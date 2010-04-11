Yeni nesil Macbook Pro'ların eli kulağında olabilir

i3/ i5 ve i7'li yeni nesil Macbook Pro'lar için süren uzun bekleyiş yakında sona erebilir. Amerika'nın önde gelen perakende teknoloji mağazalarından Microcenter'ın envanter programından alınan ekran görüntüsü, yeni nesil Intel işlemcili Macbook Pro'ların yakında satışa sunulacağını gösteriyor. Macrumors'un konuyla ilgili bilgi aldığı Microcenter'a yakın kaynaklarda Apple'ın yeni nesil dizüstü Mac'lerin satışına çok yakında başlayacağını belirtiyor.

Mevcut Macbook Pro'ların model numaralarında farklı model numaralarına sahip olan 4 yeni Macbook Pro'nun teknik özelliklerine programda yer verilmemiş ancak Giriş, Orta, İyi ve En iyi olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılmış. Intel'in i7 ve i5 işlemcileriyle donatıldığı düşünülen bilgisayarların fiyatları şu şekilde;

Apple System Good-USA $1799.99 (Mevcut 15 inçlik Macbook Pro'nun giriş modelinin satış fiyatı 1699 dolar)

Mac system #1 Best-USA $2199.99 (Mevcut 15 inçlik Macbook Pro'nun en iyi modelinin satış fiyatı 2299 dolar)

Mac system #2 Best-USA $2299.99 (Mevcut 17 inçlik Macbook Pro'nun satış fiyatı 2499 dolar)

Mac system Better-USA $1999.99 (Mevcut 15 inçlik Macbook Pro'nun orta modelinin satış fiyatı 1999 dolar)

Uzun süredir beklenen ancak Intel'in yaşadığı stok sorunlarından dolayı çıkışı Mart ayından Nisan ayına sarktığı düşünülen yeni nesil dizüstü Mac'lerin 13 Nisan'da satışa sunulabileceği konuşuluyor.