BYD'den 950 km menzilli dev SUV: Great Tang

BYD, yeni amiral gemisi SUV modeli Great Tang’i tanıttı. Mayıs ayında Çin’de satışa çıkacak model, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle 950 km’ye kadar menzil sunan elektrikli versiyon, segmentinde iddialı bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Fiyat henüz açıklanmasa da 43 bin dolar civarında olması bekleniyor.

BYD Great Tang özellikleri

Tam Boyutta Gör BYD’nin Dynasty serisinin en yeni üyesi olan Great Tang; 5302 mm uzunluğu ve 3130 mm aks mesafesiyle BYD’nin bugüne kadarki en büyük SUV modeli unvanını taşıyor. 7 koltuklu iç mekânda üç ekranlı ön konsol, ikinci sıra için katlanabilir masalar, tavana entegre ekran ve buzdolabı gibi donanımlar yer alıyor.

950 km menzil

Tam elektrikli versiyon, BYD’nin ikinci nesil Blade bataryasıyla geliyor ve megavat seviyesinde hızlı şarj desteği sunuyor. BYD Great Tang'in arkadan itişli versiyonu 300 kW (402 hp) güç ve 950 km'ye kadar CLTC menzili sunuyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon ise 585 kW (784 hp) maksimum gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamlıyor ancak bu versiyonda menzil 850 km'ye düşüyor.

Hibrit seçenekler

Tam Boyutta Gör PHEV tarafında da iki farklı seçenek sunuluyor. DM-i versiyonunda 154 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motor, 200 kW'lık elektrik motoru ve 66,4 kWsa'lik batarya kombinasyonuyla 342 km saf elektikli sürüş menzili sunuluyor. DM-p versiyonunda ise çift elektrik motoruyla toplam 400 kW'lık elektrikli destek sunuluyor.

Teknoloji ve sürüş dinamikleri

DiSus-A havalı süspansiyon sistemi

Arka aks yönlendirme sistemi

5.2 metre dönüş çapı

27 hoparlörlü premium ses sistemi

Elektrikli kapılar

gibi donanımlar sayesinde sadece performansı değil sürüş dinamikleriyle de öne çıkıyor. Görünen o ki yeni BYD Great Tang, gerek 950 km'lik menzili gerekse donanımlarıyla son derece dikkat çekici bir model olacak. Ancak beklenen fiyatı rakiplerinin epey üzerinde. Bu durumun satışlarını ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecek.

