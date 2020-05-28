Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri şüphesiz ki otomotiv oldu. Üretimin ve satışların durma noktasına geldiği sektörde, Fransız otomotiv devi Renault’nun bile iflasın eşiğine geldiği açıklandı.

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Salgın nedeniyle zor günler yaşayan ve destek bekleyen Fransız otomotiv sektörünü kurtarmak için harekete geçildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir basın toplantısında sektörün durumuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Macron, koronavirüs salgınından etkilenen otomotiv sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını duyurdu.

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Elektrikli araç alanlara 7 bin euro indirim

Macron, salgın döneminde yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin euro, hibrit araç satın alanlara ise 2 bin euro indirim yapılacağı kaydedildi. Macron, Fransa’nın 2025’ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç üretmesini ve Avrupa’da en çok araç satan ülke haline gelmesini istiyor.

Renault elektrikli araç üretimini artıracak

Renault’nun 2022 yılına kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağını da söyleyen Macron, salgından etkilenen Fransız üreticiye 5 milyar euro yardım yapılıp yapılmayacağına yönelik net kararın henüz verilmediğini belirtti.

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