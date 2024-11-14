Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları

- Yeni Peugeot 5008 Türkiye fiyatları💸
- Yeni Peugeot 5008 ve e-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Öne çıkan donanımlar
- Yeni Peugeot 5008 motor seçenekleri
- Yorumlar
Peugeot, yenilenen 5008 ve elektrikli e-5008'in Türkiye lansmanını yapmaya hazırlanırken fiyatlar belli oldu. Allure ve GT donanım seviyeleriyle satışa sunulan hibrit motorlu Peugeot 5008'in fiyatı 2.580.000 TL'den, sadece GT donanımıyla tercih edilebilen elektrikli Peugeot e-5008'in fiyatı ise 2.750.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Yakıt tipi
|Fiyat
|Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|Hafif Hibrit
|2.580.000 TL
|GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|Hafif Hibrit
|2.750.000 TL
|E-5008 GT 157kW (210hp)
|Elektrik
|2.750.000 TL
Yeni Peugeot 5008 ve e-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓
Öne çıkan donanımlar
Yeni Peugeot 5008'in hafif hibrit versiyonundaki Allure donanımı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 3 bölgeli otomatik klima, kumaş koltuklar, açılır cam tavan, aktif şerit takip sistemi, acil durum güvenlik freni, LED farlar, arka park sensörü ve geri görüş kamerası, 19 inç elmas kesim alüminyum jantlarıyla dikkat çekiyor.
Hem hafif hibrit hem de %100 elektrikli versiyonla tercih edilebilen GT donanımında ise yeni 21 inç panoramik ekran, sıkça kullanılan fonksiyonlar için kısayollar oluşturulabilen i-Toggles, ambiyans aydınlatma, adaptif hız sabitleyici, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit konumlandırma asistanı, eller serbest özellikli elektrikli bagaj kapağı, Pixel LED ön farlar ve 20 inç elmas kesim alüminyum jantlara sahip.
Yeni Peugeot 5008 motor seçenekleri
Vergi avantajı nedeniyle 157 kW yani 210 hp'lik tek motorlu versiyonuyla Türkiye'ye gelen elektrikli Peugeot e-5008 ise birleşik kullanımda 19 kWsa/100 km enerji tüketimiyle WLTP'ye göre 472 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 9,7 saniye 0-100 km/s hızlanma süresiyle dikkat çeken modelin son hızı elektronik olarak 170 km/s ile sınırlandırılmış. Hafif hibrit versiyonda ise bu değerler sırasıyla 11,3 saniye ve 200 km/s olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak, iki versiyon aynı altyapı üzerine inşa edilse de bazı parçalarda farklılıklar karşımıza çıkıyor. Örneğin; marka tarafından açıklanan verilere göre elektrikli versiyonda çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon kullanılırken hafif hibrit modelde burulma kirişli arka süspansiyon kullanıldığını görmekteyiz.
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir