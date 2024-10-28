Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Yeni Jaecoo 5, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Akıllı iklim kontrol sistemi
- Jaecoo 5 teknik özellikler:
- Yorumlar
JAECOO, ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda JAECOO, yeni nesil şehirli genç kullanıcılar için özel olarak tasarladığı yeni arazi aracı modeli JAECOO 5’i resmi olarak tanıttı.
Yeni Jaecoo 5, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni araç, evcil hayvanlara olağanüstü konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla özel olarak tasarlanan uzatılmış koltuklarla, seyahat konforlarını ve güvenliklerini önemli ölçüde artırıyor. Aracın klima filtresi, güçlü filtreleme özellikleriyle evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde engelliyor ve otomobilin içindeki havayı yenileyerek her zaman temiz kalmasını sağlıyor.
Akıllı iklim kontrol sistemi
Gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan ve mevsimsel değişikliklerden bağımsız olarak evcil hayvanların rahat bir deneyim yaşamasını sağlayan akıllı bir iklim kontrol sistemi ile donatılan JAECOO 5, sağlık için kapsamlı koruma sağlayan, bakterilerin büyümesini etkili bir şekilde engelleyen antibakteriyel bir ünite de sunuyor.
Bunun dışında, küçük evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan binme basamakları gibi evcil hayvan aksesuarları ve çevre dostu ürünler, markanın insan-evcil hayvan dostu seyahat konusundaki titizliğini ortaya koyuyor. Özenle tasarlanan bu özellikler, evcil hayvanların uzun yolculuklarda bile sahiplerine yakın olmasını sağlıyor ve her seyahat anını paylaşıyor.
Jaecoo 5 teknik özellikler:
- 4.38 m uzunluk
- 1.86 m genişlik
- 1.65 m yükseklik
- 2.62 m aks mesafesi
- 480 lt bagaj
- 147 hp 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor (önden çekiş, otomatik şanzıman)
- 147 hp full hibrit versiyon
- 204 hp ve 67 kWsa bataryalı %100 elektrikli versiyon
Yeni JAECOO 5, sınıfının en iyi İnsan-Evcil Hayvan Dostu seyahat deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en iyi açık hava yaşam ekolojisi ile açık hava meraklıları için yeni bir yaşam deneyiminin kapılarını aralıyor. 1250 kilogram çekme kapasitesi ile 75 kilogramlık yükleri taşıyabilen portbagaj kullanıcılara güzel bir seyahat özgürlüğü sağlıyor.
JAECOO 5, aynı zamanda şarj portları, bagajda orijinal fabrika kancaları ve çok amaçlı kamp lambaları gibi pratik bileşenlerle de donatılmış durumda. Bunlar, JAECOO 5’in dışarı çıkarken anında hareketli bir kaleye dönüşmesini sağlıyor. İster kısa süreli kamp ister uzun mesafeli keşif olsun her şeyin üstesinden gelebiliyor.
Akıllı navigasyon, eğlence ve diğer unsurları bir araya getirirken 13,2 inç ile sınıfının en büyük entegre eğimli geniş ekranına sahip. JAECOO 5 sadece üstün sürüş performansına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sezgisel ve kullanımı kolay bir yapı sunuyor.
Avrupa'da satışa sunulacak yeni Jaecoo 5'in fiyatının 30 bin euro civarında olması bekleniyor. Söz konusu model ilerleyen süreçte Türkiye'ye de gelebilir.
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu