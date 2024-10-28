Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

JAECOO, ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda JAECOO, yeni nesil şehirli genç kullanıcılar için özel olarak tasarladığı yeni arazi aracı modeli JAECOO 5’i resmi olarak tanıttı.

Yeni Jaecoo 5, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni JAECOO 5, şehirli gençlerin hem şehir içi seyahat hem de doğayı keşfetme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Yeni JAECOO 5’in dikkat çekici özellikleri arasında “İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat” konsepti öne çıkıyor. “İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat” konseptini derinlemesine yorumlayan marka, kullanıcılara JAECOO 5 ile sınıfının en iyi evcil hayvan seyahat deneyimini sunuyor.

Yeni araç, evcil hayvanlara olağanüstü konforlu ve sağlıklı bir ortam yaratmak amacıyla özel olarak tasarlanan uzatılmış koltuklarla, seyahat konforlarını ve güvenliklerini önemli ölçüde artırıyor. Aracın klima filtresi, güçlü filtreleme özellikleriyle evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde engelliyor ve otomobilin içindeki havayı yenileyerek her zaman temiz kalmasını sağlıyor.

Akıllı iklim kontrol sistemi

Gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan ve mevsimsel değişikliklerden bağımsız olarak evcil hayvanların rahat bir deneyim yaşamasını sağlayan akıllı bir iklim kontrol sistemi ile donatılan JAECOO 5, sağlık için kapsamlı koruma sağlayan, bakterilerin büyümesini etkili bir şekilde engelleyen antibakteriyel bir ünite de sunuyor.

Bunun dışında, küçük evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan binme basamakları gibi evcil hayvan aksesuarları ve çevre dostu ürünler, markanın insan-evcil hayvan dostu seyahat konusundaki titizliğini ortaya koyuyor. Özenle tasarlanan bu özellikler, evcil hayvanların uzun yolculuklarda bile sahiplerine yakın olmasını sağlıyor ve her seyahat anını paylaşıyor.

Jaecoo 5 teknik özellikler:

Tam Boyutta Gör

4.38 m uzunluk

1.86 m genişlik

1.65 m yükseklik

2.62 m aks mesafesi

480 lt bagaj

147 hp 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor (önden çekiş, otomatik şanzıman)

147 hp full hibrit versiyon

204 hp ve 67 kWsa bataryalı %100 elektrikli versiyon

Yeni JAECOO 5, sınıfının en iyi İnsan-Evcil Hayvan Dostu seyahat deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en iyi açık hava yaşam ekolojisi ile açık hava meraklıları için yeni bir yaşam deneyiminin kapılarını aralıyor. 1250 kilogram çekme kapasitesi ile 75 kilogramlık yükleri taşıyabilen portbagaj kullanıcılara güzel bir seyahat özgürlüğü sağlıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kurabilir 3 sa. önce eklendi

JAECOO 5, aynı zamanda şarj portları, bagajda orijinal fabrika kancaları ve çok amaçlı kamp lambaları gibi pratik bileşenlerle de donatılmış durumda. Bunlar, JAECOO 5’in dışarı çıkarken anında hareketli bir kaleye dönüşmesini sağlıyor. İster kısa süreli kamp ister uzun mesafeli keşif olsun her şeyin üstesinden gelebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni JAECOO 5, sunduğu sınıfının en iyi performans seviyesiyle önemli bir avantaja daha sahip. Tüm seride standart olan bağımsız süspansiyon, kullanıcılara ister şehirde ister banliyölerde sorunsuz ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Panoramik cam tavan 1,45 metrekare ile sınıfının en büyük cam tavanı. Böylece kullanıcılar mavi gökyüzünü, beyaz bulutları veya parlak yıldızlı gökyüzünü özgürce izleyebiliyor ve doğayla daha yakın bir bağ kurarak benzersiz bir görsel keyif deneyimliyor.

Akıllı navigasyon, eğlence ve diğer unsurları bir araya getirirken 13,2 inç ile sınıfının en büyük entegre eğimli geniş ekranına sahip. JAECOO 5 sadece üstün sürüş performansına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sezgisel ve kullanımı kolay bir yapı sunuyor.

Avrupa'da satışa sunulacak yeni Jaecoo 5'in fiyatının 30 bin euro civarında olması bekleniyor. Söz konusu model ilerleyen süreçte Türkiye'ye de gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri