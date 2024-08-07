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    JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı

    Chery'nin alt markası JAECOO, offroad SUV modeli JAECOO 7'yi Türkiye'de satışa sunuyor. 4x2 ve 4x4 versiyonlarla satışa sunulan SUV'un fiyatı şaşırttı. İşte detaylar:

    BYD'nin ardından Türkiye'ye yönelik yatırım iddialarıyla gündeme gelen Chery'nin offroad SUV markası JAECOO, ilk modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken JAECOO 7 fiyatı 1.920.000 TL'den başlıyor.

    JAECOO 7 fiyat listesi💸(Ağustos 2024)
    Versiyon Fiyat
    JAECOO 7 Revive 4x2 1.920.000 TL
    JAECOO 7 Evolve 4x4 2.090.000 TL

    JAECOO 7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    JAECOO 7; 4500 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2672 mm aks mesafesine sahip. Boş ağırlığı 4x2 versiyonda 1599 kg olan otomobilin tasarımında Tetris oyununu anımsatan gündüz LED'leri, tampon kenarlarında konumlandırılan farlar, dikey şeritlerden oluşan büyük panjur ve gizli kapı kolları dikkat çekiyor. Her iki versiyonda da 19 inç alüminyum alaşımlı jantlarla donatılan JAECOO 7'nin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor.​​​​​

    Dolu dolu yaşam alanı

    JAECOO 7'nin iç mekanında 10.25 inç dijital gösterge paneli standart. Multimedya ekranı ise Revive donanım seviyesinde 13.2 inç, Evolve donanım seviyesinde 14.8 inç olarak geliyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerin giriş seviyesinde standart olarak yer verildiği SUV'da head-up display ve Sony ses sistemi ise üst donanım seviyesinden itibaren sunuluyor.

    JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    SUV modelde ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön-arka park sensörleri gibi pek çok konfor odaklı özellik standart olarak sunuluyor. Ön koltuk soğutma, arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu gibi donanımlar ise Evolve donanım seviyesinde standart hale geliyor.

    Güvenlik ve motor

    Güvenlik donanımlarına göz attığımızda ise ön, ön orta, ön yan, perde ve sürücü diz hava yastıkları, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı kaza önleme sistemi, açık kapı uyarı sistemi, aktif acil durum freni ve akıllı hız sabitleme sistemi gibi birçok teknoloji giriş seviyesinden itibaren standart. İki donanım seviyesi arasındaki tek fark, Evolve versiyonda 4x4 sistem nedeniyle 3 yerine 7 farklı sürüş moduna yer veriliyor olması.

    JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    JAECOO 7'de 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor yer alıyor. Dört silindirli motor versiyona göre ön tekerleklere veya dört tekerleğe birden güç veriyor. 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilen motor, SUV'un 0-100 km/s hızlanmasını 4x2 versiyonda 10,8, 4x4 versiyonda ise 12 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılan modelde çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon görev yapıyor. JAECOO 7'nin birleşik yakıt tüketimi ise 7,5 litre (4x2) ve 8 litre (4x4) olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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