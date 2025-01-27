Makyajlı Opel Mokka Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Opel, yeni “Şimşek” logosu ve markanın en güncel tasarım dilini yansıtan B-SUV modeli makyajlı Opel Mokka’yı Türkiye’de satışa sundu. Sahip olduğu yeni teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan yeni Opel Mokka fiyatı 1.604.900 TL'den başlıyor.

Yeni Opel Mokka fiyat listesi💸(Ocak 2025) Versiyon Fiyat 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.604.900 TL 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.753.900 TL

Makyajlı Opel Mokka, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Opel markasının birçok yeni teknolojisi ile güncellenen yeni Mokka, Opel Vizör’ü, yeni aydınlatma tasarımına sahip IntelliLux LED Matrix Farları ve yenilenen dijital Pure Panel kokpiti ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemize, ilk etapta 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni Mokka; Edition ve GS olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Opel'in yeni SUV ailesinin B-SUV sınıfındaki temsilcisi Mokka, yeni bir Opel “Şimşek” logosu ve ön yüzünde yer alan Opel Vizör tasarımı ile cesur ve yalın bir dış görünüme sahip. Yeni aydınlatma tasarımına sahip olan Mokka’da IntelliLux LED Matrix Farlar yerini alıyor. Yeni tasarımlı aydınlatma grubu, çok kısa sürelerde reaksiyon gösteren çok sayıda LED hücresi sayesinde kusursuz bir uyarlama sağlanıyor, karşıdan gelen veya önde gitmekte olan araçlar yolu aydınlatan ışık demetinden perdeleniyor.

Yeni Mokka’da Tropikal Yeşil, Kolibri Mavi ve Grafik Gri olmak üzere üç yeni renk ve GS donanımında sunulan 18 inçlik jant seçeneği mevcut. Ayrıca GS donanımda siyah renkli tavan standart, siyah renkli kaput opsiyonel olarak sunuluyor.

En büyük değişiklik iç mekanda

Tam Boyutta Gör Yenilenen Mokka’daki en büyük değişiklikler ise iç mekanda öne çıkıyor. Kokpit artık daha net bir görünüme sahip ve aracın ön tarafındaki Opel Vizor grafiklerini tamamlıyor. Yenilenen modelde sürücüler ve yolculara yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile farklı bir deneyim sunuluyor. Yeni Mokka’nın her iki versiyonunda da standart olarak 10 inçlik dijital sürücü bilgi ekranı ve yeni 10 inçlik renkli dokunmatik ekran sunuluyor.

Sistem, tıpkı bir akıllı telefon gibi widget seçenekleri kullanılarak kolayca özelleştirilip yönetilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar yeni nesil multimedya üzerinden kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gerçekleştirerek sürüşü çok daha keyifli hale getirebiliyor. Yeni Opel Mokka’da yeni tasarıma sahip direksiyon sürüş ve erişim kolaylığı sağlarken iç mekanında geri dönüştürülmüş malzeme içeren koltuk kumaşları markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Mokka, mevcut 1.2 litrelik üç silindirli benzinli motor seçeneği ile verimlilik ve performans arasında ideal dengeyi kuruyor. Yeni Mokka, ülkemizde 130 HP gücünde ve 230 Nm maksimum torka sahip 1.2 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 130 HP’lik motor, 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Bu motora, AT8 otomatik şanzıman eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Elon Musk insansı robotlara ağırlık verecek 4 sa. önce eklendi

Yeni Mokka, sunduğu gelişmiş destek sistemleri ve üstün aydınlatma teknolojisi ile öne çıkıyor. Yeni Mokka’da Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Aktif Acil Frenleme Sistemi, Şerit İhlali Uyarı Sistemi, Ön Çarpışma İkazı gibi Standart Güvenlik donanımlarına ek olarak Şerit Ortalama Özellikli Aktif Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi sürüş güvenliğini üst seviyelere taşıyan destek sistemleri bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Opel Mokka Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri