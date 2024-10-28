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    Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Şehirli gençlerin ideal yol arkadaşı olarak piyasaya sürülen yeni JAECOO 5’in dikkat çekici özellikleri arasında “İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat” konsepti öne çıkıyor. İşte detaylar:

    JAECOO, ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda JAECOO, yeni nesil şehirli genç kullanıcılar için özel olarak tasarladığı yeni arazi aracı modeli JAECOO 5’i resmi olarak tanıttı.

    Yeni Jaecoo 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni JAECOO 5, şehirli gençlerin hem şehir içi seyahat hem de doğayı keşfetme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Yeni JAECOO 5’in dikkat çekici özellikleri arasında “İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat” konsepti öne çıkıyor. “İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat” konseptini derinlemesine yorumlayan marka, kullanıcılara JAECOO 5 ile sınıfının en iyi evcil hayvan seyahat deneyimini sunuyor.

    Yeni araç, evcil hayvanlara olağanüstü konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla özel olarak tasarlanan uzatılmış koltuklarla, seyahat konforlarını ve güvenliklerini önemli ölçüde artırıyor. Aracın klima filtresi, güçlü filtreleme özellikleriyle evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde engelliyor ve otomobilin içindeki havayı yenileyerek her zaman temiz kalmasını sağlıyor. 

    Akıllı iklim kontrol sistemi

    Gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan ve mevsimsel değişikliklerden bağımsız olarak evcil hayvanların rahat bir deneyim yaşamasını sağlayan akıllı bir iklim kontrol sistemi ile donatılan JAECOO 5, sağlık için kapsamlı koruma sağlayan, bakterilerin büyümesini etkili bir şekilde engelleyen antibakteriyel bir ünite de sunuyor.

    Bunun dışında, küçük evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan binme basamakları gibi evcil hayvan aksesuarları ve çevre dostu ürünler, markanın insan-evcil hayvan dostu seyahat konusundaki titizliğini ortaya koyuyor. Özenle tasarlanan bu özellikler, evcil hayvanların uzun yolculuklarda bile sahiplerine yakın olmasını sağlıyor ve her seyahat anını paylaşıyor.

    Jaecoo 5 teknik özellikler:

    Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 4.38 m uzunluk
    • 1.86 m genişlik
    • 1.65 m yükseklik
    • 2.62 m aks mesafesi
    • 480 lt bagaj
    • 147 hp 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor (önden çekiş, otomatik şanzıman)
    • 147 hp full hibrit versiyon
    • 204 hp ve 67 kWsa bataryalı %100 elektrikli versiyon

    Yeni JAECOO 5, sınıfının en iyi İnsan-Evcil Hayvan Dostu seyahat deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en iyi açık hava yaşam ekolojisi ile açık hava meraklıları için yeni bir yaşam deneyiminin kapılarını aralıyor. 1250 kilogram çekme kapasitesi ile 75 kilogramlık yükleri taşıyabilen portbagaj kullanıcılara güzel bir seyahat özgürlüğü sağlıyor.

    JAECOO 5, aynı zamanda şarj portları, bagajda orijinal fabrika kancaları ve çok amaçlı kamp lambaları gibi pratik bileşenlerle de donatılmış durumda. Bunlar, JAECOO 5’in dışarı çıkarken anında hareketli bir kaleye dönüşmesini sağlıyor. İster kısa süreli kamp ister uzun mesafeli keşif olsun her şeyin üstesinden gelebiliyor. 

    Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni JAECOO 5, sunduğu sınıfının en iyi performans seviyesiyle önemli bir avantaja daha sahip. Tüm seride standart olan bağımsız süspansiyon, kullanıcılara ister şehirde ister banliyölerde sorunsuz ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Panoramik cam tavan 1,45 metrekare ile sınıfının en büyük cam tavanı. Böylece kullanıcılar mavi gökyüzünü, beyaz bulutları veya parlak yıldızlı gökyüzünü özgürce izleyebiliyor ve doğayla daha yakın bir bağ kurarak benzersiz bir görsel keyif deneyimliyor.

    Akıllı navigasyon, eğlence ve diğer unsurları bir araya getirirken 13,2 inç ile sınıfının en büyük entegre eğimli geniş ekranına sahip. JAECOO 5 sadece üstün sürüş performansına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sezgisel ve kullanımı kolay bir yapı sunuyor. 

    Avrupa'da satışa sunulacak yeni Jaecoo 5'in fiyatının 30 bin euro civarında olması bekleniyor. Söz konusu model ilerleyen süreçte Türkiye'ye de gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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