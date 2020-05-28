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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs nedeniyle adeta temellerinden sarsılan otomotiv sektörüne 8 milyar euro destek verileceğini açıkladı. Ayrıca elektrikli ve hibrit araç alanlara da indirim var.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri şüphesiz ki otomotiv oldu. Üretimin ve satışların durma noktasına geldiği sektörde, Fransız otomotiv devi Renault’nun bile iflasın eşiğine geldiği açıklandı.

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    Salgın nedeniyle zor günler yaşayan ve destek bekleyen Fransız otomotiv sektörünü kurtarmak için harekete geçildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir basın toplantısında sektörün durumuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Macron, koronavirüs salgınından etkilenen otomotiv sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını duyurdu.

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    Elektrikli araç alanlara 7 bin euro indirim

    Macron, salgın döneminde yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin euro, hibrit araç satın alanlara ise 2 bin euro indirim yapılacağı kaydedildi. Macron, Fransa’nın 2025’ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç üretmesini ve Avrupa’da en çok araç satan ülke haline gelmesini istiyor.

    Renault elektrikli araç üretimini artıracak

    Renault’nun 2022 yılına kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağını da söyleyen Macron, salgından etkilenen Fransız üreticiye 5 milyar euro yardım yapılıp yapılmayacağına yönelik net kararın henüz verilmediğini belirtti.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    özgürbarıs 13 dk. yeni yorumcu
    reno kapanıyordu en son ne oldu ki
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    TheCaliph_ 13 dk.
    Bak dostum demistim. Hala karar net degilmis ama Fransizlar milliyetcidir. Dunyaca unlu markalarinin batmasina izin vermezlee.



    Atisirlar laf sokarlar ama bir basbakan veya cumhurbasknai veya herhangi bir bakan oyle isterse kapatamaz. Oralarda oyle kolay degil isler yani.
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    haberelectro 1 sn. TheCaliph_
    Çok bilmiş gibi davranan ama hiçbişey bilmeyen adamı etiketlemişsin büyük hata
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    deoks 58 dk.
    Renonun ağlama sebebi buydu işte.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Şirketlerin tek bir sektörde sürekli büyümeye yönelik yanlış planlamaları böyle kriz ortamlarında hemen iflas ediyor.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Reno, Peugeot gidi dev markalar kolay kolay kapanmaz batmaz. Zamanında Peugeot da batıyordu ne oldu devlet destek sağladı marka batmadı Peugeot batmadıysa Reno da batmaz
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    yabancı34 (memur34 memur34) 1 sa.
    Reno kapanmasa da megane uretimi son bulacak gecmis olsun...
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    HAKTAN06 (haktan haktan) 1 sa.
    Şu renoyu bir alsak Clio bile alamayız artık Türk milleti olarak 😂
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    lojistisyen 1 sa. haberelectro
    Üzülmüş olman lazım



    Hadi inşallah kapanır diyordun başka bi konuda
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 1 sa. haberelectro
    Ciddi ciddi inanıp yorumlayan temiz yürekli forumdaşlar vardı birde
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