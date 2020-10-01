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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı

    Alman üretici Volkswagen, Çin'deki amiral gemisi sedan modeli Phideon'u makyajladı. Ön bölümünde aydınlatmalı logo, iç mekanda mini buzdolabı gibi yeniliklerle gelen 2021 Phideon Pekin'de sergilendi.
    3 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, bu yılın başında ilk fotoğraflarını gördüğümüz Çin'e özel modeli 2021 Volkswagen Phideon'u Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.

    SUV ve crossover'lar otomotiv dünyasının hakimiyetini ele geçirmeye başlasa da, sedan modeller Çin halkı tarafından hala oldukça seviliyor. Dolayısıyla Volkswagen Phideon, Alman markanın bu pazardaki en önemli silahlarından biri diyebiliriz. SAIC-VW ortaklığıyla üretilen Volkswagen Phideon'un makyaj operasyonu sonrası küçük kozmetik dokunuşlara ve yeni donanımlara kavuştuğunu görüyoruz.

    2021 Volkswagen Phideon'un tasarımına baktığımızda ilk göze çarpan detay ön taraftaki aydınlatmalı logo oluyor. Aydınlatılmış logoyu Alman üreticinin son dönemdeki konsept çalışmalarında sıkça görüyorduk fakat seri üretim bir araçta standart özellik olarak görmek oldukça şaşırtıcı. Bunun yanı sıra logo ve farlar arasında da ince LED şeritler bulunuyor. Ayrıca ön tamponun yenilendiğini ve boydan boya krom detaylarla bezendiğini görüyoruz.

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    2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı
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    2021 Volkswagen Phideon'a yandan baktığımızda yeni tasarım jantlar karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise LED stopların yeni bir tasarıma ve dinamik sinyal lambalarına kavuştuğu bilgisini vermek mümkün. Bu bölümde ayrıca yeni Volkswagen logosu ve farklı bir fontla yazılmış 'Phideon' yazısı dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 Honda Civic Sedan ve Hatchback'in tasarımı patent görüntüleriyle ortaya çıktı"

    2021 Volkswagen Phideon'un iç mekanında da bazı değişiklikler söz konusu. Bilgi-eğlence sistemi için 9.2 inçlik dokunmatik ekrana kavuşan otomobilde head-up display, kızılötesi gece görüş sistemi, arka tarafta mini buzdolabı ve Dynaudio ses sistemi gibi yeni özellikler görüyoruz. Tasarım olarak iç mekanda parlak siyah ve krom detayların da karşımıza çıktığı 2021 Volkswagen Phideon'da adaptif havalı süspansiyon da opsiyon listesine dahil edilmiş.

    2021 Volkswagen Phideon'un kaputu altında artık 3.0 litre V6 ve 2.0 litre plug-in hybrid seçenekleri bulunmuyor. Sonuç olarak 2.0 litre TSI dört silindirli ünite tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 224 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor, 7 ileri DSG vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    kyhnzcn (Kayahan Özcan) 3 hf. en beğenilen
    Volkswagen bey apaçi misiniz? Önde ışıklı logo nedir?
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 hf.

    Bu çinlilerde bizim türklerden farksızmış yalnız. Kendilerine kartondan hallice araçlar satan bir firmadan araç alıyorlar. VW bildiğim kadarıyla şuan çinde satışlarda 1.sırada.Bizdekiler de 2 hava yastıklı polo alıyordu 200bin tl verip.
    Bu çinlilerde bizim türklerden farksızmış yalnız. Kendilerine kartondan hallice araçlar satan bir firmadan araç alıyorlar. VW bildiğim kadarıyla şu...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Ussuz (mehmet ) 3 hf.
    Görende mercedes logosu sanır
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    yellow.devil 2 hf. yeni yorumcu
    Eskiden Pheaton vardı, Şimdi bu iğrenç.
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    individual (Ergin ) 2 hf.
    15 sene önce ürettiği phaeton şu ucubeye 5 basar.

    İç mekanın çoğu parçası passat.
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    jademugla 3 hf.
    Uzakdoğu pazarı için üretilen modeller TR ye gelmeyecek. Naif parmaklarınızı yormayın hiç boş yapmak için.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 hf.

    Bu çinlilerde bizim türklerden farksızmış yalnız. Kendilerine kartondan hallice araçlar satan bir firmadan araç alıyorlar. VW bildiğim kadarıyla şuan çinde satışlarda 1.sırada.Bizdekiler de 2 hava yastıklı polo alıyordu 200bin tl verip.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ali_0017 (Can Aldemir) 3 hf.
    Vw gibi model ismi değiştirmeyen bir markanın Phaeton'dan Phideon'a geçmesi beni şaşırttı.
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    por favor (ssena arıkuşu) 3 hf.
    Pide gibi araba.
    Yanıtla +1
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    DelirteJackson 3 hf.
    Çin pazarına yönelik VW aracı
    Yanıtla
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    kyhnzcn (Kayahan Özcan) 3 hf. en beğenilen
    Volkswagen bey apaçi misiniz? Önde ışıklı logo nedir?
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    zultaran 2 hf. kyhnzcn
    Genelde bu tarz şeylerde vw öncü oluyor daha sonra diğer firmalar kopyalamaya başlıyor mesela kayan led sinyaller gibi.2022 3008’de görürsünüz ışıklı aslan logosunu :)
    Yanıtla +1
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 3 hf.
    Bu araç F segment mi, E segment mi ?Araç oldukça güzel bu arada.
    1 Yanıt Yanıtla
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    DelirteJackson 3 hf. zeytinkoy
    Vikipedi de E segment yazıyor
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    jestercat (Ugiar Zwatniski) 3 hf.
    e passat bu bildiğin
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    14231 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 volkswagen phideon ve
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