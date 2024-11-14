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    Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları

    Yeni nesliyle birlikte %100 elektrikli versiyona da kavuşan Peugeot 5008, Türkiye'de hafif hibrit ve elektrikli motorlarla tercih edilebiliyor. İşte yeni Peugeot 5008 ve e-5008'in Türkiye fiyatları:

    Peugeot, yenilenen 5008 ve elektrikli e-5008'in Türkiye lansmanını yapmaya hazırlanırken fiyatlar belli oldu. Allure ve GT donanım seviyeleriyle satışa sunulan hibrit motorlu Peugeot 5008'in fiyatı 2.580.000 TL'den, sadece GT donanımıyla tercih edilebilen elektrikli Peugeot e-5008'in fiyatı ise 2.750.000 TL'den başlıyor.

    Yeni Peugeot 5008 Türkiye fiyatları💸
    Versiyon Yakıt tipi Fiyat
    Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 Hafif Hibrit 2.580.000 TL
    GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 Hafif Hibrit 2.750.000 TL
    E-5008 GT 157kW (210hp) Elektrik 2.750.000 TL

    Yeni Peugeot 5008 ve e-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör
    STLA Medium platformu üzerine inşa edilen yeni Peugeot 5008;  4,79 metre uzunluğa, 1,89 metre genişliğe, 1,69 metre yüksekliğe ve 2,90 metre aks mesafesine sahip. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş aileleri radarına alan SUV model, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 916 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle de pratik bir kullanım sunuyor.

    Öne çıkan donanımlar

    Yeni Peugeot 5008'in hafif hibrit versiyonundaki Allure donanımı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 3 bölgeli otomatik klima, kumaş koltuklar, açılır cam tavan, aktif şerit takip sistemi, acil durum güvenlik freni, LED farlar, arka park sensörü ve geri görüş kamerası, 19 inç elmas kesim alüminyum jantlarıyla dikkat çekiyor.

    Hem hafif hibrit hem de %100 elektrikli versiyonla tercih edilebilen GT donanımında ise yeni 21 inç panoramik ekran, sıkça kullanılan fonksiyonlar için kısayollar oluşturulabilen i-Toggles, ambiyans aydınlatma, adaptif hız sabitleyici, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit konumlandırma asistanı, eller serbest özellikli elektrikli bagaj kapağı, Pixel LED ön farlar ve 20 inç elmas kesim alüminyum jantlara sahip.

    Yeni Peugeot 5008 motor seçenekleri

    Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör
    Peugeot 5008'in hafif hibrit versiyonu 1.2 litre turbo benzinli motora destek veren küçük bir elektrik motoru ve 48V batarya ile 136 beygir maksimum güç sunuyor. Birleşik kullanımda 5,8 lt/100 km yakıt tüketimi vadeden bu motor, eDCS6 adı verilen altı ileri vitesli ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Peugeot'nun yeni hafif hibrit motorlarına triger kayışı yerine zincir kullandığını da hatırlatalım.

    Vergi avantajı nedeniyle 157 kW yani 210 hp'lik tek motorlu versiyonuyla Türkiye'ye gelen elektrikli Peugeot e-5008 ise birleşik kullanımda 19 kWsa/100 km enerji tüketimiyle WLTP'ye göre 472 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 9,7 saniye 0-100 km/s hızlanma süresiyle dikkat çeken modelin son hızı elektronik olarak 170 km/s ile sınırlandırılmış. Hafif hibrit versiyonda ise bu değerler sırasıyla 11,3 saniye ve 200 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör
    Elektrikli 5008'de 400V'luk nikel manganez kobalt katotlu lityum iyon batarya görev yapıyor. 73 kWsa kapasiteye sahip olan bu bataryanın ağırlığı 520 kilogram. 11 kW AC şarj süresi 4,5 saat olan bu batarya 160 kW'lık maksimum DC şarj desteğiyle 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

    Son olarak, iki versiyon aynı altyapı üzerine inşa edilse de bazı parçalarda farklılıklar karşımıza çıkıyor. Örneğin; marka tarafından açıklanan verilere göre elektrikli versiyonda çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon kullanılırken hafif hibrit modelde burulma kirişli arka süspansiyon kullanıldığını görmekteyiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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