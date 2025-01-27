Makyajlı Opel Mokka Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Opel Mokka fiyat listesi💸(Ocak 2025)
- Makyajlı Opel Mokka, özellikleriyle neler sunuyor❓
- En büyük değişiklik iç mekanda
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Opel, yeni “Şimşek” logosu ve markanın en güncel tasarım dilini yansıtan B-SUV modeli makyajlı Opel Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu. Sahip olduğu yeni teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan yeni Opel Mokka fiyatı 1.604.900 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|1.2 130 HP Benzin AT8 Edition
|1.604.900 TL
|1.2 130 HP Benzin AT8 GS
|1.753.900 TL
Makyajlı Opel Mokka, özellikleriyle neler sunuyor❓
Opel'in yeni SUV ailesinin B-SUV sınıfındaki temsilcisi Mokka, yeni bir Opel “Şimşek” logosu ve ön yüzünde yer alan Opel Vizör tasarımı ile cesur ve yalın bir dış görünüme sahip. Yeni aydınlatma tasarımına sahip olan Mokka’da IntelliLux LED Matrix Farlar yerini alıyor. Yeni tasarımlı aydınlatma grubu, çok kısa sürelerde reaksiyon gösteren çok sayıda LED hücresi sayesinde kusursuz bir uyarlama sağlanıyor, karşıdan gelen veya önde gitmekte olan araçlar yolu aydınlatan ışık demetinden perdeleniyor.
Yeni Mokka’da Tropikal Yeşil, Kolibri Mavi ve Grafik Gri olmak üzere üç yeni renk ve GS donanımında sunulan 18 inçlik jant seçeneği mevcut. Ayrıca GS donanımda siyah renkli tavan standart, siyah renkli kaput opsiyonel olarak sunuluyor.
En büyük değişiklik iç mekanda
Sistem, tıpkı bir akıllı telefon gibi widget seçenekleri kullanılarak kolayca özelleştirilip yönetilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar yeni nesil multimedya üzerinden kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gerçekleştirerek sürüşü çok daha keyifli hale getirebiliyor. Yeni Opel Mokka’da yeni tasarıma sahip direksiyon sürüş ve erişim kolaylığı sağlarken iç mekanında geri dönüştürülmüş malzeme içeren koltuk kumaşları markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ortaya koyuyor.
Yeni Mokka, sunduğu gelişmiş destek sistemleri ve üstün aydınlatma teknolojisi ile öne çıkıyor. Yeni Mokka’da Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Aktif Acil Frenleme Sistemi, Şerit İhlali Uyarı Sistemi, Ön Çarpışma İkazı gibi Standart Güvenlik donanımlarına ek olarak Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi sürüş güvenliğini üst seviyelere taşıyan destek sistemleri bulunuyor.
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