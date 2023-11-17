Yeni Peugeot E-308 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Türkiye'deki elektrikli otomobil çeşitliliği giderek artıyor. Meydanı Çinli markalara bırakmak istemeyen Stellantis, yeni silahı Peugeot E-308'i sahaya sürüyor. Kasım ayı itibarıyla satışa sunulan yeni Peugeot E-308 fiyatı 1.565.000 TL'den başlıyor.

Yeni Peugeot E-308, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Peugeot E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor. Yeni motor sayesinde E-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor. Peugeot E-308’deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor.

Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. E-308’deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-413 km arasında menzil sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması 10.5 saniye olan E-308’in maksimum hızı 170 km/s.

Tam Boyutta Gör Verimlilik, yeni Peugeot E-308 mühendisleri için en temel odaklandıkları konuydu. Motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde son derece hassas ve detaylı süreçler, enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini sağladı. Sonuçta elde edilen 100 km’de 15,1 kWsa tüketim değeri, C segmentindeki tamamen elektrikli araçlar arasında yeni bir standart anlamına geliyor.

Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, “ECO”, “NORMAL” ve “SPORT” gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunlara ek olarak “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalı bırakıldığında yavaşlama artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu.

Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0’dan yüzde 80’e 5 saatte tamamlanıyor. Yeni Peugeot E-308, sürücüyü sakin ve güvenli sürüşe teşvik etmek üzere; güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli Kör Kokta Uyarı Sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi, yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.

Tasarımıyla “Duygu”lara hitap ediyor

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot E-308’in tasarımı, hem Peugeot DNA’sına hem de dinamik ve üst sınıf dünyasına dayanıyor. Uzun ön kaput, silueti güzelleştiriyor. Ayrıca markanın yeni logosu, ızgaranın ortasında gururla sergileniyor. Mimarinin genel optimizasyonu, iç mekân ferahlığına katkı sağlıyor. Önde, aslan pençesi imzalı far tasarımı, E-308’i Peugeot ailesine kusursuz bir şekilde entegre ederken, Matrix Full LED farları çerçeveliyor. Benzer şekilde arkadaki üçlü aslan pençesi LED stop lambaları da marka aidiyetine vurgu yapıyor.

Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, 225/45 R18 ölçüsündeki lastiklerle çevreleniyor ve yeni Peugeot E-308 için özel olarak geliştirildi. Bu jantlar, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı. GT donanım kapsamında ayrıca, özel GT Tasarımı Parlak Krom Ön Izgara, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Gövde Rengi Arka Spoiler, Parlak Siyah Bagaj Şeridi, Gövde Altı Genişleticileri, Gövde Rengi Kapı Kolları ve Parlak Siyah Yan Aynalar, Elektrikli, Isıtmalı, Otomatik Katlanır, LED Sinyalli Yan Aynalar ve Karartılmış Arka Camlar sunuluyor.

1.684 kg ağırlığındaki yeni Peugeot E-308, 4367 mm uzunluğunda, 1859 mm genişliğinde ve 1481 mm yüksekliğinde. Aks mesafesi 2675 mm iken ön iz genişliği 1560 mm ve arka iz genişliği 1552 mm. Bagaj hacmi ise 361 litre. 7 farklı gövde renk seçeneği arasında Olivin Yeşil, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Okenit Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi’den biri tercih edilebiliyor.

Heyecan verici iç mekân

Tam Boyutta Gör Yeni eugeot E-308, sürücü ve yolcular için kabin içindeki yaşamı daha da keyifli hale getiren yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Isıtma özelliğine sahip kompakt direksiyon simidi sürüş keyfini destekliyor ve üstün sürüş çevikliği sağlıyor. 3-Boyutlu, dijital ve yükseltilmiş ön gösterge paneli kişiselleştirilebiliyor. 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bilgi-eğlence sistemi ve diğer araç işlevlerini gözleri yoldan ayırmadan yönetme olanağı sunuyor. Özenle seçilen malzemeler ve özenli işçilik kalitesi ile tamamen yapılandırılabilir dokunmatik i-Toggles ve bilgi-eğlence sistemi Peugeot i-Connect teknolojisi, sürüş deneyimini daha sezgisel ve eşsiz hale getiriyor.

Yeni Peugeot E-308 ayrıca, Açılır Cam Tavan, Akıllı Telefon Bölmesi, Alüminyum Alaşımlı Spor Direksiyon Pedalları, Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Ön Koltuklar Arası Kol Dayama & Bardaklık, Elektrikli El Freni, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, 2. Sıra Havalandırma ve Siyah İç Tavan Kaplaması standart olarak sunuluyor.

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Yeni Peugeot E-308 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri