48V hibrit teknolojili Opel Corsa ve Mokka Türkiye'de

Opel, B-hatchback segmentindeki Corsa ve B-SUV sınıfındaki temsilcisi Mokka’nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını Türkiye pazarında satışa sundu. 48V hibrit teknolojili Opel Corsa fiyatı 1.833.000 TL'den başlıyor. Opel Mokka Hybrid ise 2.523.000 TL başlangıç fiyatına sahip.
Corsa Hybrid ve Mokka Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
Buna ek olarak Corsa, 1.2 Hybrid 110 (100 HP) e-DCT6 seçeneğiyle hibrit dünyasına giriş seviyesi bir alternatif de sunuyor. Bu versiyonda içten yanmalı motor 100 HP; elektrik motoru ise 21 HP güç üretirken, birleşik maksimum güç 110 HP olarak yollara çıkıyor.
Mokka’da hibrit güç, B-SUV karakteriyle buluşuyor
48V hibrit sistem ile performans artışı ve verimlilik dengesi
Corsa Hybrid ve Mokka Hybrid modelleri, geleneksel içten yanmalı motora sahip versiyonlarına kıyasla 100 km’de 0,8 litreye varan yakıt tasarrufu sağlayarak hem daha verimli hem de daha ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.
e-DCT6: hibrit sistemle tam entegrasyon
Yeni hibrit güç üniteleri, Opel'in elektrik motoru entegreli e-DCT6 çift kavramalı otomatik şanzımanı ile kombine ediliyor. Bu yapı; hızlı ve sarsıntısız vites geçişleri, düşük hızlarda elektrik kalkış ve start-stop geçişlerinde minimum titreşim sağlayarak hem performansı hem de sürüş konforunu artırıyor. e-DCT6, hibrit sistemle uyumlu enerji yönetimi sayesinde özellikle şehir içi kullanımda akıcı ve rafine bir sürüş deneyimi sunuyor.
vay be gayet iyi