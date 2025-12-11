Yerli üretim Opel Zafira ve Vivaro Türkiye'de satışa sunuldu:

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Opel, Tofaş tarafından Türkiye'de üretilen K0 ticari araç ailesinin üyeleri Opel Zafira ve Vivaro'yu yollara çıkarmaya başladı. Opel Zafira 1 milyon 970 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatıyla bayilerde yerini alırken; Opel Vivaro City Van 1 milyon 814 bin TL’den, Vivaro Cargo ise 1 milyon 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Opel Zafira

Tam Boyutta Gör Tofaş Fabrikası’nda 8+1 kişilik oturma kapasitesiyle üretimine başlanan Opel Zafira, konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla hem iş hem de aile kullanımı için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Opel Zafira; Edition Plus XL ve Ultimate XL olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Her iki modelde de görev yapan 2.2 litrelik Multijet motor, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Zafira Edition Plus XL’ta çift taraflı sürgülü kapılar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik multimedya ekranı, ön konsola entegre elektrikli park freni, ön & arka park sensörleri, 180 derece dijital geri görüş kamerası, elektrikli ve ısıtmalı otomatik katlanan yan aynalar ile kablosuz akıllı telefon şarjı öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.

Zafira Ultimate XL’ta ise Edition Plus’taki tüm donanımlara ek olarak panoramik cam tavan, 17 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, Stop&Go’lu adaptif hız sabitleme sistemi, yukarı açılabilir camlı bagaj kapağı, radar bazlı aktif acil frenleme ve adaptif hız sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. Opel, yerli Zafira’nın her iki donanım seviyesinde de ‘’elektrikli kayar kapılar ve eller serbest giriş’’ donanımı opsiyonel olarak sunuluyor.

Opel’in bir diğer iddialı hafif ticari modeli olan Vivaro, yüksek verimliliği ve akıllı teknolojileriyle kullanıcılara işlerinde kolaylık sağlarken, yüksek taşıma kapasiteli kargo alanı ve katlanabilir koltuklarıyla üretkenliği artırıyor. City Van ve Cargo olmak üzere iki farklı versiyonla sunulan Vivaro, her iş tipi için farklı çözümler sunabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

Vivaro City Van

Tam Boyutta Gör Opel’in geniş ticari araç gamındaki Vivaro City Van modelleri, Tofaş Bursa Fabrikası’nda yerli olarak üretiliyor. 5+1 kişilik, ikinci sıra koltuklu bu versiyonlar iki donanım ve iki şasi seçeneğiyle satılıyor. Standart şasi (L2) ile sunulan Vivaro City Van Ultimate, 150 HP güç üreten 2.2 litrelik Multijet motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip. Bu versiyonda ayrıca ikinci sırada sabit deri koltuklar bulunuyor.

Uzun şasi (L3) ile sunulan Vivaro City Van Ultimate XL ise 150 HP güç üreten 2.2 litrelik Multijet motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla satın alınabiliyor. Bu versiyondaki ikinci sırada koltuklar katlanabilir yapıda ve kumaş döşemeli. Her iki modelde de çift taraflı sürgülü kapılar, 10 inçlik multimedya ekranı, 10 inçlik renkli dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası, kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, arka park sensörü, uzun far asistanı, ADAS ileri sürüş destek sistemleri ile gövde rengi tamponlar, siyah yan aynalar ve yan çıtalar standart olarak sunuluyor.

Vivaro Cargo

Tam Boyutta Gör Opel hafif ticari ailesinin en çok tercih edilen modellerinden olan Vivaro Cargo, farklı motor-şanzıman kombinasyonları ve gövde uzunluklarıyla toplam 5 farklı versiyon seçeneği sunuyor. Aracın standart şasili (L2) Vivaro Cargo versiyonu Ultimate donanımıyla sunuluyor. Bu versiyonda hem 120 HP gücündeki 1.5 litrelik Multijet motor (manuel) hem de 180 HP’lik 2.2 litrelik Multijet motor (otomatik) tercih edilebiliyor.

Uzun şasili (L3) olan Vivaro Cargo ise Ultimate XL donanımıyla sunuluyor. Araçta kullanılan 1.5 litrelik Multijet motor 120 HP güç üretiyor ve manuel şanzımanla kombine ediliyor. 2.2 litrelik Multijet’lerden ilki 150 HP gücünde ve manuel şanzımanla sunulurken 180 HP gücündeki versiyon otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Opel Vivaro’nun her iki gövde seçeneğinde de standart olarak sunulan donanımlar arasında kör nokta uyarı sistemi, hız adaptasyon sistemi, 17 inç çelik jantlar ve jant kapakları, gövde rengi ön-arka tamponlar, 180 derece açılabilen camlı arka kapılar, ön & arka park sensörü, 180 derece geri görüş kamerası, uzun far asistanı, hız sabitleyici, camlı sabit ara bölme ile ahşap zemin ve alüminyum bağlama kancaları yer alıyor. Araçta çift sürgülü kapı ise opsiyonel olarak sunuluyor.

