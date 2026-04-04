BYD, yeni amiral gemisi SUV modeli Great Tang’i tanıttı. Mayıs ayında Çin’de satışa çıkacak model, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle 950 km’ye kadar menzil sunan elektrikli versiyon, segmentinde iddialı bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Fiyat henüz açıklanmasa da 43 bin dolar civarında olması bekleniyor.
BYD Great Tang özellikleri
950 km menzil
Tam elektrikli versiyon, BYD’nin ikinci nesil Blade bataryasıyla geliyor ve megavat seviyesinde hızlı şarj desteği sunuyor. BYD Great Tang'in arkadan itişli versiyonu 300 kW (402 hp) güç ve 950 km'ye kadar CLTC menzili sunuyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon ise 585 kW (784 hp) maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamlıyor ancak bu versiyonda menzil 850 km'ye düşüyor.
Hibrit seçenekler
Teknoloji ve sürüş dinamikleri
- DiSus-A havalı süspansiyon sistemi
- Arka aks yönlendirme sistemi
- 5.2 metre dönüş çapı
- 27 hoparlörlü premium ses sistemi
- Elektrikli kapılar
gibi donanımlar sayesinde sadece performansı değil sürüş dinamikleriyle de öne çıkıyor. Görünen o ki yeni BYD Great Tang, gerek 950 km'lik menzili gerekse donanımlarıyla son derece dikkat çekici bir model olacak. Ancak beklenen fiyatı rakiplerinin epey üzerinde. Bu durumun satışlarını ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecek.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz
