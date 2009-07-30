Yeni nesil Atom işlemci ailesi, Nvidia ION platformunun önünü kesebilir

Intel son çeyrekte Pine Trail kod adıyla bilinen yeni nesil Atom platformunu duyurmaya hazırlanıyor. Pineview kod adlı işlemcilerden ve Tiger-Point M kod adlı kontrol (I/O) yongasından oluşan platform önemli yeniliklerle geliyor. Zira mevcut platform ile karşılaştırıldığında, Pineview kod adını taşıyan yeni Atom işlemci ailesi entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi gibi özellikleriyle hem farklılık yaratmayı hem de dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak bu noktada Nvidia ION platformunun geleceğiyle ilgili sorular da gündeme geliyor. Zira bilindiği üzere ION platformunun en önemli avantajı, Intel'in GMA 950 entegre grafik yongasına göre hem daha yüksek grafik performansı hem de daha akıcı video deneyimi sunması. Yeni nesil platform ile birlikte Intel'in entegre grafik birimini işlemci üzerine alması, ION platformu adına işleri zorlaştırabilir çünkü her ne kadar Pine Trail platformu harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyacak olsa bile bu tip bir güncellemenin mini sistemlerin doğasına aykırı olduğu belirtiliyor.

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Bilindiği üzere netbook ve nettop sistemlerde yüksek performanstan öte maliyet ve taşınabilirlik hedef alınıyor. Intel'in yeni nesil Pine-Trail platformu muhtemelen PCIe x1 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyacak olsa bile artacak maliyetlerden ötürü sistem üreticilerinin bu yönde bir girişime sıcak bakmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla entegre grafik özellikli Atom işlemcileri, grafik performansıyla öne çıkan Nvidia ION platformunun işlerini zorlaştırabilir. Peki Nvidia, Nvidia ION platformu için nasıl bir strateji izleyebilir ? Pine Trail platformu için henüz nasıl bir girişimde bulunacağı bilinmeyen Nvidia, muhtemelen bir yandan mevcut Atom işlemcileri için ION platformunu sağlamaya bir diğer yandan da uzunca bir süredir konuşulan ION 2 platformunu geliştirmeye devam edebilir. Henüz somut detayları netleşmiş olmasa bile ION 2 platformuyla birlikte Nvidia'nın düşük güç tüketimli VIA Nano işlemcilerine destek vereceği uzunca bir süredir endüstri içerisinde konuşulmakta.