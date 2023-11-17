Yeni Peugeot E-308 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Peugeot E-308, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Tasarımıyla “Duygu”lara hitap ediyor
- Heyecan verici iç mekân
- Yorumlar
Yeni Peugeot E-308, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Peugeot E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor. Yeni motor sayesinde E-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor. Peugeot E-308’deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor.
Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. E-308’deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-413 km arasında menzil sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması 10.5 saniye olan E-308’in maksimum hızı 170 km/s.
Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, “ECO”, “NORMAL” ve “SPORT” gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunlara ek olarak “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalı bırakıldığında yavaşlama artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu.
Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0’dan yüzde 80’e 5 saatte tamamlanıyor. Yeni Peugeot E-308, sürücüyü sakin ve güvenli sürüşe teşvik etmek üzere; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli Kör Kokta Uyarı Sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi, yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.
Tasarımıyla “Duygu”lara hitap ediyor
Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, 225/45 R18 ölçüsündeki lastiklerle çevreleniyor ve yeni Peugeot E-308 için özel olarak geliştirildi. Bu jantlar, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı. GT donanım kapsamında ayrıca, özel GT Tasarımı Parlak Krom Ön Izgara, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Gövde Rengi Arka Spoiler, Parlak Siyah Bagaj Şeridi, Gövde Altı Genişleticileri, Gövde Rengi Kapı Kolları ve Parlak Siyah Yan Aynalar, Elektrikli, Isıtmalı, Otomatik Katlanır, LED Sinyalli Yan Aynalar ve Karartılmış Arka Camlar sunuluyor.
1.684 kg ağırlığındaki yeni Peugeot E-308, 4367 mm uzunluğunda, 1859 mm genişliğinde ve 1481 mm yüksekliğinde. Aks mesafesi 2675 mm iken ön iz genişliği 1560 mm ve arka iz genişliği 1552 mm. Bagaj hacmi ise 361 litre. 7 farklı gövde renk seçeneği arasında Olivin Yeşil, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Okenit Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi’den biri tercih edilebiliyor.
Heyecan verici iç mekân
Yeni Peugeot E-308 ayrıca, Açılır Cam Tavan, Akıllı Telefon Bölmesi, Alüminyum Alaşımlı Spor Direksiyon Pedalları, Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Ön Koltuklar Arası Kol Dayama & Bardaklık, Elektrikli El Freni, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, 2. Sıra Havalandırma ve Siyah İç Tavan Kaplaması standart olarak sunuluyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.