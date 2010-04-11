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Yeni nesil Macbook Pro'ların eli kulağında olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
1
39
Diğer
Shady
Haber Editörü
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i3/ i5 ve i7'li yeni nesil Macbook Pro'lar için süren uzun bekleyiş yakında sona erebilir. Amerika'nın önde gelen perakende teknoloji mağazalarından Microcenter'ın envanter programından alınan ekran görüntüsü, yeni nesil Intel işlemcili Macbook Pro'ların yakında satışa sunulacağını gösteriyor. Macrumors'un konuyla ilgili bilgi aldığı Microcenter'a yakın kaynaklarda Apple'ın yeni nesil dizüstü Mac'lerin satışına çok yakında başlayacağını belirtiyor.

Mevcut Macbook Pro'ların model numaralarında farklı model numaralarına sahip olan 4 yeni Macbook Pro'nun teknik özelliklerine programda yer verilmemiş ancak Giriş, Orta, İyi ve En iyi olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılmış. Intel'in i7 ve i5 işlemcileriyle donatıldığı düşünülen bilgisayarların fiyatları şu şekilde;

  • Apple System Good-USA $1799.99 (Mevcut 15 inçlik Macbook Pro'nun giriş modelinin satış fiyatı 1699 dolar)
  • Mac system #1 Best-USA $2199.99 (Mevcut 15 inçlik Macbook Pro'nun en iyi modelinin satış fiyatı 2299 dolar)
  • Mac system #2 Best-USA $2299.99 (Mevcut 17 inçlik Macbook Pro'nun satış fiyatı 2499 dolar)
  • Mac system Better-USA $1999.99 (Mevcut 15 inçlik Macbook Pro'nun orta modelinin satış fiyatı 1999 dolar)

Uzun süredir beklenen ancak Intel'in yaşadığı stok sorunlarından dolayı çıkışı Mart ayından Nisan ayına sarktığı düşünülen yeni nesil dizüstü Mac'lerin 13 Nisan'da satışa sunulabileceği konuşuluyor.


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mobylette 9 yıl
Bir laptopun batarya ömrünün 8 saat olması hiç kimse için önemli değildir bu forumda. Ekran kart GTX285 ya o yeter!
Bir laptopun ağırlığının 2kg olması hiç önemli değildir. Önemli olan 5 kg olmasına rağmen Hd5870 ekran kartına sahip olmasıdır.

dh deki bazı kullanıcılar ancak bu kadar iyi tarif edilebilir. düşününce bu tanıma ben de dahilim galiba. güldüm epey :^D
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Vipracing 9 yıl
Umarım nvidia optimus teknolojisine sahip olurlar
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Erasmus78 9 yıl
@Batuist
Öncelikle benim kullandığım nesil Macbook Pro'lar geçen yıl çıktı ve o zaman 9600GT ler en revaçta GPU idi notebooklar için. Daha HD4650 çıkmamıştı piyasaya.
Ayrıca sırf "Pro" makien yapıyorsun bari ekran kartında "Pro" olsun mantığı son derece yanlış. Yani neredeyse hiç kullanmayacağın (Hani arada sırada da olsa oyun oynayacak olsan neyse) bir parçaya fazladan para dökmüş olacaksın. Onu da geçtim boş yere fazladan para verdiğin bu parça yüzünde 8 saatlik batarya ömrün düşecek 6 saate.
Son olarak bir Macbook herhangi bir PC ye göre 5-10 kat daha yavaş eskir veya değer kaybeder.
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Batuist 9 yıl

Erasmus78

@Batuist

Öncelikle benim kullandığım nesil Macbook Pro'lar geçen yıl çıktı ve o zaman 9600GT ler en revaçta GPU idi notebooklar için. Daha HD4650 çıkmamıştı piyasaya.

Ayrıca sırf "Pro" makien yapıyorsun bari ekran kartında "Pro" olsun mantığı son derece yanlış. Yani neredeyse hiç kullanmayacağın (Hani arada sırada da olsa oyun oynayacak olsan neyse) bir parçaya fazladan para dökmüş olacaksın. Onu da geçtim boş yere fazladan para verdiğin bu parça yüzünde 8 saatlik batarya ömrün düşecek 6 saate.

Son olarak bir Macbook herhangi bir PC ye göre 5-10 kat daha yavaş eskir veya değer kaybeder.

Yazdıklarına tamamen katılıyorum.. Yalnız yeterince fazladan para veriyorsun zaten o makineyi alınca değil mi??
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lvthsgm 9 yıl
13.3" ne olacak?
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bravoecho 9 yıl
Hakikaten MBP 13" lere ne olacak

lvthsgm

13.3" ne olacak?

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Batuist 9 yıl
Macbook pro'nun içerisine onboard ekran kartı koymazlarsa bende neyim... taş çatlasın giriş seviyesi bir model... Adamların pro anlayışı bu çünkü..
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Erasmus78 9 yıl

Batuist

Macbook pro'nun içerisine onboard ekran kartı koymazlarsa bende neyim... taş çatlasın giriş seviyesi bir model... Adamların pro anlayışı bu çünkü..


Herkesin "Pro" anlayışı "Oyun" dan ibaret değil.
Zaten bir Notebook'da ilk aranan şeyin "çok iyi bir GPU" olduğunu bir tek bu forumda gördüm.
16" ekranda 1366x768 gibi ne idüğü belirsiz çözünürlüklere kimse bir şey demez ama ekran kartı biraz düşük oldu mu o laptop beş para etmez.
Bir laptopun batarya ömrünün 8 saat olması hiç kimse için önemli değildir bu forumda. Ekran kart GTX285 ya o yeter!
Bir laptopun ağırlığının 2kg olması hiç önemli değildir. Önemli olan 5 kg olmasına rağmen Hd5870 ekran kartına sahip olmasıdır.

Özetle bu forumda laptop denince akla gelen şey taşıdığı GPU dan ibaret. Hafiflikmiş, muazzam batarya ömrü imiş, adam akıllı çözünürlüklermiş falan hepsi tırı vırı şeyler.
Ekran kartı canavar olsun gerisi bi bok olmasa da olur!!!

Ben kullandığım Macbook Pro ya 4.000 TL nakit para saydım. Zerre kadar pişman değilim. Çünkü gerçekten "Pro" bir makine. Çözünürlük 1920x1080, Batarya ömrü 8 saat, ağırlığı 3.0kg. Stabilite, kalite ve tasarım zaten rakipsiz. Ama Gpu'su 9600M GT. Bu foruma göre benim cihaz 5 para etmez.
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yc#1 9 yıl
Nvidia'nın Optimus teknolojisi de kullanılabilir.
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koxp94 9 yıl
eski haberlerde iMac'de Ati kart kullanılacağını hatırlıyorum bunlarda da Ati kullanılabilir
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