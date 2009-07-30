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Yeni nesil Atom işlemci ailesi, Nvidia ION platformunun önünü kesebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel son çeyrekte Pine Trail kod adıyla bilinen yeni nesil Atom platformunu duyurmaya hazırlanıyor. Pineview kod adlı işlemcilerden ve Tiger-Point M kod adlı kontrol (I/O) yongasından oluşan platform önemli yeniliklerle geliyor. Zira mevcut platform ile karşılaştırıldığında, Pineview kod adını taşıyan yeni Atom işlemci ailesi entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimi gibi özellikleriyle hem farklılık yaratmayı hem de dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak bu noktada Nvidia ION platformunun geleceğiyle ilgili sorular da gündeme geliyor. Zira bilindiği üzere ION platformunun en önemli avantajı, Intel'in GMA 950 entegre grafik yongasına göre hem daha yüksek grafik performansı hem de daha akıcı video deneyimi sunması. Yeni nesil platform ile birlikte Intel'in entegre grafik birimini işlemci üzerine alması, ION platformu adına işleri zorlaştırabilir çünkü her ne kadar Pine Trail platformu harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyacak olsa bile bu tip bir güncellemenin mini sistemlerin doğasına aykırı olduğu belirtiliyor.

Yeni nesil Atom işlemci ailesi, Nvidia ION platformunun önünü kesebilir
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Bilindiği üzere netbook ve nettop sistemlerde yüksek performanstan öte maliyet ve taşınabilirlik hedef alınıyor. Intel'in yeni nesil Pine-Trail platformu muhtemelen PCIe x1 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyacak olsa bile artacak maliyetlerden ötürü sistem üreticilerinin bu yönde bir girişime sıcak bakmayacağı düşünülüyor. Dolayısıyla entegre grafik özellikli Atom işlemcileri, grafik performansıyla öne çıkan Nvidia ION platformunun işlerini zorlaştırabilir. Peki Nvidia, Nvidia ION platformu için nasıl bir strateji izleyebilir ? Pine Trail platformu için henüz nasıl bir girişimde bulunacağı bilinmeyen Nvidia, muhtemelen bir yandan mevcut Atom işlemcileri için ION platformunu sağlamaya bir diğer yandan da uzunca bir süredir konuşulan ION 2 platformunu geliştirmeye devam edebilir. Henüz somut detayları netleşmiş olmasa bile ION 2 platformuyla birlikte Nvidia'nın düşük güç tüketimli VIA Nano işlemcilerine destek vereceği uzunca bir süredir endüstri içerisinde konuşulmakta.


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Momo-Oz 10 yıl
hatırlıyorumda bülent ersoyada aynı şeyi yapmışlardı :D onunda önünü kesmişlerdi
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sertacaygun 10 yıl
Koxp94; Tekelcilik olbilir mi ?
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koxp94 10 yıl
Bu Nano, Atom gibi işlemciler ne kadar güçlü? İlk çıkan P4'ler kadar var mı?
AMD'nin entegre çözümü HD3100, HD3200 oyun bile oynatıyor Intel'den daha iyi, niye yaygın değil
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Computeus 10 yıl
Intel'in entegre grafik kartı 1080P çözemezse hiçbir şeye yaramaz. Çözer de ION'u saf dışı bırakırsa nVidia'ya x86 yolları gözükür. Yoksa ION için harcanan para ve emekler boşa gidecek gibi gözüküyor.
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resler 10 yıl
Atom olmazsa VIA NANO ve ARM işlemcili nettop ve netbook lar olacaktır.
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XivA 10 yıl
amd nin düşük güçlüleri içinde bir ion yapsa süper olur. bu atom işi onboard gpu la iice işin içinden çıkılmaz hale geliyor. aslında intel ion la avantaj yapabilirdi.
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koxp94 10 yıl
VIA Nano'nun ilk Atom'dan güçlü olduğunu duymuştum. VIA'lı netbook kullandım ve gayet hızlıydı ama 1080p destekler mi bilmiyorum
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