminyum alaşımlı jantlarla donatılan JAECOO 7'nin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor.​​​​​

Dolu dolu yaşam alanı

JAECOO 7'nin iç mekanında 10.25 inç dijital gösterge paneli standart. Multimedya ekranı ise Revive donanım seviyesinde 13.2 inç, Evolve donanım seviyesinde 14.8 inç olarak geliyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerin giriş seviyesinde standart olarak yer verildiği SUV'da head-up display ve Sony ses sistemi ise üst donanım seviyesinden itibaren sunuluyor.

Tam Boyutta Gör SUV modelde ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön-arka park sensörleri gibi pek çok konfor odaklı özellik standart olarak sunuluyor. Ön koltuk soğutma, arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu gibi donanımlar ise Evolve donanım seviyesinde standart hale geliyor.

Güvenlik ve motor

Güvenlik donanımlarına göz attığımızda ise ön, ön orta, ön yan, perde ve sürücü diz hava yastıkları, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı kaza önleme sistemi, açık kapı uyarı sistemi, aktif acil durum freni ve akıllı hız sabitleme sistemi gibi birçok teknoloji giriş seviyesinden itibaren standart. İki donanım seviyesi arasındaki tek fark, Evolve versiyonda 4x4 sistem nedeniyle 3 yerine 7 farklı sürüş moduna yer veriliyor olması.

Tam Boyutta Gör JAECOO 7'de 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor yer alıyor. Dört silindirli motor versiyona göre ön tekerleklere veya dört tekerleğe birden güç veriyor. 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilen motor, SUV'un 0-100 km/s hızlanmasını 4x2 versiyonda 10,8, 4x4 versiyonda ise 12 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılan modelde çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon görev yapıyor. JAECOO 7'nin birleşik yakıt tüketimi ise 7,5 litre (4x2) ve 8 litre (4x4) olarak açıklandı.

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JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı