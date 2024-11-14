Yeni Peugeot 5008 ve e-5008 Türkiye fiyatları

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Peugeot, yenilenen 5008 ve elektrikli e-5008'in Türkiye lansmanını yapmaya hazırlanırken fiyatlar belli oldu. Allure ve GT donanım seviyeleriyle satışa sunulan hibrit motorlu Peugeot 5008'in fiyatı 2.580.000 TL'den, sadece GT donanımıyla tercih edilebilen elektrikli Peugeot e-5008'in fiyatı ise 2.750.000 TL'den başlıyor.

Yeni Peugeot 5008 Türkiye fiyatları💸 Versiyon Yakıt tipi Fiyat Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 Hafif Hibrit 2.580.000 TL GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 Hafif Hibrit 2.750.000 TL E-5008 GT 157kW (210hp) Elektrik 2.750.000 TL

Yeni Peugeot 5008 ve e-5008, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör STLA Medium platformu üzerine inşa edilen yeni Peugeot 5008; 4,79 metre uzunluğa, 1,89 metre genişliğe, 1,69 metre yüksekliğe ve 2,90 metre aks mesafesine sahip. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş aileleri radarına alan SUV model, üçüncü sıra koltuklar katlandığında 916 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle de pratik bir kullanım sunuyor.

Öne çıkan donanımlar

Yeni Peugeot 5008'in hafif hibrit versiyonundaki Allure donanımı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 3 bölgeli otomatik klima, kumaş koltuklar, açılır cam tavan, aktif şerit takip sistemi, acil durum güvenlik freni, LED farlar, arka park sensörü ve geri görüş kamerası, 19 inç elmas kesim alüminyum jantlarıyla dikkat çekiyor.

Hem hafif hibrit hem de %100 elektrikli versiyonla tercih edilebilen GT donanımında ise yeni 21 inç panoramik ekran, sıkça kullanılan fonksiyonlar için kısayollar oluşturulabilen i-Toggles, ambiyans aydınlatma, adaptif hız sabitleyici, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit konumlandırma asistanı, eller serbest özellikli elektrikli bagaj kapağı, Pixel LED ön farlar ve 20 inç elmas kesim alüminyum jantlara sahip.

Yeni Peugeot 5008 motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Peugeot 5008'in hafif hibrit versiyonu 1.2 litre turbo benzinli motora destek veren küçük bir elektrik motoru ve 48V batarya ile 136 beygir maksimum güç sunuyor. Birleşik kullanımda 5,8 lt/100 km yakıt tüketimi vadeden bu motor, eDCS6 adı verilen altı ileri vitesli ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Peugeot'nun yeni hafif hibrit motorlarına triger kayışı yerine zincir kullandığını da hatırlatalım.

Vergi avantajı nedeniyle 157 kW yani 210 hp'lik tek motorlu versiyonuyla Türkiye'ye gelen elektrikli Peugeot e-5008 ise birleşik kullanımda 19 kWsa/100 km enerji tüketimiyle WLTP'ye göre 472 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 9,7 saniye 0-100 km/s hızlanma süresiyle dikkat çeken modelin son hızı elektronik olarak 170 km/s ile sınırlandırılmış. Hafif hibrit versiyonda ise bu değerler sırasıyla 11,3 saniye ve 200 km/s olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli 5008'de 400V'luk nikel manganez kobalt katotlu lityum iyon batarya görev yapıyor. 73 kWsa kapasiteye sahip olan bu bataryanın ağırlığı 520 kilogram. 11 kW AC şarj süresi 4,5 saat olan bu batarya 160 kW'lık maksimum DC şarj desteğiyle 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

Son olarak, iki versiyon aynı altyapı üzerine inşa edilse de bazı parçalarda farklılıklar karşımıza çıkıyor. Örneğin; marka tarafından açıklanan verilere göre elektrikli versiyonda çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon kullanılırken hafif hibrit modelde burulma kirişli arka süspansiyon kullanıldığını görmekteyiz.

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