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    Tesla’nın değeri 4 trilyon dolara ulaşabilir, Elon Musk robotlarına güveniyor

    Tesla’nın son dönemde duyurduğu otonom ve insansı robot teknolojilerinin gelecekte başı çekeceğine inanan Elon Musk, piyasanın en değerlisi olacağını düşünüyor.  
    Elon Musk
    Elektrikli otomobil üretimi ile başladığı ticari hayatında bugün yapay zekâ tarafında da önemli bir rol üstlenen Elon Musk’ın Tesla şirketi bir süre önce 1 trilyon dolar pazar değerini geçmeyi başarmıştı. Robotik teknolojilere daha fazla ağırlık vermek isteyen Elon Musk, şirketinin rekor kıracağını düşünüyor.

    Tesla değerini üçe katlayabilir mi?

    Ocak ayı itibariyle dünyanın en değerli şirketlerini sıralayan bir paylaşıma cevap veren Elon Musk, Tesla’nın tüm şirketleri açık ara geçerek birinciliğe oturacağını belirtti. Kesin bir tarih vermezken ünlü iş adamının en az 4 trilyon dolarlık bir değere işaret ettiği tahmin ediliyor. 

    Elon Musk’ı bu düşünceye iten sebep ise Optimus robot teknolojilerinin gelecekte önemli bir yere sahip olma potansiyeli. Araştırmalar insansı robot pazarının 24 trilyon dolara ulaşacağını ön görüyor. Elon Musk da Optimus satışlarıyla Tesla’nın 1 trilyon dolar üretebileceğini düşünüyor. 

    Ne var ki Deutsche Bank, Tesla şirketinin 2035 yılına kadar 10 milyar dolarlık bir satış yapacağını tahmin ediyor. Bu da Musk’ın tahminlerinin yüzde biri civarında. Yine de insansı robot pazarında lider olmak Tesla’nın değerini daha da arttıracaktır. 

     
     

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