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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Nissan Z'den ilk teaser geldi: Tasarımda 240Z esintileri

    370Z'nin halefini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdüren Japon marka, yeni Nissan Z'nin de içinde yer aldığı, yakında satışa sunacağı 12 yeni modeli gösteren kısa bir teaser videosu paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Japon otomotiv devi Nissan, yakın ve orta vadede satışa sunmayı planladığı yeni modelleri gösteren kısa bir teaser videosu paylaştı. 370Z’nin halefi olarak geliştirilen yeni Nissan Z’yi de bu video sayesinde ilk kez görmüş olduk.

    Nissan’ın yeni Z modeli üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasından bu yana pek çok söylenti ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de otomobilin ikonik 240Z’den esintiler taşıyan retro bir tasarıma sahip olacağı yönündeydi. Videodaki aracın geriye doğru fazlaca alçalan tavanı ve çıkıntılı çamurlukları bu söylentileri doğrular nitelikte. Ayrıca yeni Nissan Z’nin güncel modele kıyasla daha büyük bir ızgaraya ve 370Z’deki bumerang şeklindeki farlar yerine yuvarlak aydınlatmalara sahip olduğu görülüyor.

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    Yeni Nissan Z ile ilgili çok fazla resmi bilgi yok. “400Z” olarak adlandırılacağı iddia edilen modelin kalbinde Infiniti Q60 Red Sport 400’deki gibi çift turbo 3.0 litre V6 motor bulunacağı söyleniyor. Bu motorun gücünün en az 400 beygir olacağı hatta 500 beygire yaklaşabileceği iddia edilirken, üretilen güç ve torkun arka tekerleklere aktarılması için manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerine yer verileceği belirtiliyor.

    Yeni Nissan Z’nin tamamen yeni bir platform yerine güncel 370Z’deki platformun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. İlerleyen aylarda yeni Nissan Z ile ilgili gelişmeler ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu arada teaser videosunun geneline baktığımızda, Nissan’ın yeni stratejisi kapsamında önümüzdeki 18 ay içerisinde 12 yeni model piyasaya süreceğini görüyoruz. Bunlar arasında Ariya elektrikli SUV, Qashqai ve Pathfinder gibi modeller bulunuyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 53 dk.
    Batmadı mı bu nissan
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    TheCaliph_ 1 sa.
    Nissan 100Z cikar ve 1.0 motorla gelirse affetmem.
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