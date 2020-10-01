2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı

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Alman otomotiv devi Volkswagen, bu yılın başında ilk fotoğraflarını gördüğümüz Çin'e özel modeli 2021 Volkswagen Phideon'u Pekin Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı.

SUV ve crossover'lar otomotiv dünyasının hakimiyetini ele geçirmeye başlasa da, sedan modeller Çin halkı tarafından hala oldukça seviliyor. Dolayısıyla Volkswagen Phideon, Alman markanın bu pazardaki en önemli silahlarından biri diyebiliriz. SAIC-VW ortaklığıyla üretilen Volkswagen Phideon'un makyaj operasyonu sonrası küçük kozmetik dokunuşlara ve yeni donanımlara kavuştuğunu görüyoruz.

2021 Volkswagen Phideon'un tasarımına baktığımızda ilk göze çarpan detay ön taraftaki aydınlatmalı logo oluyor. Aydınlatılmış logoyu Alman üreticinin son dönemdeki konsept çalışmalarında sıkça görüyorduk fakat seri üretim bir araçta standart özellik olarak görmek oldukça şaşırtıcı. Bunun yanı sıra logo ve farlar arasında da ince LED şeritler bulunuyor. Ayrıca ön tamponun yenilendiğini ve boydan boya krom detaylarla bezendiğini görüyoruz.

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2021 Volkswagen Phideon'a yandan baktığımızda yeni tasarım jantlar karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise LED stopların yeni bir tasarıma ve dinamik sinyal lambalarına kavuştuğu bilgisini vermek mümkün. Bu bölümde ayrıca yeni Volkswagen logosu ve farklı bir fontla yazılmış 'Phideon' yazısı dikkat çekiyor.

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2021 Volkswagen Phideon'un iç mekanında da bazı değişiklikler söz konusu. Bilgi-eğlence sistemi için 9.2 inçlik dokunmatik ekrana kavuşan otomobilde head-up display, kızılötesi gece görüş sistemi, arka tarafta mini buzdolabı ve Dynaudio ses sistemi gibi yeni özellikler görüyoruz. Tasarım olarak iç mekanda parlak siyah ve krom detayların da karşımıza çıktığı 2021 Volkswagen Phideon'da adaptif havalı süspansiyon da opsiyon listesine dahil edilmiş.

2021 Volkswagen Phideon'un kaputu altında artık 3.0 litre V6 ve 2.0 litre plug-in hybrid seçenekleri bulunmuyor. Sonuç olarak 2.0 litre TSI dört silindirli ünite tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 224 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor, 7 ileri DSG vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor

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